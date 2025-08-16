ETV Bharat / technology

AI ने पकड़ी ब्रह्मांड की अद्भूत घटना, भारी-भरकम तारे को निगल गया ब्लैक होल! और फिर... - STAR AND BLACK HOLE EXPLOSION

वैज्ञानिकों ने एआई की मदद से ब्रह्मांड की ऐसी घटना को पकड़ा है, जो शायद अभी तक कभी भी नहीं देखी गई थी.

A new study reveals that artificial intelligence has enabled astronomers to witness what could be the first recorded instance of a star exploding during its interaction with a black hole.
नई स्टडी में बताया गया है कि AI ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की इस अनोखी घटना को पकड़ने में मदद की, जहां एक तारा ब्लैक होल के साथ संपर्क में आने के दौरान फट गया. (Image credit: Melissa Weiss/CfA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2025 at 11:40 AM IST

Updated : August 16, 2025 at 11:50 AM IST

5 Min Read

हैदराबाद: वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स को हमेशा ब्रह्मांड में होने वाली अद्भूत घटनाओं देखने से एक नया अनुभव और सीख मिलती है. इस बार वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसा धमाका देखा है जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. दरअसल, एक बेहद भारी-भरकम तारा ब्लैक के साथ इंटरैक्शन करते हुए फट गया. आइए हम आपको वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा पकड़े गए ब्रह्मांड की इस अद्भूत घटना के बारे में बताते हैं.

Astrophysical Journal में छपी एक लेटेस्ट रिसर्च पेपर के मुताबिक, इस घटना का नाम SN 2023zkd है और इसे जुलाई 2023 में अमेरिका में स्थित कैलिफ़ोर्निया की Zwicky Transient Facility ने सबसे पहले देखा था. अब इस घटना में खास बात और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक नया रोल सामने आया है. इस इवेंट को एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई सिस्टम ने रियल टाइम में डिटेक्ट किया है. एआई ने जैसे ही ब्रह्मांड में कुछ अज़ीब घटना होते हुए देखा तो उसने वैज्ञानिकों को अलर्ट भेज दिया. बस, फिर क्या था, दुनियाभर के टेलीस्कोप्स और स्पेस ऑब्ज़र्वेटरीज़ ने तुरंत इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया.

पहले यह नॉर्मल सुपरनोवा लगा था

इस घटना के बारे में पहले वैज्ञानिकों का सोचना था कि यह सिर्फ एक साधारण सुपरनोवा है. सुपरनोवा का मतलब एक ऐसा तारा होता है, जो अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है. वह पहले चमकता है और फिर धीरे-धीरे फीका पड़ जाता है. इस घटना में ऐसा नहीं हुआ. वैज्ञानिकों की उस सोच के कुछ महीनों के बाद इस तारे की फीका पड़ने की बजाय फिर से तेज हो गई. उसके बाद वैज्ञानिकों ने जब पुराने डेटा को देखा तो उन्हें पता चला कि यह तारा पिछले चार सालों से धीरे-धीरे ब्राइट होता जा रहा था. यह एक प्री-एक्सप्लोजन बिहेवियर है, जो बहुत रेयर यानी दुर्लभ घटना होती है.

असल में क्या हुआ?

ऐसे में वैज्ञानिकों और इस स्टोरी को अभी तक पढ़ने के बाद आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि उस तारे के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फीका पड़ने की बजाय धीरे-धीरे और ब्राइट होता चला गया और उसकी चमक बढ़ने लगी. इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि यह तारा एक ब्लैक होल के साथ ऑर्बिट में था. उसके बाद ब्लैक होल की ग्रैविटी ने उस तारे को इतना परेशान किया कि वो दो बार फटा. वह पहले हल्के गैस से टकरा कर फटा और फिर कई महीनों बाद एक डेंस गैस डिस्क से टकरा कर फटा. वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि यह हो सकता है कि ब्लैक होल ने तारे को पूरी तरह निगल लिया हो और जो चमकदार रोशनी दिखी वो सिर्फ उस तारे के मलबे की थी.

grz-band color image of the explosion site of SN 2023zkd from the Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS).
SN 2023zkd विस्फोट स्थल की grz-बैंड में ली गई रंगीन तस्वीर, जो डार्क एनर्जी कैमरा लिगेसी सर्वे (DECaLS) के माध्यम से ली गई है. (Image Credit: The Astrophysical Journal)

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (मैसाचुसेट्स) में एस्ट्रोनॉमी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इस नई स्टडी की सह-लेखिका Ashley Villar ने कहा, "2023zkd में हमें अब तक के सबसे साफ़ संकेत मिले हैं कि एक भारी तारा अपने साथी के साथ इंटरैक्शन कर रहा था, वो भी धमाके से कई साल पहले. अब हमें लगता है कि यह एक पूरी नई कैटेगरी हो सकती है. अब ऐसे छुपे हुए धमाकों का पता एआई की मदद से लगाया जा सकता है."

