अल्बानिया ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री, अब भ्रष्टाचार पर नज़र रखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

एक देश ने इंसानों की जगह AI को मंत्री बनाया है ताकि सरकारी टेंडर्स में भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म किया जा सके.

AI minister Diella will now oversee public tenders in Albania.
AI मंत्री Diella अब अल्बानिया में सरकारी टेंडर्स की निगरानी करेगी. (फोटो क्रेडिट: X/@prvn_13)
Published : September 13, 2025 at 4:06 PM IST

हैदराबाद: अल्बानिया नाम के एक देश ने अपने मंत्री-मंडल में एक एआई मंत्री को शामिल किया है. इस एआई मंत्री का नाम Diella है और इसका काम सरकारी टेंडर्स में हो रहे भ्रष्टाचार पर निगरानी रखना और उसे पूरी तरह से खत्म करना है. अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने हाल ही में एक वर्चुअल मंत्री Diella को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया है. आपको बता दें कि Diella कोई इंसान नहीं है, बल्कि यह एक डिजिटल अवतार है. इस डिजिटल अवतार यानी एआई मंत्री को भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की जिम्मेदारी दी गई है.

रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Diella नाम के दुनिया के पहले एआई मंत्री का काम अपने देश में होने वाले सभी सार्वजनिक टेंडर्स पर नजर रखना है. पीएम रामा का दावा है कि इस एआई मंत्री की वजह से अब हर सरकारी फंडिंग पूरी तरह से पारदर्शी हो पाएगी. इसमें दिलचस्प बात यह है कि Diella किसी दफ्तर या सरकारी ऑफिस में नहीं बैठती में नहीं बैठती, बल्कि यह e-Albania नाम की एक सरकारी पोर्टल पर बैठती है और पूरी तरह से एक्टिव रहती है.

Diella की खास बातें

अल्बानिया ने Diella को इस साल की शुरुआत यानी जनवरी में ही लॉन्च किया था. उस वक्त से लेकर अब तक Diella पहले से ही हजारों डॉक्युमेंट्स जारी कर चुकी है और सैकड़ों सर्विसेज़ दे चुकी है. Diella एक पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में नज़र आती है. यह वर्चुअल असिस्टेंट वॉयस कमांड पर काम करती है और डिजिटल स्टैम्प के साथ डॉक्यूमेंट्स जारी करती है.

अल्बानिया काफी समय से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों से परेशान रहा है. खासतौर पर पब्लिक टेंडर्स के मामले में अल्बानिया में काफी भ्रष्टाचार के मामले सुनने को मिलते हैं. यह देश यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए इस देश को ट्रांसपेरेंसी दिखाना अनिवार्य है. ऐसे में अल्बानिया अब एआई मंत्री यानी Diella को करप्शन का एक डिजिटल सॉल्यूशन समझ रहा है.

अब देखना होगा कि दुनिया की पहली एआई मंत्री कैसे काम करती है और करप्शन को रोकती है. हालांकि, अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि Diella के फैसलों पर कोई इंसान नज़र रखेगा या नहीं.

