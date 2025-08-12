हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM India ने हाल ही में अपनी KTM 160 Duke को लॉन्च किया है. अब कंपनी ने पुष्टि की है कि KTM अपनी नई 160 Duke पर आधारित KTM RC 160 को जल्द ही लॉन्च करेगी. KTM RC 160, नेकेड KTM 160 Duke का फुल-फेयर्ड स्पोर्टबाइक वर्जन होने वाला है. बता दें कि कंपनी ने अपनी KTM 160 Duke को 1.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

आपको बता दें कि KTM 160 Duke, KTM फैमिली का नया एंट्री-लेवल मॉडल है और इस मोटरसाइकिल को KTM 125 Duke की जगह लेने के लिए बाजार में उतारा गया है, जिसकी बिक्री मार्च 2025 में बंद कर दी गई थी. अब, KTM India ने जानकारी दी है कि नई KTM RC 160 को नई KTM 160 Duke के लॉन्च के कुछ हफ़्तों या महीनों के भीतर लॉन्च किया जाएगा, और यह KTM RC 200 से नीचे उतारी जाएगी.

KTM RC 160 (फोटो - KTM India)

KTM 160 Duke का पावरट्रेन

नई KTM 160 Duke में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 160cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, SOHC इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो पहली-जनरेशन के प्लेटफॉर्म से लिया गया है, जिसमें KTM 125 Duke भी शामिल है. नया 164.2cc इंजन का बोर 66 मिमी और स्ट्रोक 48 मिमी है. यह इंजन 9,500 rpm पर 18.7 bhp की पावर और 7,500 rpm पर 15.5 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.

KTM RC 160 के हार्डवेयर

नई KTM RC 160 में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, सुपरमोटो ABS और WP एपेक्स अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क व WP मोनोशॉक के साथ स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर निर्मित, KTM RC 160 में समान हार्डवेयर और फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है.

KTM RC 160 (फोटो - KTM India)

मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 320 मिमी फ्रंट डिस्क ब्रेक, ByBre कैलिपर्स के साथ 230 मिमी रियर डिस्क ब्रेक, 110-सेक्शन के फ्रंट और 140-सेक्शन के रियर ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं, जिसके साथ दोनों ओर 5-स्पोक, 17-इंच अलॉय व्हील इस्तेमाल किए गए हैं.

KTM RC 160 के फीचर्स

KTM RC 160 के डिज़ाइन में एकमात्र बड़ा अंतर होगा, जिसमें सुपरस्पोर्ट मॉडल की स्थिति के अनुरूप एक फुल फेयरिंग होगी. KTM RC 160, KTM 160 Duke से थोड़ी भारी हो सकती है, और इसके स्पोर्टी व्यक्तित्व के अनुरूप इसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार भी दिए जा सकते हैं. KTM RC 160 में भी KTM 160 Duke जैसा ही 5-इंच का LCD कंसोल, स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/म्यूज़िक कंट्रोल का फीचर भी दिया जा सकता है.