यह भी पढ़ें: ब्लैक होल क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे खत्म होता है? आसान शब्दों में जानें हर सवालों का जवाब

इस घटना से वैज्ञानिकों ने क्या सीखा?

  • SN 2023zkd नाम की यह घटना अभी तक का सबसे मजबूत सबूत है कि ब्लैक होल और तारे की नज़दीकी टक्कर से तारा फट सकता है.
  • इसके अलावा ज्यादातर बड़े-बड़े तारे बाइनरी सिस्टम में होते हैं, लेकिन इस तरह के लाइव एक्शन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है.
  • हालांकि, अब AI की मदद से ब्रह्मांड में घटने वाली ऐसी दुर्लभ घटनाओं को भी पकड़ पाना मुमकिन हो गया है, जैसा कि इस घटना में हुआ.

इस स्टडी के मुख्य लेखक और Institute for Artificial Intelligence and Fundamental Interactions में रिसर्चर Alexander Gagliano ने कहा, "SN 2023zkd अब तक का सबसे ठोस सबूत है कि इतने नज़दीकी इंटरैक्शन किसी तारे में विस्फोट कर सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हमें पहले से पता है कि ज्यादातर भारी तारे बाइनरी सिस्टम (दोहरे सिस्टम) में होते हैं, लेकिन किसी तारे को विस्फोट से ठीक पहले द्रव्यमान (mass) का आदान-प्रदान करते हुए पकड़ना बेहद दुर्लभ है."

अब आगे क्या होगा?

इस रिपोर्ट के मुताबिक, अब जब Vera C. Rubin Observatory चालू होगा तो वो एआई की मदद से कुछ रातों में पूरे southern sky को स्कैन करेगा. इससे SN 2023zkd जैसी और भी घटनाएं और धमाके को पकड़ा जा सकेगा. इससे वैज्ञानिकों को यह बात समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड में मौजूद अनंत तारे कैसे जीते हैं, उनका जीवन कैसा होता है और फिर वो कैसे मरते हैं.

इसके बारे में Alexander Gagliano ने कहा, "अब हम ऐसे इवेंट्स को बाद में नहीं बल्कि लाइव भी पकड़ सकते हैं. इससे हम स्टार की पूरी लाइफ स्टोरी समझ पाएंगे- यह वाकई में काफी एक्साइटिंग है!"

यह भी पढ़ें: Ultramassive Blackhole: वैज्ञानिकों ने खोजा 36 अरब सूरज जितना बड़ा ब्लैक होल, जानें यह पृथ्वी से कितना दूर है

हैदराबाद: वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स को हमेशा ब्रह्मांड में होने वाली अद्भूत घटनाओं देखने से एक नया अनुभव और सीख मिलती है. इस बार वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसा धमाका देखा है जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. दरअसल, एक बेहद भारी-भरकम तारा ब्लैक के साथ इंटरैक्शन करते हुए फट गया. आइए हम आपको वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा पकड़े गए ब्रह्मांड की इस अद्भूत घटना के बारे में बताते हैं.

Astrophysical Journal में छपी एक लेटेस्ट रिसर्च पेपर के मुताबिक, इस घटना का नाम SN 2023zkd है और इसे जुलाई 2023 में अमेरिका में स्थित कैलिफ़ोर्निया की Zwicky Transient Facility ने सबसे पहले देखा था. अब इस घटना में खास बात और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक नया रोल सामने आया है. इस इवेंट को एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई सिस्टम ने रियल टाइम में डिटेक्ट किया है. एआई ने जैसे ही ब्रह्मांड में कुछ अज़ीब घटना होते हुए देखा तो उसने वैज्ञानिकों को अलर्ट भेज दिया. बस, फिर क्या था, दुनियाभर के टेलीस्कोप्स और स्पेस ऑब्ज़र्वेटरीज़ ने तुरंत इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया.

पहले यह नॉर्मल सुपरनोवा लगा था

इस घटना के बारे में पहले वैज्ञानिकों का सोचना था कि यह सिर्फ एक साधारण सुपरनोवा है. सुपरनोवा का मतलब एक ऐसा तारा होता है, जो अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है. वह पहले चमकता है और फिर धीरे-धीरे फीका पड़ जाता है. इस घटना में ऐसा नहीं हुआ. वैज्ञानिकों की उस सोच के कुछ महीनों के बाद इस तारे की फीका पड़ने की बजाय फिर से तेज हो गई. उसके बाद वैज्ञानिकों ने जब पुराने डेटा को देखा तो उन्हें पता चला कि यह तारा पिछले चार सालों से धीरे-धीरे ब्राइट होता जा रहा था. यह एक प्री-एक्सप्लोजन बिहेवियर है, जो बहुत रेयर यानी दुर्लभ घटना होती है.

