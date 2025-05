ETV Bharat / technology

Alcatel V3 Series: भारत में पहली बार NXTPAPER डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ फोन! जानें कीमत और सभी खास फीचर्स - ALCATEL V3 SERIES PRICE IN INDIA

Alcatel V3 Series में लॉन्च हुए 3 फोन्स ( फोटो - Alcatel )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 27, 2025 at 1:36 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 2:12 PM IST 6 Min Read

हैदराबाद: फ्रांस की स्मार्टफोन कंपनी Alcatel ने भारत में एक नई फोन सीरीज लॉन्च की है. इस फोन सीरीज का नाम Alcatel V3 Series है. कंपनी ने इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है, जिनमें Alcatel V3 Classic 5G, Alcatel V3 Pro 5G और Alcatel V3 Ultra 5G के नाम शामिल हैं. इन फोन्स में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 SoC चिपसेट दिया गया है, जो 8GB तक के LPDDR4X रैम सपोर्ट के साथ आता है. इस सीरीज के फोन्स बजट रेंज से लेकर एंट्री-लेवल मिडरेंज की कीमत में लॉन्च किए गए हैं. आइए हम आपको इन तीनों फोन के स्पेसिफिकेशन्स के साथ-साथ इनकी कीमत और बिक्री की तारीख बताते हैं. Alcatel V3 Classic 5G के स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: Alcatel V3 Classic 5G में 6.67 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस डिस्प्ले में 2.5D पैनल का इस्तेमाल किया गया है. प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. इस फोन में 4GB और 6GB LPDDR4X रैम के ऑप्शन्स दिए गए हैं. इसके साथ 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. सॉफ्टवेयर: यह फोन Android 15 पर बेस्ड आउट-ऑफ-द-बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. कैमरा: इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन सेटअप 50MP और दूसरा सेंसर 0.08MP के QVGA सेंसर के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. बैटरी: इस फोन में 5,200mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन के साथ बॉक्स में चार्जर और प्रोटेक्टिव कवर मिलता है. कनेक्टिविटी: इस फोन में 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 3.5mm audio jack और एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है. Alcatel V3 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: इस फोन में 6.67 इंच की एचडी प्लस NXTPAPER टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस डिस्प्ले में 2.5D पैनल का इस्तेमाल किया गया है. यह मॉडल एजी एंटी-ग्लैर ग्लास के साथ आता है. इस फोन का डिस्प्ले रेगुलर, इंक पेपर, मैक्स इंक और कलर पेपर मोड्स के साथ एंटी-ग्लैर फीचर्स और लो ब्लू लाइट सपोर्ट के साथ आता है. प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. इस फोन में सिर्फ 8GB LPDDR4X रैम का एकमात्र ऑप्शन दिया गया है. इसके साथ 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. सॉफ्टवेयर: यह फोन Android 15 पर बेस्ड आउट-ऑफ-द-बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. कैमरा: इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन सेटअप 50MP और दूसरा सेंसर 8MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. बैटरी: इस फोन में 5,010mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन के साथ बॉक्स में चार्जर और प्रोटेक्टिव कवर मिलता है.

कनेक्टिविटी: इस फोन में 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 3.5mm audio jack और एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है. इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. Alcatel V3 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: Alcatel V3 Ultra 5G में 6.8 इंच की फुल एचडी प्लस NXTPAPER टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस डिस्प्ले में 2.5D पैनल का इस्तेमाल किया गया है.इस फोन का डिस्प्ले रेगुलर, इंक पेपर, मैक्स इंक और कलर पेपर मोड्स के साथ एंटी-ग्लैर फीचर्स और लो ब्लू लाइट सपोर्ट के साथ आता है. प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: इस फोन में भी प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. इस फोन में 6GB और 8GB LPDDR4X रैम के ऑप्शन्स दिए गए हैं. इसके साथ 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. सॉफ्टवेयर: यह फोन Android 15 पर बेस्ड आउट-ऑफ-द-बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. कैमरा: इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन सेंसर 108MP का है. इसका दूसरा सेंसर 5MP के अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ आता है, जबकि तीसरा सेंसर 2MP के मैक्रो लेंस के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 32MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है. बैटरी: इस फोन में 5,010mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन के साथ बॉक्स में चार्जर, प्रोटेक्टिव कवर और एक Stylus भी मिलता है. कनेक्टिविटी: इस फोन में 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 3.5mm audio jack और एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है. इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. इसके अलावा इस फोन में डुअल स्पीकर्स के साथ DTS X Sound सपोर्ट भी दिया गया है. तीनों फोन्स की कीमत, कलर्स और बिक्री Alcatel V3 Classic 5G की कीमत 12,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें यूज़र्स को 4GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इसका दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है. इस फोन को कॉस्मिक ग्रे और हेलो व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया गया है. Alcatel V3 Pro 5G को कंपनी ने 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है. इस फोन की कीमत 17,999 रुपये है. इस फोन को मैचा ग्रीन, मैटेलिक ग्रे फिनिश में लॉन्च किया गया है. Alcatel V3 Ultra 5G का पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 21,999 रुपये है. इस टॉप मॉडल को कंपनी ने कैंपन गोल्ड, हायपर ब्लू और ओसियन ग्रे कलर्स में लॉन्च किया है. यह भी पढ़ें: Google Pixel 10 सीरीज कब होगी लॉन्च? जानें संभावित डेट और कलर्स की डिटेल्स

