iPhone Fold Design: फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च करने की तैयारी में एप्पल, लीक हुआ डिजाइन

एप्पल अगले साल मुड़ने वाला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकता है. इसका डिज़ाइन 2 iPhone Air को जोड़ने जैसा हो सकता है.

The foldable iPhone is expected to be produced in China.
फोल्डेबल आईफोन को चीन में बनाया जा सकता है. (फोटो क्रेडिट: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 3:58 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में एप्पल हमेशा कुछ न कुछ नई क्रांति लेकर आता रहता है, जो इनोवेशन की दुनिया में एक मिशाल कायम कर देती है. इस बार एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसे शायद अगले साल यानी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में बड़ी क्रांति लेकर आ सकता है या शायद इंडस्ट्री के डिज़ाइन ट्रेंड को पूरी तरह बदल सकता है.

टेक्नोलॉजी के बारे में रिपोर्ट करने वाले दुनिया के जाने-माने रिपोर्टर मार्क गुरमन के मुताबिक, एप्पल का फोल्डेबल आईफोन हाल ही में लॉन्च हुए iPhone Air के 2 मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होगा. इसका मतलब है कि एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का डिज़ाइन ऐसा होगा जैसे 2 iPhone Air मॉडल्स को साइड-बाय-साइड जोड़ दिया हो. इसका मतलब है कि एप्पल ने शायद iPhone Air को एक तरह का टेस्ट रन बनाया है, ताकि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी को परखा जा सके.

रिपोर्ट के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन में कंपनी अल्ट्रा-थिन टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल करेगी, जिससे यह ना सिर्फ स्टाइलिश दिखेगा, बल्कि मजबूत भी रहेगा. इसे एप्पल का अभी तक का सबसे बड़ा डिज़ाइन अचीवमेंट माना जा रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि यह फोल्डेबल आईफोन खुलने पर काफी पतला होगा, जबकि फोल्ड करने पर इसकी मोटाई करीब 11.2mm हो सकती है.

फोल्डेबल आईफोन के स्पेसिफिकेशन्स
इसमें अंदर की तरफ 7.8-इंच का फोल्डेबल OLED डिस्प्ले, और बाहर की तरह यानी कवर डिस्प्ले 5.5 इंच का हो सकता है. एप्पल सैमसंग डिस्प्ले के साथ मिलकर एक ऐसा पैनल बना रहा है, जिसमें कोई क्रीज़ न दिखे. इसके पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जबकि अगले हिस्से पर एक फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है.

इस फोन में बायोमैट्रिक सिक्योरिटी के लिए - Face ID की जगह साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने की उम्मीद की जा रही है. iPhone Fold में iOS 27 का एक कस्टम वर्जन देखने को मिल सकता है, जो खासतौर पर फोल्डेबल अनुभव के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इससे UI और फीचर्स में बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है.

एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को iPhone 18 सीरीज़ के साथ यानी करीब सितंबर 2026 में लॉन्च कर सकता है. इस फोन की कीमत - $2,000 (करीब ₹1.76 लाख) हो सकती है, जिससे यह एप्पल का सबसे महंगा फोन भी बन जाएगा.

