iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

आईफोन 17 सीरीज में 4 नए आईफोन्स को लॉन्च किया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 10, 2025 at 6:53 AM IST | Updated : September 10, 2025 at 7:08 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: 9 सितंबर की रात को एप्पल ने आईफोन की नई सीरीज को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम iPhone 17 सीरीज है. इस सीरीज में कंपनी ने चार नए आईफोन्स को लॉन्च किया है, जिनमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं. इसके अलावा एप्पल ने अपने एनुअल इवेंट Apple Event 2025 में Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE और AirPods Pro 3 को भी लॉन्च किया है. हम इस आर्टिकल में आपको आईफोन की नई लाइनअप के बारे में बताने जा रहे हैं. इस साल एप्पल ने अपनी नई आईफोन लाइनअप एक नया आईफोन मॉडल पेश किया है, जिसका नाम iPhone 17 Air है. यह एयर मॉडल पहली बार लॉन्च किया गया है. एप्पल ने पुराने लाइनअप में मौजूद प्लस मॉडल को हटा दिया है और अब एक नया एयर मॉडल को लॉन्च किया है. हालांकि, प्लस मॉडल के स्पेसिफिकेशन्स और एयर मॉडल के स्पेसिफिकेशन्स में काफी अंतर है. नया एयर मॉडल यूज़र्स को लाइनअप से एप्पल का सबसे पतला फोन खरदीने का ऑप्शन देता है. नए आईफोन 17 की बात करें तो स्टैंडर्ड iPhone 17 को बड़े अपग्रेड्स मिले हैं, जबकि Pro मॉडल्स में और भी एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं. नए डिवाइसेज़ के लिए प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होंगे और उपलब्धता 19 सितंबर 2025 से शुरू होगी. आइए हम आपको नए आईफोन्स के बारे में बताते हैं. Apple iPhone 17

iPhone 17 की सबसे खास बात इसमें मिलने वाला नया ProMotion display है. इसका मतलब है कि अब आईफोन के स्टैंडर्ड मॉडल में भी 120Hz तक का रिफ्रेश रेट वाला फीचर मिलेगा, जैसा कि पहले सिर्फ आईफोन्स को प्रो वेरिएंट्स में ही देखने को मिलता था. इसके अलावा कंपनी ने स्टैंडर्ड आईफोन यानी iPhone 17 की स्क्रीन साइज़ को भी थोड़ा बड़ा किया है. iPhone 17 में 6.3 इंच की Super Retina XD स्क्रीन दी गई है, जबकि पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 में 6.1 इंच की स्क्रीन दी गई थी. iPhone 17 की 6.3 इंच की Super Retina XD स्क्रीन को Ceramic Shield 2 से प्रोटेक्ट किया गया है, जो पहले की तुलना में तीन गुना बेहतर स्क्रैच रेसिस्टेंस देता है. iPhone 17 में A19 चिप दी गई है. अब बेस मॉडल की स्टोरेज 256GB से शुरू होती है, जो पिछले जनरेशन की तुलना में दोगुनी है. हैंडसेट में नया Centre Stage फ्रंट कैमरा दिया गया है. 48MP Fusion मेन कैमरा दिया गया है, जिसमें ऑप्टिकल-क्वालिटी 2x Telephoto है और नया 48MP Fusion Ultra Wide कैमरा भी दिया गया है जो मैक्रो फोटोग्राफी को भी सपोर्ट करता है. iPhone 17 को पांच कलर्स में उपलब्ध कराया जाएगा, जिनमें ब्लैक, लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, सेज और व्हाइट कलर्स शामिल होंगे. अमेरिका में इस फोन की शुरुआती कीमत $799 रखी गई है. इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