हैदराबाद: फ्रांस की स्मार्टफोन कंपनी Alcatel ने भारत में एक नई फोन सीरीज लॉन्च की है. इस फोन सीरीज का नाम Alcatel V3 Series है. कंपनी ने इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है, जिनमें Alcatel V3 Classic 5G, Alcatel V3 Pro 5G और Alcatel V3 Ultra 5G के नाम शामिल हैं. इन फोन्स में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 SoC चिपसेट दिया गया है, जो 8GB तक के LPDDR4X रैम सपोर्ट के साथ आता है. इस सीरीज के फोन्स बजट रेंज से लेकर एंट्री-लेवल मिडरेंज की कीमत में लॉन्च किए गए हैं. आइए हम आपको इन तीनों फोन के स्पेसिफिकेशन्स के साथ-साथ इनकी कीमत और बिक्री की तारीख बताते हैं. Alcatel V3 Classic 5G के स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: Alcatel V3 Classic 5G में 6.67 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस डिस्प्ले में 2.5D पैनल का इस्तेमाल किया गया है. प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. इस फोन में 4GB और 6GB LPDDR4X रैम के ऑप्शन्स दिए गए हैं. इसके साथ 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. सॉफ्टवेयर: यह फोन Android 15 पर बेस्ड आउट-ऑफ-द-बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. कैमरा: इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन सेटअप 50MP और दूसरा सेंसर 0.08MP के QVGA सेंसर के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. बैटरी: इस फोन में 5,200mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन के साथ बॉक्स में चार्जर और प्रोटेक्टिव कवर मिलता है. कनेक्टिविटी: इस फोन में 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 3.5mm audio jack और एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है. Alcatel V3 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: इस फोन में 6.67 इंच की एचडी प्लस NXTPAPER टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस डिस्प्ले में 2.5D पैनल का इस्तेमाल किया गया है. यह मॉडल एजी एंटी-ग्लैर ग्लास के साथ आता है. इस फोन का डिस्प्ले रेगुलर, इंक पेपर, मैक्स इंक और कलर पेपर मोड्स के साथ एंटी-ग्लैर फीचर्स और लो ब्लू लाइट सपोर्ट के साथ आता है. प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. इस फोन में सिर्फ 8GB LPDDR4X रैम का एकमात्र ऑप्शन दिया गया है. इसके साथ 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. सॉफ्टवेयर: यह फोन Android 15 पर बेस्ड आउट-ऑफ-द-बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. कैमरा: इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन सेटअप 50MP और दूसरा सेंसर 8MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. बैटरी: इस फोन में 5,010mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन के साथ बॉक्स में चार्जर और प्रोटेक्टिव कवर मिलता है. कनेक्टिविटी: इस फोन में 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 3.5mm audio jack और एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है. इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. Alcatel V3 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: Alcatel V3 Ultra 5G में 6.8 इंच की फुल एचडी प्लस NXTPAPER टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस डिस्प्ले में 2.5D पैनल का इस्तेमाल किया गया है.इस फोन का डिस्प्ले रेगुलर, इंक पेपर, मैक्स इंक और कलर पेपर मोड्स के साथ एंटी-ग्लैर फीचर्स और लो ब्लू लाइट सपोर्ट के साथ आता है. प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: इस फोन में भी प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. इस फोन में 6GB और 8GB LPDDR4X रैम के ऑप्शन्स दिए गए हैं. इसके साथ 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. सॉफ्टवेयर: यह फोन Android 15 पर बेस्ड आउट-ऑफ-द-बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. कैमरा: इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन सेंसर 108MP का है. इसका दूसरा सेंसर 5MP के अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ आता है, जबकि तीसरा सेंसर 2MP के मैक्रो लेंस के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 32MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है. बैटरी: इस फोन में 5,010mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन के साथ बॉक्स में चार्जर, प्रोटेक्टिव कवर और एक Stylus भी मिलता है. कनेक्टिविटी: इस फोन में 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 3.5mm audio jack और एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है. इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. इसके अलावा इस फोन में डुअल स्पीकर्स के साथ DTS X Sound सपोर्ट भी दिया गया है. तीनों फोन्स की कीमत, कलर्स और बिक्री Alcatel V3 Classic 5G की कीमत 12,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें यूज़र्स को 4GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इसका दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है. इस फोन को कॉस्मिक ग्रे और हेलो व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया गया है. Alcatel V3 Pro 5G को कंपनी ने 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है. इस फोन की कीमत 17,999 रुपये है. इस फोन को मैचा ग्रीन, मैटेलिक ग्रे फिनिश में लॉन्च किया गया है. Alcatel V3 Ultra 5G का पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 21,999 रुपये है. इस टॉप मॉडल को कंपनी ने कैंपन गोल्ड, हायपर ब्लू और ओसियन ग्रे कलर्स में लॉन्च किया है. यह भी पढ़ें: Google Pixel 10 सीरीज कब होगी लॉन्च? जानें संभावित डेट और कलर्स की डिटेल्स

Last Updated : May 27, 2025 at 2:12 PM IST