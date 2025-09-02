ETV Bharat / technology

Apple Hebbal: एप्पल ने बेंगलुरु में खोला भारत का तीसरा और साउथ इंडिया का पहला रिटेल स्टोर - APPLE HEBBAL

iPhone 17 Series के लॉन्च से ठीक पहले एप्पल ने बेंगलुरु में भारत का तीसरा रिटेल स्टोर खोल दिया है.

Apple Retail Store opens in Bengaluru
बेंगलुरु में खुले एप्पल रिटेल स्टोर की तस्वीर (फोटो क्रेडिट: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 2:18 PM IST

हैदराबाद: एप्पल ने भारत में अपना तीसरा रिटेल स्टोर खोल दिया है. एप्पल ने बेंगलुरु में अपना तीसरा रिटेल स्टोर खोला है, जिसका नाम Apple Hebbal है. यह साउथ इंडिया का पहला एप्पल रिटेल स्टोर है. आपको बता दें कि एप्पल इसी महीने की 9 तारीख यानी 9 सितंबर 2025 को iPhone 17 Series लॉन्च करने जा रही है. इस सीरीज में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max फोन्स शामिल होंगे. इस सीरीज के लॉन्च से ठीक पहले एप्पल ने भारत में तीसरा रिटेल स्टोर खोल दिया है, जहां नए आईफोन्स खरीदने की होड़ लग सकती है.

एप्पल ने भारत में पहला रिटेल स्टोर मुंबई के बांद्रा में खोला था. उसके बाद दूसरा एप्पल स्टोर दिल्ली के साकेत में खोला गया और अब तीसरा रिटेल स्टोर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खोला गया है. एप्पल अपना चौथा रिटेल स्टोर भी खोलने का ऐलान कर चुकी है, जो 4 सितंबर को पुणे में खुलेगा.

