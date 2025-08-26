ETV Bharat / technology

अगले हफ्ते पुणे में खुलेगा एप्पल का चौथा रिेटेल स्टोर, सितंबर में लॉन्च होगा iPhone 17! - APPLE STORE INDIA

iPhone 17 के लॉन्च से पहले एप्पल ने अपने चौथे रिटेल स्टोर को खोलने का ऐलान कर दिया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Apple Announces Fourth Retail Store in India
भारत में एप्पल ने चौथा रिटेल स्टोर खोलने का किया ऐलान (फोटो क्रेडिट: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: एप्पल ने मंगलवार यानी 26 अगस्त 2025 को भारत में चौथे रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा कर दी है. यह नया स्टोर पुणे के Koregaon Park में स्थित होगा और 4 सितंबर से ग्राहकों के लिए खुल जाएगा. एप्पल ने कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु में तीसरे एप्पल स्टोर के खुलने की घोषणा की थी, जो 2 सितंबर को खुलने वाला है. इसका मतलब है कि एप्पल सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में भारत दो शहरों में दो नए एप्पल स्टोर खोलने जा रही है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

2 सितंबर को कंपनी बेंगलुरु के बेल्लारी रोड पर स्थित Phoenix Mall of Asia में तीसरा एप्पल स्टोर खोलेगी और 4 सितंबर को पुणे के Koregaon Park में कंपनी अपना चौथा रिटेल स्टोर्स खोलेगी. एप्पल के इन भारतीय रिटेल स्टोर्स में दिलचस्प बात यह है कि Apple Koregaon Park (पुणे) और Apple Hebbal (बेंगलुरु) दोनों स्टोर्स की थीम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, जो गौरव का प्रतीक माना जाता है. आज सुबह एप्पल के पुणे स्टोर की बैरिकेडिंग का अनावरण किया गया, जिसमें वही कलात्मक थीम देखने को मिली. हालांकि, अभी तक एप्पल ने पुणे स्टोर की विस्तृत डिटेल्स शेयर नहीं की है.

iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग करीब

रिपोर्ट्स के मुताबित, एप्पल का यह स्टोर लगभग दस हजार वर्ग फुट में फैला हुआ है. एप्पल सितंबर के पहले हफ्ते में दो नए स्टोर्स खोलने का ऐलान कर चुका है, जबकि सितंबर के दूसरे हफ्ते में iPhone 17 Series को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इस सीरीज में 4 नए आईफोन्स शामिल हो सकते हैं, जिनमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल होंगे.

आपको बता दें कि एप्पल ने 2023 में मुंबई और दिल्ली के साकेत में अपने पहले दो रिटेल स्टोर्स खोले थे, जिससे कंपनी को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था. इन स्टोर्स में ग्राहक iPhone, Mac, Apple Watch, iPad जैसे एप्पल के अन्य प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. स्टोर में मौजूद टीम में Apple के विशेषज्ञ शामिल होंगे जिन्हें Specialists, Creatives, Geniuses और Business टीम कहा जाता है.साथ ही, Apple "Today at Apple" नामक फ्री सेशन्स भी आयोजित करेगा, जिनमें फोटोग्राफी, संगीत, कला और कोडिंग जैसे विषयों पर ग्राहक भाग ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: iPhone को मिलेगा नया रूप, 2027 में एप्पल पेश करेगा कर्व्ड ग्लास वाला मॉडल: रिपोर्ट

हैदराबाद: एप्पल ने मंगलवार यानी 26 अगस्त 2025 को भारत में चौथे रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा कर दी है. यह नया स्टोर पुणे के Koregaon Park में स्थित होगा और 4 सितंबर से ग्राहकों के लिए खुल जाएगा. एप्पल ने कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु में तीसरे एप्पल स्टोर के खुलने की घोषणा की थी, जो 2 सितंबर को खुलने वाला है. इसका मतलब है कि एप्पल सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में भारत दो शहरों में दो नए एप्पल स्टोर खोलने जा रही है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

2 सितंबर को कंपनी बेंगलुरु के बेल्लारी रोड पर स्थित Phoenix Mall of Asia में तीसरा एप्पल स्टोर खोलेगी और 4 सितंबर को पुणे के Koregaon Park में कंपनी अपना चौथा रिटेल स्टोर्स खोलेगी. एप्पल के इन भारतीय रिटेल स्टोर्स में दिलचस्प बात यह है कि Apple Koregaon Park (पुणे) और Apple Hebbal (बेंगलुरु) दोनों स्टोर्स की थीम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, जो गौरव का प्रतीक माना जाता है. आज सुबह एप्पल के पुणे स्टोर की बैरिकेडिंग का अनावरण किया गया, जिसमें वही कलात्मक थीम देखने को मिली. हालांकि, अभी तक एप्पल ने पुणे स्टोर की विस्तृत डिटेल्स शेयर नहीं की है.

iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग करीब

रिपोर्ट्स के मुताबित, एप्पल का यह स्टोर लगभग दस हजार वर्ग फुट में फैला हुआ है. एप्पल सितंबर के पहले हफ्ते में दो नए स्टोर्स खोलने का ऐलान कर चुका है, जबकि सितंबर के दूसरे हफ्ते में iPhone 17 Series को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इस सीरीज में 4 नए आईफोन्स शामिल हो सकते हैं, जिनमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल होंगे.

आपको बता दें कि एप्पल ने 2023 में मुंबई और दिल्ली के साकेत में अपने पहले दो रिटेल स्टोर्स खोले थे, जिससे कंपनी को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था. इन स्टोर्स में ग्राहक iPhone, Mac, Apple Watch, iPad जैसे एप्पल के अन्य प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. स्टोर में मौजूद टीम में Apple के विशेषज्ञ शामिल होंगे जिन्हें Specialists, Creatives, Geniuses और Business टीम कहा जाता है.साथ ही, Apple "Today at Apple" नामक फ्री सेशन्स भी आयोजित करेगा, जिनमें फोटोग्राफी, संगीत, कला और कोडिंग जैसे विषयों पर ग्राहक भाग ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: iPhone को मिलेगा नया रूप, 2027 में एप्पल पेश करेगा कर्व्ड ग्लास वाला मॉडल: रिपोर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE KOREGAON PARK PUNEIPHONE 17 LAUNCHAPPLE RETAIL EXPANSIONAPPLE PUNE STORE OPENINGAPPLE STORE INDIA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.