Amazon ने लॉन्च किए AI से लैस नए Kindle, Echo, Ring और Fire TV डिवाइस

इस बार अमेज़न ने कुल 4 Echo डिवाइस लॉन्च किए हैं, जिनमें Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 और Echo Show 11 शामिल हैं. अब ये सिर्फ म्यूज़िक या वेदर अपडेट नहीं देंगे, बल्कि ये आपको यह भी बताएंगे कि आपकी नींद कैसी रही या आपको किस टाइम में ब्रेक लेने की जरूरत है. इसका मतलब है कि अब Alexa+ आपकी हेल्थ, रूटीन और पर्सनल प्रेफरेंसेज़ को समझेगी और उसी हिसाब से सजेशन देगी. Echo Dot Max की प्राइस $99.99 (करीब 8,800 रुपये) से शुरू होती है.

हैदराबाद: अभी तक आप जिस एलेक्सा का इस्तेमाल म्यूज़िक चलाने, बंद करने या लाइट ऑन-ऑफ करने के लिए किया करते थे, अब आप उसका कई अन्य तरीकों से भी इस्तेमाल कर पाएंगे. दरअसल, अमेज़न ने अब एलेक्सा को और भी स्मार्ट बना दिया है. अमेज़न ने न्यू यॉर्क में एक इवेंट के दौरान अपने नए जेनरेशन के कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जिनमें Echo, Kindle, Ring और Fire TV शामिल हैं. अमेज़न के ये सभी डिवाइस अब Alexa+ नाम की नई AI से लैस हैं. कंपनी का दावा है कि ये प्रोडक्ट्स एआई की मदद से लोगों की लाइफस्टाइल को और भी बेहतर बना सकते हैं.

Kindle Scribe: अगर आपको पढ़ना और लिखना पसंद है तो आप नया Kindle Scribe यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा. इसका नया वर्जडन पहले से हल्का और फास्ट है और अब इसमें 11 इंच का glare-free डिस्प्ले भी दिया गया है.

यूज़र्स अब एआई की मदद से नोटबुक सर्च कर पाएंगे यानी अपनी पुरानी नोट्स ढूंढने के लिए अब आपको पसीना नहीं बहाना पड़ेगा. इसके अलावा अब आप सीधे Google Drive और OneDrive से डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं. इसकी कीमत $499.99 (करीब 44,000 रुपये) से शुरू होती है.

Ring Doorbell: अमेज़न ने अपने Ring Doorbell को भी पहले की तुलना में काफी शानदार बना दिया है. अब इसमें 2K और 4K वीडियो क्वालिटी के साथ-साथ “Familiar Faces” फीचर है, जो घर आने वालों को पहचान सकता है. इसमें सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसका नया Search Party” फीचर खोए हुए डॉग्स को ढूंढने में मदद करेगा. इसका मतलब है कि अगर आपका कुत्ता खो जाए तो पास में लगे Ring कैमरा फुटेज से उसका पता लगाया जा सकेगा. Ring Wired Doorbell Pro की कीमत $249.99 ( करीब 22,000 रुपये) तय की गई है.

Amazon Fire TV: Fire TV अब Alexa+ के साथ और भी पर्सनलाइज़्ड फीचर देने वाला प्रोडक्ट बन गया है. अब आप इससे मूवी देखने के साथ-साथ स्पेसिफिक सीन भी सर्च कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आप इसे कमांड दे सकते हैं कि, इस मूवी में वो सीन दिखाओ जहां पर हीरो एंट्री कर रहा होता है.