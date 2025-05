ETV Bharat / technology

एयरटेल ने लॉन्च किया फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन, ऑनलाइन ठगी से बचाएगा और खतरनाक लिंक भी ब्लॉक करेगा

एयरटेल ने फ्री फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन लॉन्च किया है ( फोटो - X/Airtel )

हैदराबाद: भारत की सबसे लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनियों में से एक एयरटेल ने आज भारत में एक नया फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन लॉन्च किया है. यह एयरटेल का एक ऐसा नया सिस्टम है, जो ग्राहकों को इंटरनेट पर मौजूद उन खतरनाक वेबसाइट्स से बचाएगा, जिनमें ओटीटी ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि मैसेंजिंग ऐप्स का नाम भी शामिल है. इस प्लेटफॉर्म के बारे में एयरटेल ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह एआई-पॉवर्ड फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन है. एयरटेल का फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन क्या है? इस नए फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन के बारे में एयरटेल ने बताया कि, यह कई स्तरों पर काम करता है. यह सिस्टम यूज़र्स को ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम से बचाता है. यह इंटरनेट पर मौजूद खतरनाक वेबसाइट्स की पहचान करता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है. एयरटेल का फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन ओटीटी ऐप्स, इमेल करने वाले प्लेटफॉर्म्स, वेब ब्राउज़र्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म्स और रियल टाइम में एसएमएस पर भी काम करता है. यह कैसे काम करता है?

जब कोई एयरटेल यूज़र्स किसी भी खतरनाक वेबसाइट्स पर जाने की कोशिश करता है, तो एयरटेल का नया फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन उस वेबसाइट को लोड होने से रोक देता है. यह सिस्टम उस खतरनाक वेबसाइट की पहचान करके उसे खोलने के बजाय यूज़र्स को एक नए पेज पर लेकर जाता, जहां उन्हें समझाया जाता है कि उस वेबसाइट को क्यों ब्लॉक किया गया है. एयरटेल फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन सिस्टम यह पूरा प्रोसेस रियल-टाइम में ही करता है. एयरटेल ने अपने इस नए एआई सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताया कि इसे फिलहाल, सिर्फ हरियाणा सर्किल में रहने वाले यूज़र्स के लिए लाइव किया गया है, लेकिन जल्द ही इस फीचर को पूरे देश में शुरू कर दिया जाएगा. कंपनी ने बताया कि, यह सिस्टम सभी एयरटेल मोबाइल और ब्रॉडबैंड कस्टमर्स के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ही उपलब्ध होगा. इस सिस्टम को चालू करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह हरेक यूज़र्स के लिए पहले से ही ऑटोमैटिकली चालू होगा. यह भी पढ़ें: Airtel का नया AI फीचर: विदेशी फर्जी कॉल्स पर कसेगा शिकंजा, 10 भाषाओं में मिलेगी सुरक्षा!

