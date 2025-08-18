हैदराबाद: 18 अगस्त 2025 यानी सोमवार की दोपहर के बाद से भारत की सबसे लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनियों में से एक एयरटेल की नेटवर्क सेवा ठप हो गई. एयरटेल का नेटवर्क भारत के बहुत सारे इलाकों में डाउन हो गया. इसके कारण लोगों को कॉल, एसएमएस और एयरटेल नेटवर्क का इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करने में भी काफी परेशानी हुई. एयरटेल ने भी आधिकारिक तौर पर उनके नेटवर्क में आई इस समस्या को स्वीकार किया है. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.

आज भारत के कई इलाकों में एयरटेल यूज़र्स को नेटवर्क आउटेज का सामना करना पड़ा. इससे हज़ारों ग्राहकों को कॉल करने और मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा. आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector के अनुसार, यूज़र्स ने करीब 3:30 बजे से सेवा बाधा की शिकायतें दर्ज करनी शुरू कीं। इनमें से लगभग 74% शिकायतें वॉयस और डेटा सेवाओं से जुड़ी थीं, जबकि 15% यूज़र्स को फोन में सिग्नल नहीं मिल रहा था, और 11% ने मोबाइल डेटा से इंटरनेट एक्सेस न होने की शिकायत की.

एयरटेल ने इस अपने नेटवर्क में आई इस परेशानी को स्वीकार किया और अपने एक आधिकारिक बयान में कहा, “हम फिलहाल नेटवर्क आउटेज का सामना कर रहे हैं. हमारी टीम सक्रिय रूप से इस समस्या को हल करने और सर्विसेज़ को जल्द से जल्द बहाल करने में लगी हुई है. असुविधा के लिए हम इमानदारी से क्षमा चाहते हैं.”

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर Airtel Cares ने इस पोस्ट को 4:12 IST पर किया था, लेकिन उसके बाद डिलीट कर दिया. हालांकि, तब तक उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल हो चुका था, जो कि हम भी इस आर्टिकल के साथ अटैच कर रहे हैं.

हालांकि, कंपनी ने भरोसा जताया कि उनकी टीम नेटवर्क आउटेज की समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने पर एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन कंपनी ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि कब तक एयरटेल की सभी सर्विस ठीक तरीके से काम करने लगेंगी. हालांकि, इस ख़बर को लिखे जाने तक डाउनडिटेक्टर पर एयरटेल डाउन की रिपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या कम तो हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी. शाम 6 बजे के करीब भी 700 से ज्यादा लोगों ने एयरटेल नेटवर्क में आ रही परेशानी की शिकायत की थी.

इस बीच, सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने भारी नाराज़गी जताई. कई लोगों ने कॉल और SMS सेवाओं के पूरी तरह ठप होने की शिकायत की, जबकि कुछ यूज़र्स ने यह भी आरोप लगाया कि वे 5G प्लान पर होने के बावजूद 4G नेटवर्क पर डेटा कटौती का सामना कर रहे हैं, जो कि बेहद असामान्य है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एयरटेल के इस आउटेज का सबसे ज्यादा असर दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्र में पड़ा है. आपको बता दें कि दिल्ली सर्किल में 1.9 करोड़ से भी ज्यादा लोग एयरटेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं.

इसके बारे में एयरटेल के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी से कहा, "दिल्ली-एनसीआर वाले हमारे कुछ ग्राहक पिछले कुछ घंटों से वॉयस कॉलिंग में समस्या का सामना कर रहे हैं. इस समस्या का एक खास हिस्सा सोल्व कर दिया गया है और हमारे इंजीनियर्स इस समस्या को पूरी तरह से ठीक करने का काम कर रहे हैं. हम असुविधा के लिए माफी चाहते हैं."