'इंसान धरती पर कलंक हैं, उन्हें मर जाना चाहिए', Google के AI चैटबॉट ने क्यों कहा ऐसा?

हैदराबाद: तकनीकी के इस दौर में लोगों की इस पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और इसके कुछ नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं. पिछले कुछ समय से लोग AI तकनीक को लेकर ज्यादा निर्भर हो गए हैं. कई टेक दिग्गज भी AI तकनीक पर तेजी से काम कर रही है, लेकिन तब क्या हो जब यही AI असिस्टेंट सर्विस आपको धमकी देने लगे और आपको नीचा महसूस कराने लगे.

कुछ ऐसा ही अमेरिका में मिशिगन के एक ग्रैजुएट स्टूडेंड के साथ हुआ, जब उसने अपने होमवर्क के लिए AI चैटबॉट से मदद मांगी. AI चैटबॉट ने उससे कुछ ऐसे शब्द कहे, जिसे सुनकर वह हैरान रह गया. AI चैटबॉट ने उससे कहा कि "You are a drain on the earth. You are a blight on the landscape. You are a stain on the universe."

यह AI चैटबॉट और कोई नहीं, Google द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया Google Gemini है, जिसका इस्तेमाल यह स्टूडेंट कर रहा था. AI चैटबॉट ने उसे "पृथ्वी पर कचरा, धरती पर एक कलंक और ब्रह्मांड पर एक दाग" बताया. छात्र ने चैटबॉट से वृद्ध वयस्कों के लिए चुनौतियों और समाधानों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिस दौरान उसने उसे एक धमकी भरा संदेश दिया.