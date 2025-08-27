हैदराबाद: iPhone 17 Series की लॉन्च डेट का इंतजार एप्पल लवर्स पिछले कई हफ्तों से कर रहे थे. अब आखिरकार एप्पल ने आधिकारिक तौर पर iPhone 17 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. iPhone 17 Series को लॉन्च करने के लिए एप्पल 9 सितंबर को एप्पल इवेंट आयोजित करने जा रहा है. यह इवेंट 9 सितंबर को पेसिफिक टाइम के अनुसार सुबह 10 बजे और भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा. हर साल की तरह इस साल भी एप्पल इवेंट Cupertino में स्थित Apple Park में आयोजित किया जाएगा. यह पूरे साल का सबसे लोकप्रिय टेक इवेंट होता है, क्योंकि इस इवेंट में आईफोन की नई जनरेशन को लॉन्च किया जाता है. आइए हम आपको आईफोन 17 सीरीज के बारे में बताते हैं.

इस साल होने वाले एप्पल इवेंट में एप्पल कंपनी नई आईफोन सीरीज के तहत 4 नए आईफोन्स को लॉन्च कर सकती है. इनमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के होने की उम्मीद है. इस साल एप्पल अपने लाइनअप में बदलाव भी करने जा रही है. हर साल एप्पल अपनी नई आईफोन सीरीज में Plus मॉडल लॉन्च करती थी, लेकिन इस साल कंपनी Air मॉडल लॉन्च करने जा रही है, जो पुराने प्लस मॉडल को रिप्लेस करेगा. इस बार लॉन्च होने वाले आईफोन्स पुराने आईफोन्स की तुलना में काफी पतले हो सकते हैं. इसके अलावा कंपनी अपने इस इवेंट में Apple Watch के अपग्रेडेड वर्ज़न को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

iPhone 17 सीरीज की डिटेल्स

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17 दिखने में iPhone 16 जैसा ही होगा, लेकिन इसमें एक बड़ी डिस्प्ले होगी और कैमरा सेटअप में सुधार किए जाने की उम्मीद है. ऐसा कहा जा रहा है कि iPhone 17 आईफोन के मौजूदा मॉडल से 2 मिलीमीटर पतला होगा. वहीं, iPhone 17 Pro और Pro Max की बात करें तो इन दोनों फोन के पिछले हिस्से पर एक बड़े कैमरा मॉड्यूल के साथ बदलाव किया जा सकता है. सभी आईफोन्स में प्रोसेसर के लिए A19 series की चिप दिए जाने की उम्मीद है जबकि ये फोन्स iOS 26 पर रन करेंगे.

iPhone 17 Air इस लाइनअप का एक नया मॉडल होगा, जो कंपनी का सबसे पतला आईफोन हो सकता है. इस फोन की थिकनेस 5.5mm हो सकती है. एप्पल ने WWDC 2025 इवेंट के दौरान अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS 26 को पेश किया था, जिसे वो अब यानी 9 सितंबर को होने वाले इवेंट में iPhone 17 Series के साथ रोलआउट कर सकता है. यह नया अपडेट एक नए Liquid Glass UI के साथ आएगा, जिसमें ट्रांसपेरेंट और ग्लास-जैसे एलिमेंट्स का एक्सपीरियंस मिलेगा. एप्पल ने iOS 7 पहली बार अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना ज्यादा बदलाव किया है. नए ओएस में यूज़र्स को कई नए Apple Intelligence फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.

आईफोन और नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एप्पल इस इवेंट में Apple Watch Series 11 और Apple Watch Ultra 3 के नए और अपग्रेडेड वर्ज़न्स को भी लॉन्च कर सकती है. अब देखना होगा कि कंपनी 9 सितंबर को होने वाले एप्पल इवेंट में क्या-क्या लॉन्च करती है.