असल में क्या हुआ?

ऐसे में वैज्ञानिकों और इस स्टोरी को अभी तक पढ़ने के बाद आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि उस तारे के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फीका पड़ने की बजाय धीरे-धीरे और ब्राइट होता चला गया और उसकी चमक बढ़ने लगी. इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि यह तारा एक ब्लैक होल के साथ ऑर्बिट में था. उसके बाद ब्लैक होल की ग्रैविटी ने उस तारे को इतना परेशान किया कि वो दो बार फटा. वह पहले हल्के गैस से टकरा कर फटा और फिर कई महीनों बाद एक डेंस गैस डिस्क से टकरा कर फटा. वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि यह हो सकता है कि ब्लैक होल ने तारे को पूरी तरह निगल लिया हो और जो चमकदार रोशनी दिखी वो सिर्फ उस तारे के मलबे की थी.

grz-band color image of the explosion site of SN 2023zkd from the Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS).
SN 2023zkd विस्फोट स्थल की grz-बैंड में ली गई रंगीन तस्वीर, जो डार्क एनर्जी कैमरा लिगेसी सर्वे (DECaLS) के माध्यम से ली गई है. (Image Credit: The Astrophysical Journal)

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (मैसाचुसेट्स) में एस्ट्रोनॉमी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इस नई स्टडी की सह-लेखिका Ashley Villar ने कहा, "2023zkd में हमें अब तक के सबसे साफ़ संकेत मिले हैं कि एक भारी तारा अपने साथी के साथ इंटरैक्शन कर रहा था, वो भी धमाके से कई साल पहले. अब हमें लगता है कि यह एक पूरी नई कैटेगरी हो सकती है. अब ऐसे छुपे हुए धमाकों का पता एआई की मदद से लगाया जा सकता है."

यह भी पढ़ें: ब्लैक होल क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे खत्म होता है? आसान शब्दों में जानें हर सवालों का जवाब

इस घटना से वैज्ञानिकों ने क्या सीखा?

  • SN 2023zkd नाम की यह घटना अभी तक का सबसे मजबूत सबूत है कि ब्लैक होल और तारे की नज़दीकी टक्कर से तारा फट सकता है.
  • इसके अलावा ज्यादातर बड़े-बड़े तारे बाइनरी सिस्टम में होते हैं, लेकिन इस तरह के लाइव एक्शन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है.
  • हालांकि, अब AI की मदद से ब्रह्मांड में घटने वाली ऐसी दुर्लभ घटनाओं को भी पकड़ पाना मुमकिन हो गया है, जैसा कि इस घटना में हुआ.

इस स्टडी के मुख्य लेखक और Institute for Artificial Intelligence and Fundamental Interactions में रिसर्चर Alexander Gagliano ने कहा, "SN 2023zkd अब तक का सबसे ठोस सबूत है कि इतने नज़दीकी इंटरैक्शन किसी तारे में विस्फोट कर सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हमें पहले से पता है कि ज्यादातर भारी तारे बाइनरी सिस्टम (दोहरे सिस्टम) में होते हैं, लेकिन किसी तारे को विस्फोट से ठीक पहले द्रव्यमान (mass) का आदान-प्रदान करते हुए पकड़ना बेहद दुर्लभ है."

अब आगे क्या होगा?

इस रिपोर्ट के मुताबिक, अब जब Vera C. Rubin Observatory चालू होगा तो वो एआई की मदद से कुछ रातों में पूरे southern sky को स्कैन करेगा. इससे SN 2023zkd जैसी और भी घटनाएं और धमाके को पकड़ा जा सकेगा. इससे वैज्ञानिकों को यह बात समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड में मौजूद अनंत तारे कैसे जीते हैं, उनका जीवन कैसा होता है और फिर वो कैसे मरते हैं.

इसके बारे में Alexander Gagliano ने कहा, "अब हम ऐसे इवेंट्स को बाद में नहीं बल्कि लाइव भी पकड़ सकते हैं. इससे हम स्टार की पूरी लाइफ स्टोरी समझ पाएंगे- यह वाकई में काफी एक्साइटिंग है!"

यह भी पढ़ें: Ultramassive Blackhole: वैज्ञानिकों ने खोजा 36 अरब सूरज जितना बड़ा ब्लैक होल, जानें यह पृथ्वी से कितना दूर है
Last Updated : August 16, 2025 at 11:50 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

STELLAR EXPLOSIONBLACK HOLE INTERACTIONASTRONOMICAL OBSERVATIONSVERA C RUBIN OBSERVATORYSTAR AND BLACK HOLE EXPLOSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण तेज; 111 मंदिर और 11 मजार को नई जगह देने की प्रक्रिया जारी, जानिए तोड़े जाने के बाद क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का?

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.