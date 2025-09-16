ETV Bharat / technology

भारत को 5 सालों में दुनिया का नंबर-1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बनाना लक्ष्य: नितिन गडकरी

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत अब जापान को पीछे छोड़कर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है और सरकार अगले पांच सालों में नंबर एक स्थान हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. राजधानी दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शिखर सम्मेलन 2025' में भारत को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन मोबिलिटी और बुनियादी ढांचे के इनोवेशन के लिए दुनिया के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का खुलासा करते हुए, मंत्री ने कहा कि सभी प्रमुख वैश्विक ऑटोमोबाइल ब्रांड अब भारत में मौजूद हैं. गडकरी ने कहा कि, "उनका ध्यान अब सिर्फ़ असेंबलिंग से हटकर भारत से दुनिया भर में वाहनों के निर्यात पर केंद्रित हो गया है." गडकरी ने ज़ोर देकर कहा कि भारत का दोपहिया वाहन क्षेत्र अकेले अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत से ज़्यादा निर्यात करता है, जो देश की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन ईंधन और वैकल्पिक ईंधनों में भारत के नेतृत्व पर भी प्रकाश डाला. गडकरी ने कहा कि, "हमने पहले ही हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च कर दिए हैं और दस रूटों पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं. हमारा लक्ष्य ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करना है."