भारत में Apple iPhone 17 Air और 17 मॉडल की बिक्री iPhone 16 से मजबूत

iPhone 17 Air और iPhone 17 मॉडल भारत में पिछले साल के Plus और 16 सीरीज़ उपकरणों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं.

Apple iPhone 17
Apple iPhone 17 सीरीज की कीमत (फोटो - Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2025 at 12:59 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: विक्रेताओं और उद्योग विश्लेषकों के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देते हुए, iPhone 17 Air और iPhone 17 मॉडल भारत में पिछले साल के Plus और 16 सीरीज़ उपकरणों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि नई iPhone 17 सीरीज़ देश में तेज़ी से बिक रही है.

टेक दिग्गज भारत में त्योहारों के दौरान अपनी सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज करने के लिए तैयार है. विश्लेषकों का अनुमान है कि iPhone 17 सीरीज़ की सफलता के चलते 2025 में बिक्री में साल-दर-साल 28 प्रतिशत की वृद्धि होगी. पिछले वित्त वर्ष में Apple की वार्षिक बिक्री लगभग 9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि मज़बूत उपभोक्ता मांग के बीच उसकी खर्च करने योग्य आय में वृद्धि हुई.

विश्लेषकों ने बताया कि iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री का पहला सप्ताह iPhone 16 सीरीज़ की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक रहा. काउंटरपॉइंट रिसर्च के शोध निदेशक तरुण पाठक के अनुसार, Apple भारत में प्रीमियमीकरण के चलन का प्रभावी ढंग से लाभ उठा रहा है.

पाठक ने कहा कि, "नया iPhone 17 Air, ज़्यादा कीमत के बावजूद, पिछले साल के Plus मॉडल की तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है." इस त्योहारी तिमाही में Apple 45 लाख शिपमेंट पार करने की राह पर है और नया iPhone 17 Air नई लोकप्रियता हासिल करने के लिए तैयार है.

सीएमआर के उद्योग अनुसंधान समूह (IRG) के उपाध्यक्ष, प्रभु राम ने कहा कि मूल्य-अनुकूल फोन के प्रभुत्व वाले बाजार में, बढ़ते मध्यम वर्ग के बीच बढ़ती प्रयोज्य आय के कारण प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए अच्छी वृद्धि हो रही है.

उन्होंने कहा कि, "Apple की विकास गति इसकी मज़बूत ब्रांड पहचान, बाज़ार में बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग और रीटेल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है." iPhone 17 (256GB) की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये, iPhone Air (256GB) की शुरुआती कीमत 119,900 रुपये, iPhone 17 Pro (256GB) की शुरुआती कीमत 134,900 रुपये और iPhone 17 Pro Max (256GB) की शुरुआती कीमत 149,900 रुपये है.

iPhone Air में एक अनूठा टाइटेनियम डिज़ाइन दिया गया है, जो सुरुचिपूर्ण, हल्का और मज़बूत है. iPhone Air का पिछला हिस्सा अब सिरेमिक शील्ड के साथ आता है, और सामने के कवर में सिरेमिक शील्ड 2 का इस्तेमाल किया गया है, जो 3 गुना बेहतर स्क्रैच रेज़िस्टेंस प्रदान करता है, जिससे iPhone Air पिछले किसी भी iPhone से ज़्यादा टिकाऊ हो गया है.

iPhone Air में 120Hz तक प्रोमोशन के साथ एक शानदार 6.5-इंच सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले भी दिया गया है. iPhone में सबसे अधिक Apple द्वारा डिज़ाइन किए गए चिप्स के साथ - पावरहाउस A19 Pro, N1, और C1X - iPhone Air अब तक का सबसे अधिक ऊर्जा-कुशल iPhone है.

इसमें मिलने वाला शक्तिशाली 48MP फ़्यूज़न मेन कैमरा अविश्वसनीय इमेज क्वालिटी के साथ चार लेंस के बराबर की क्षमता प्रदान करता है, और इनोवेटिव 18MP सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा सेल्फी को अगले लेवल पर ले जाता है.

कंपनी के अनुसार, Apple iPhone 17 में नया सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा है, जो सेल्फी को अगले लेवल पर ले जाता है. ऑप्टिकल-क्वालिटी 2x टेलीफ़ोटो वाला एक शक्तिशाली 48MP फ़्यूज़न मेन कैमरा, और एक नया 48MP फ़्यूज़न अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, जो विस्तृत दृश्यों और मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी को अधिक विस्तार से कैप्चर करता है.

प्रोमोशन के साथ 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले बड़ा और चमकदार है, जिससे सुपर-स्मूथ स्क्रॉलिंग, इमर्सिव गेमिंग और बेहतर दक्षता मिलती है. यह बेहतर परफॉर्मंस और लंबी उम्र के लिए लेटेस्ट जनरेशन के A19 चिप द्वारा संचालित है. भारत Apple की मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं का केंद्र भी बनता जा रहा है, जहां अब हर पांच में से एक iPhone का उत्पादन देश में हो रहा है.

