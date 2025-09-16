ETV Bharat / technology

भारत को 5 सालों में दुनिया का नंबर-1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बनाना लक्ष्य: नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है.

भारत में कार उत्पादन (फोटो - IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 1:11 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत अब जापान को पीछे छोड़कर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है और सरकार अगले पांच सालों में नंबर एक स्थान हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

राजधानी दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शिखर सम्मेलन 2025' में भारत को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन मोबिलिटी और बुनियादी ढांचे के इनोवेशन के लिए दुनिया के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का खुलासा करते हुए, मंत्री ने कहा कि सभी प्रमुख वैश्विक ऑटोमोबाइल ब्रांड अब भारत में मौजूद हैं.

गडकरी ने कहा कि, "उनका ध्यान अब सिर्फ़ असेंबलिंग से हटकर भारत से दुनिया भर में वाहनों के निर्यात पर केंद्रित हो गया है." गडकरी ने ज़ोर देकर कहा कि भारत का दोपहिया वाहन क्षेत्र अकेले अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत से ज़्यादा निर्यात करता है, जो देश की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है.

उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन ईंधन और वैकल्पिक ईंधनों में भारत के नेतृत्व पर भी प्रकाश डाला. गडकरी ने कहा कि, "हमने पहले ही हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च कर दिए हैं और दस रूटों पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं. हमारा लक्ष्य ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करना है."

निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के सहयोग से, सरकार ने हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है. उन्होंने आइसोब्यूटेनॉल और बायो-बिटुमेन जैसे नए ईंधन विकल्पों में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया, जिनका मौजूदा समय में सक्रिय परीक्षण चल रहा है. भारत के सड़क बुनियादी ढांचे में भी परिवर्तनकारी प्रगति हुई है.

गडकरी ने कहा कि, "भारत में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है. हमने यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है - पानीपत से दिल्ली हवाई अड्डे तक अब तीन घंटे की बजाय केवल 35 मिनट लगते हैं." उन्होंने कहा कि चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे और 23,000 करोड़ रुपये की लागत वाली बेंगलुरु रिंग रोड जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को नया आयाम देंगी और शहरी भीड़भाड़ को कम करेंगी.

नितिन गडकरी ने कहा कि, "हम कचरे को संपदा में बदल रहे हैं. गाजीपुर लैंडफिल से 80 लाख टन से ज़्यादा कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा चुका है. हमने पहाड़ की ऊंचाई पहले ही सात मीटर कम कर दी है." उन्होंने चावल के भूसे से बने जैव-बिटुमेन के सफल परीक्षणों की ओर इशारा किया, जिसने पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है और पराली जलाने में कमी लाने में मदद की है.

