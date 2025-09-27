ETV Bharat / technology

Apple ने बनाया ने ChatGPT जैसा AI ऐप, जानें डिटेल्स और खास बातें

ब्लूमबर्ग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, Veritas की खास बात है कि यह ओपनएआई के एआई चैटबॉट चैटजीपीटी जैसे इंटरफेस में ही काम करता है. एप्पल के इस नए ऐप में मल्टीपल कंवर्जेशन्स, पुराने चैट्स को याद रखना और लंबी बातचीत को स्मूदली हैंडल करने जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसमें Apple का नया सिस्टम Linwood यूज़ हो रहा है, जो कंपनी के खुद के language models को थर्ड-पार्टी AI टेक्नोलॉजी से मिलाकर बनाया गया है.

हैदराबाद: एप्पल अब अपने वॉयस असिस्टेंट सिरी को एक कंप्लीट चैटबॉट बनाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने एक इंटरनल आईफोन ऐप बनाया है, जिसका नाम Veritas है. Veritas का हिंदी अर्थ 'सच' होता है. इस ऐप को फिलहाल सिर्फ एप्पल के अंदर टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद सिरी को पूरी तरह से री-डिज़ाइन करना है.

इस ऐप से एप्पल के इंजीनियर्स सिरी के नए फीचर्स टेस्ट कर रहे हैं- जैसे कि फोटो एडिट करना, ईमेल और म्यूज़िक सर्च करना और इन-ऐप एक्शन को पूरा करना. इसका मतलब है कि अब सिरी अपने एप्पल यूज़र्स के सिर्फ बेसिक कमांड को ही नहीं, बल्कि ईमेल्स ढूंढने, म्यूज़िक में कुछ स्पेसिफिक खोजने और यहां तक कि फोटो एडिट करने जैसे काम भी कर सकेगी. इसके लिए आपको सिर्फ सिरी को वॉयस कमांड देना होगा.

रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल इस नए एआई-बेस्ड सिरी को मार्च 2025 तक में लॉन्च कर सकता है. ऐसा कहा जा रहा है कि पहले कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से प्रोजेक्ट लेट हो गया था, क्योंकि पुराने टेस्ट्स में करीब 30% फीचर्स फेल हो जाते थे. अब एप्पल ने सिरी में एआई को शामिल करने के लिए एक नई टीम तैयार की है.

एप्पल सिर्फ सिरी ही नहीं बल्कि अपने पूरी इकोसिस्टम में एआई को शामिल करना चाहता है. कंपनी अपने HomePod, Apple TV और Safari जैसे प्रोडक्ट्स में भी एआई को शामिल करने की तैयारी कर रही है. एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुद कहा है कि एआई इस दशक की सबसे बड़ा बदलाव है और एप्पल एआई का लीडर बनना चाहता है.