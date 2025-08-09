हैदराबाद: अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स और सालों तक अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लिए सर्विस कर चुके जिम लोवेल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया. जिम लोवेल के करियर की सबसे खास बात है कि वो अमेरिका और दुनिया के सबसे खास स्पेस मिशन्स में से एक मिशन Apollo 13 का हिस्सा थे. उस मिशन की मुश्किल चुनौतियों को लोवेल ने इतनी समझदारी से संभाला था कि वो दुनिया के स्पेस मिशन इतिहास की एक बेहद ऐतिहासिक घटना बन गई.
जिम लोवेल की इस ऐतिहासिक घटना को एक हॉलीवुड फिल्म के माध्यम से भी दिखाया गया था. उस फिल्म का नाम Apollo 13 है, जो 1995 में बनी थी. उस फिल्म में जिम लोवेल का किरदार हॉलीवुड के एक्टर टॉम हैंक्स ने निभाया था. आइए अब हम आपको जिम लोवेल के मिशन ओपोलो 13 के दौरान आई मुश्किल घटना के बारे में बताते हैं.
Apollo 13 की कहानी
ओपोलो 13 मिशन को 1970 में चंद्रमा पर उतरने के लिए लॉन्च किया गया था. मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था, लेकिन लॉन्च के दो दिन बाद पृथ्वी से करीब 3,20,000 किलोमीटर दूर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एक ऑक्सीजन टैंक फट गया. इस विस्फोट से स्पेसक्राफ्ट काफी क्षतिग्रस्त हो गया. उसके बाद ओपोलो 13 मिशन पर गए कमांडर जिम लोवेल और उनके साथी जैक स्विगर्ट और फ्रेड हाइस को ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल के साथ मिलकर अपनी जान बचाने के लिए कई जुगाड़ करने पड़े.
उसके बाद से वो तीन दिनों तक ठंडे तापमान, खाने-पीने की कमी और तंगी में समय बिताया. उसके बाद उन्होंने चंद्र मॉड्यूल "Aquarius" को एक अस्थायी लाइफबोट में बदल दिया, जिससे उन्हें उर्जा और पानी बचाने में मदद मिली और फिर किसी तरह वो सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे.
ओपोलो 13 मिशन 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च हुआ था. यह मिशन 10 दिनों का था लेकिन Service Module cryogenic oxygen सिस्टम के फेल होने के कारण उन्हें चंद्रमा की सतह पर लैंड होने से पहले ही अपने मिशन को खत्म करना पड़ा. उनका मिशन 10 दिनों का था, लेकिन वो 17 अप्रैल 1970 को अपने जीवन के तीन सबसे मुश्किल दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट गए थे.
|श्रेणी
|विवरण
|जन्म
|25 मार्च 1928, क्लीवलैंड, ओहायो, अमेरिका
|वैवाहिक स्थिति
|मेरिलिन गर्लाक से विवाह; चार बच्चे
|शिक्षा
|- यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन
- यू.एस. नेवल अकैडमी (B.Sc., 1952)
- टेस्ट पायलट स्कूल, पैक्स रिवर (1958)
- एविएशन सेफ्टी स्कूल, USC (1961)
- हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (AMP, 1971)
- कई मानद डॉक्टरेट उपाधियाँ
|नौसेना अनुभव
|- 7000+ घंटे उड़ान समय
- 3500+ घंटे जेट विमान में
- F4H फाइटर प्रोग्राम मैनेजर
- सेफ्टी इंजीनियर, फाइटर स्क्वाड्रन 101
|NASA अनुभव
|- 1962 में NASA द्वारा चयनित
- Gemini 4, 9, Apollo 11 के बैकअप कमांडर
- Gemini 7 (1965): पहला अंतरिक्ष यान मिलन
- Gemini 12 (1966): अंतिम Gemini मिशन
- Apollo 8 (1968): चंद्रमा की पहली मानव यात्रा
पर्सनल और बिजनेस बैकग्राउंड
जिम लोवेल का पूरा नाम जेम्स आर्थर लोवेल है. उनका जन्म 25 मार्च 1928 को ओहायो के क्लीवलैंड में हुआ था. वह अपने पिता के निधन के बाद मिलवॉकी में रहने लगे थे. उन्होंने 1952 में यूएस नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी.उसके बाद वह मैरीलैंड के पैक्स रिवर में नेवल एयर टेस्ट सेंटर में टेस्ट पायलट बने. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से एविएशन सेफ्टी की पढ़ाई भी की.
1 मार्च 1973 को कैप्टन जिम लोवेल ने नेवी और स्पेस प्रोग्राम से रिटायर हो गए थे. नासा छोड़ने के बाद उन्होंने Bay-Houston Towing Company जॉइन की, फिर Fisk Telephone Systems के प्रेसिडेंट बने. उन्होंने Centel Corporation में ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया. उसके बाद वह 1991 में वे एक्ज़ीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड सदस्य के रूप में रिटायर हुए.
- 1967 में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने लोवेल को फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था.
- 1970 में राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल में उन्हें फिजिकल फिटनेस काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया, जो उन्होंने 1978 तक निभाया.
- 1994 में उन्होंने एक किताब लिखी, जिसका नाम Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13 है.
- 1995 में उनके द्वारा लिखी गई इसी किताब पर एक फिल्म भी बनाई गई, जिसका नाम Apollo 13 है.
- नासा ने उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम भी रखा.