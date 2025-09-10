Apple AirPods Pro 3 भारत में लॉन्च: हार्ट रेट सेंसर के साथ मिलेगा लाइव ट्रांसलेशन फीचर, जानें कीमत
Apple AirPods Pro 3 नए डिज़ाइन, IP57 रेटिंग के साथ आते हैं. कंपनी ने इसमें बेहतर एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन मिलने का दावा किया है.
Published : September 10, 2025 at 8:21 AM IST|
Updated : September 10, 2025 at 8:33 AM IST
हैदराबाद: 9 सितंबर 2025 को दुनिया की सबसे दिग्गज टेक कंपनियों में से एक एप्पल अपना एनुअल इवेंट आयोजन किया था. इस Apple Event 2025 में एप्पल ने iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 और AirPods Pro 3 लॉन्च किया है. इस आर्टिकल में हम एप्पल के लेटेस्ट एयरपॉड्स यानी AirPods Pro 3 की बात करने जा रहे हैं. यह बिल्कुल नए डिज़ाइन के साथ आया है. एप्पल ने बताया है कि इस एयरपॉड्स को बनाने के लिए 65 प्रतिशत रिसाइकल्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. आइए हम आपको एप्पल के इस नए एयरपॉड्स के बारे में बताते हैं.
एप्पल ने अपने इस नए एयरपॉड्स के बारे में जानकारी दी है कि इन ईयरबड्स में नए फोम वाले इयरटिप्स दिए गए हैं, जो कान की बनावट के अनुसार ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं. इसके अलावा कंपनी का कहना है कि इन ईयरबड्स में यूज़र्स को बेहतर Active Noise Cancellation की सुविधा मिलेगी.
AirPods Pro 3 के फीचर्स
इसके अलावा एप्पल ने बताया कि AirPods Pro 3 यूज़र्स को "असाधारण साउंड क्वालिटी" मिलेगी. अलग-अलग यूज़र्स के कानों की बनावट के हिसाब से कंपनी ने इन ईयरबड्स के साथ पांच अलग-अलग ईयरटिप्स दिए हैं, जो यूज़र्स के कानों में बेहतर तरीके से फिट हो सकते हैं और यूज़र्स जब चाहें इन्हें बदल सकते हैं.
ये नए एयरपॉड्स AirPods Hearing Test और Hearing Protection को भी सपोर्ट करते हैं. इनमें इनमें हार्ट रेट सेंसिंग टेक्नोलॉजी दी गई है और ये iOS Workout एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं, जिससे यूज़र iPhone से कनेक्ट करके अपने वर्कआउट को ट्रैक कर सकते हैं. इनमें Live Translation फीचर भी है, जिससे यूज़र उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं जिनकी भाषा वे नहीं समझते, और यह सब रियल-टाइम ट्रांसलेशन की मदद से संभव होता है.
|फीचर
|डिटेल्स
|नाम
|AirPods Pro 3
|डिज़ाइन
|नया डिज़ाइन, 65% रिसाइकल्ड प्लास्टिक केस
|ईयरटिप्स
|5 अलग-अलग फोम टिप्स, बेहतर फिट और Noise Cancellation के लिए
|हेल्थ फीचर्स
|हार्ट रेट सेंसिंग, Hearing Test, Hearing Protection
|वर्कआउट सपोर्ट
|iOS Workout अनुभव के साथ ट्रैकिंग
|रिजिस्टेंस रेटिंग
|IP57 (डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस)
|बैटरी लाइफ
|8 घंटे (सिंगल चार्ज पर), Transparency + Hearing Aid मोड में 10 घंटे तक
|अन्य फीचर्स
|Live Translation (रियल-टाइम भाषा अनुवाद)
|भारत में कीमत
|₹25,900
|प्री-ऑर्डर शुरू
|10 सितंबर 2025
|बिक्री शुरू
|19 सितंबर 2025
AirPods Pro 3 की बैटरी
AirPods Pro 3 में पानी और धूल से बचने के लिए IP57 रेटिंग फीचर भी दिया गया है. इसके अलावा इस एयरपॉड्स में बैटरी लाइफ भी बेहतर मिलती हैं. इसे एक बार फुल चार्ज करने पर 8 घंटे तक यूज़ किया जा सकता है, जबकि पुराने एयरपॉड्स को अधिकतम 6 घंटे तक ही यूज़ किया जा सकता था. इस कारण बैटरी लाइफ के मामले में यूज़र्स को बड़ा अपग्रेड मिला है.नए एयरपॉड्स में Transparency मोड के साथ Hearing Aid फीचर अब 10 घंटे तक चल सकता है.
कीमत: भारत में AirPods Pro 3 की कीमत ₹25,900 रखी गई है.
सेल: प्री-ऑर्डर आज से शुरू हो चुके हैं और बिक्री 19 सितंबर 2025 से शुरू होगी.