Adani और Google के बीच साझेदारी, विशाखापत्तनम में बनेगा भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर

विशाखापत्तनम: Adani Enterprises ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी AdaniConneX के माध्यम से, और Google ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत के सबसे बड़े AI डेटा सेंटर परिसर और नए हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है.

विशाखापत्तनम में Google का AI हब पांच सालों (2026-2030) में लगभग 15 बिलियन डॉलर का बहुआयामी निवेश है, जिसमें भारत में सबसे अधिक मांग वाले AI कार्यभार को चलाने के लिए एक मजबूत सबसी केबल नेटवर्क और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा समर्थित गीगावाट-स्केल डेटा सेंटर संचालन शामिल है.

कंपनी के एक बयान के अनुसार, इसे AdaniConneX और Airtel सहित इको सिस्टम भागीदारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा. बयान में कहा गया है कि AdaniConneX के सहयोग से विकसित Google AI हब के आधारभूत स्तंभों में विशाखापत्तनम में विशेष रूप से निर्मित AI डेटा सेंटर अवसंरचना शामिल है, जो भारत की AI क्षमताओं में पीढ़ीगत बदलाव लाने में महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग क्षमता जोड़ेगी.

यह परियोजना दोनों कंपनियों की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता पर भी आधारित है और इसमें आंध्र प्रदेश में नई पारेषण लाइनों, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और नवीन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में संयुक्त निवेश शामिल होगा. बयान में बताया गया है कि इससे न केवल डेटा सेंटर के संचालन को सहायता मिलेगी, बल्कि भारत के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की क्षमता और लचीलापन भी बढ़ेगा.

अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि, "Adani Group को इस ऐतिहासिक परियोजना पर Google के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जो भारत के डिजिटल परिदृश्य के भविष्य को परिभाषित करेगी. यह सिर्फ़ बुनियादी ढांचे में निवेश से कहीं बढ़कर है. यह एक उभरते राष्ट्र की आत्मा में निवेश है."