AI-होलोबॉक्स ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया जीवित, जानिए क्या है यह तकनीक?

यह हमारे महान नेताओं के ज्ञान को युवा जनरेशन के लिए सुलभ और आकर्षक बनाने के प्रयास में अतीत और मौजूदा समय के बीच की खाई को पाटता है. AI-संचालित होलोबॉक्स मानवीय संपर्क के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है. यह AI में नवीनतम प्रगति द्वारा संचालित जीवंत संपर्क का प्रवेश द्वार है.

पेटेंट तकनीक के साथ, AI होलोबॉक्स संवाद को एक नए आयाम पर ले जाता है, जिसमें रियल लाइफ में, बिना किसी देरी के प्रतिक्रियाओं को एक इमर्सिव होलोग्राफिक डिस्प्ले के साथ जोड़ा जाता है. आगंतुक 33 भाषाओं में से किसी भी भाषा को चुन सकते हैं और जीवंत अवतारों से जुड़ सकते हैं, और यहां तक कि अपने पसंदीदा एनीमे पात्रों को भी बॉक्स के अंदर जीवंत कर सकते हैं.

क्या है AI होलोबॉक्स तकनीक होलोबॉक्स में एक लाइफ-साइज व्यक्ति, अवतार, या एक एआई सहायक दिखाया गया है, जो बुनियादी सवालों के सीधे जवाब दे सकता है. यह व्यक्तिगत और सीधा लगता है, भले ही कोई कर्मचारी मौजूद न हो.

17 सितंबर का महत्व 17 सितंबर की तारीख भारत के लिए दोहरा ऐतिहासिक महत्व रखती है. बता दें कि इसी दिन 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसके तहत हैदराबाद को निज़ामों के शासन से मुक्त कराकर भारतीय संघ में शामिल किया गया था. यह उपलब्धि सरदार वल्लभभाई पटेल की राष्ट्रीय एकता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो पाई थी.

सरदार वल्लभभाई पटेल के AI-होलोबॉक्स को प्रेरणा के रूप में लेते हुए, संग्रहालय भविष्य में श्री एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ-साइज AI-संचालित होलोबॉक्स को पेश करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि आने वाली जनरेशन को उनके दृष्टिकोण और ज्ञान से प्रेरित किया जा सके.

अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, यह पहल एक गहन रूप से आकर्षक और शैक्षिक एक्सपीरिएंस प्रदान करती है, जिससे आगंतुक सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन, दर्शन और भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों पर प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं.

हैदराबाद: नई दिल्ली के ऐतिहासिक तीन मूर्ति मार्ग स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय ने 17 सितंबर, 2025 को सरदार वल्लभभाई पटेल के लाइफ-साइज आर्टिफिशियम इंटेलिजेंस (AI) से संचालित होलोबॉक्स का खुलासा किया है, जिससे आगंतुकों को सरदार वल्लभभाई पटेल के अति-यथार्थवादी 3D अवतार के साथ जीवंत, संवादात्मक बातचीत का एक्सपीरिएंस प्राप्त होगा.

AI होलोबॉक्स कैसे करता है काम

AI होलोबॉक्स एक एडवांस होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो प्रत्येक यूजर को रियल टाइम में प्रतिक्रिया देता है. यह क्रियाओं को समझ सकता है और यूजर्स को स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दे सकता है. यह प्रणाली प्रत्यक्ष दृश्य एक्सपीरिएंस प्रदान करती है, जिससे संवर्धित वास्तविकता और भी अधिक आकर्षक हो जाती है.

स्केलिंग विकल्प इसे मॉड्यूलर होलोवॉल या एक कॉम्पैक्ट होलोग्राम के रूप में इस्तेमाल के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं. यह लेज़र इमेजिंग और डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल करके एक 3D होलोग्राम तस्वीर प्रक्षेपित करता है, जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट कर सकते हैं.

जैसे ही कोई आगंतुक डिस्प्ले के पास आता है, AI होलोग्राम शुरू हो जाता है, जो हर स्थिति के अनुसार अनुकूलित होता है. समय के साथ, होलोग्राम में मौजूद AI यूजर की प्राथमिकताओं को समझकर अपनी प्रतिक्रियाओं को अनुकूलित करता है, जिससे यूजर्स को हर बार एक अनूठा एक्सपीरिएंस मिलता है.

मानव प्रक्षेपणों के अलावा, होलोबॉक्स धड़कते हुए हृदय जैसे एनिमेशन भी प्रदर्शित कर सकता है. इससे मानव शरीर रचना विज्ञान जैसे जटिल विषयों को देखने की अभूतपूर्व संभावनाएं खुलती हैं, जहां हृदय के विभिन्न भागों की जांच की जा सकती है और उन्हें घुमाकर सभी कोणों को विस्तार से देखा जा सकता है.

AI होलोबॉक्स, होलोग्राफिक डिस्प्ले और AI का इस्तेमाल करके इंटरैक्टिव 3D इमेज बनाता है, जिनसे लोग इशारों और वॉइस कमांड के ज़रिए जुड़ सकते हैं. AI-होलोबॉक्स को रीटेल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा प्रणालियों और आयोजनों सहित विभिन्न उद्योगों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि सूचनाओं के संचार का एक आकर्षक और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान किया जा सके.

कुछ महान भारतीय नेताओं की होलोग्राम प्रतिमा

महात्मा गांधी: यूनेस्को महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान (MGIEP) ने भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के सहयोग से चौथे अहिंसा व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG) की दिशा में प्रगति पर पैनलिस्टों और महात्मा गांधी के लाइफ- आदमकद होलोग्राम के बीच संवाद प्रस्तुत किया गया.

इस कार्यक्रम में लगभग 1,000 लोगों ने भाग लिया, जिनमें युवा, शिक्षक, शिक्षाविद, नीति-निर्माता और यूनेस्को के कई सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल थे. अहिंसा संवाद 1 अक्टूबर, 2019 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित किया गया था, जहां 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में गांधीजी की 150वीं जयंती मनाई गई थी.

भीम राव आंबेडकर: मार्च 2025 में, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सिम्बायोसिस सोसाइटी के आंबेडकर संग्रहालय एवं स्मारक में भारत के संविधान और डॉ. भीम राव अंबेडकर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक 'आस्क AI होलोबॉक्स' स्थापित किया.

ये होलोबॉक्स छात्रों और आम जनता को संविधान और डॉ. आंबेडकर के योगदान से संबंधित प्रश्नों पर जीवंत संवाद और मौखिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी, 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का खुलासा किया.