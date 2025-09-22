ETV Bharat / technology

iPhone Fold Design: फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च करने की तैयारी में एप्पल, लीक हुआ डिजाइन

हैदराबाद: स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में एप्पल हमेशा कुछ न कुछ नई क्रांति लेकर आता रहता है, जो इनोवेशन की दुनिया में एक मिशाल कायम कर देती है. इस बार एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसे शायद अगले साल यानी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में बड़ी क्रांति लेकर आ सकता है या शायद इंडस्ट्री के डिज़ाइन ट्रेंड को पूरी तरह बदल सकता है.

टेक्नोलॉजी के बारे में रिपोर्ट करने वाले दुनिया के जाने-माने रिपोर्टर मार्क गुरमन के मुताबिक, एप्पल का फोल्डेबल आईफोन हाल ही में लॉन्च हुए iPhone Air के 2 मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होगा. इसका मतलब है कि एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का डिज़ाइन ऐसा होगा जैसे 2 iPhone Air मॉडल्स को साइड-बाय-साइड जोड़ दिया हो. इसका मतलब है कि एप्पल ने शायद iPhone Air को एक तरह का टेस्ट रन बनाया है, ताकि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी को परखा जा सके.

रिपोर्ट के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन में कंपनी अल्ट्रा-थिन टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल करेगी, जिससे यह ना सिर्फ स्टाइलिश दिखेगा, बल्कि मजबूत भी रहेगा. इसे एप्पल का अभी तक का सबसे बड़ा डिज़ाइन अचीवमेंट माना जा रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि यह फोल्डेबल आईफोन खुलने पर काफी पतला होगा, जबकि फोल्ड करने पर इसकी मोटाई करीब 11.2mm हो सकती है.