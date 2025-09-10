ETV Bharat / technology

Apple AirPods Pro 3 भारत में लॉन्च: हार्ट रेट सेंसर के साथ मिलेगा लाइव ट्रांसलेशन फीचर, जानें कीमत

हैदराबाद: 9 सितंबर 2025 को दुनिया की सबसे दिग्गज टेक कंपनियों में से एक एप्पल अपना एनुअल इवेंट आयोजन किया था. इस Apple Event 2025 में एप्पल ने iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 और AirPods Pro 3 लॉन्च किया है. इस आर्टिकल में हम एप्पल के लेटेस्ट एयरपॉड्स यानी AirPods Pro 3 की बात करने जा रहे हैं. यह बिल्कुल नए डिज़ाइन के साथ आया है. एप्पल ने बताया है कि इस एयरपॉड्स को बनाने के लिए 65 प्रतिशत रिसाइकल्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. आइए हम आपको एप्पल के इस नए एयरपॉड्स के बारे में बताते हैं.

एप्पल ने अपने इस नए एयरपॉड्स के बारे में जानकारी दी है कि इन ईयरबड्स में नए फोम वाले इयरटिप्स दिए गए हैं, जो कान की बनावट के अनुसार ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं. इसके अलावा कंपनी का कहना है कि इन ईयरबड्स में यूज़र्स को बेहतर Active Noise Cancellation की सुविधा मिलेगी.

AirPods Pro 3 के फीचर्स

इसके अलावा एप्पल ने बताया कि AirPods Pro 3 यूज़र्स को "असाधारण साउंड क्वालिटी" मिलेगी. अलग-अलग यूज़र्स के कानों की बनावट के हिसाब से कंपनी ने इन ईयरबड्स के साथ पांच अलग-अलग ईयरटिप्स दिए हैं, जो यूज़र्स के कानों में बेहतर तरीके से फिट हो सकते हैं और यूज़र्स जब चाहें इन्हें बदल सकते हैं.

ये नए एयरपॉड्स AirPods Hearing Test और Hearing Protection को भी सपोर्ट करते हैं. इनमें इनमें हार्ट रेट सेंसिंग टेक्नोलॉजी दी गई है और ये iOS Workout एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं, जिससे यूज़र iPhone से कनेक्ट करके अपने वर्कआउट को ट्रैक कर सकते हैं. इनमें Live Translation फीचर भी है, जिससे यूज़र उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं जिनकी भाषा वे नहीं समझते, और यह सब रियल-टाइम ट्रांसलेशन की मदद से संभव होता है.