अल्बानिया ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री, अब भ्रष्टाचार पर नज़र रखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

AI मंत्री Diella अब अल्बानिया में सरकारी टेंडर्स की निगरानी करेगी. ( फोटो क्रेडिट: X/@prvn_13 )

September 13, 2025

हैदराबाद: अल्बानिया नाम के एक देश ने अपने मंत्री-मंडल में एक एआई मंत्री को शामिल किया है. इस एआई मंत्री का नाम Diella है और इसका काम सरकारी टेंडर्स में हो रहे भ्रष्टाचार पर निगरानी रखना और उसे पूरी तरह से खत्म करना है. अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने हाल ही में एक वर्चुअल मंत्री Diella को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया है. आपको बता दें कि Diella कोई इंसान नहीं है, बल्कि यह एक डिजिटल अवतार है. इस डिजिटल अवतार यानी एआई मंत्री को भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की जिम्मेदारी दी गई है. रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Diella नाम के दुनिया के पहले एआई मंत्री का काम अपने देश में होने वाले सभी सार्वजनिक टेंडर्स पर नजर रखना है. पीएम रामा का दावा है कि इस एआई मंत्री की वजह से अब हर सरकारी फंडिंग पूरी तरह से पारदर्शी हो पाएगी. इसमें दिलचस्प बात यह है कि Diella किसी दफ्तर या सरकारी ऑफिस में नहीं बैठती में नहीं बैठती, बल्कि यह e-Albania नाम की एक सरकारी पोर्टल पर बैठती है और पूरी तरह से एक्टिव रहती है. Diella की खास बातें