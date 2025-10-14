Adani और Google के बीच साझेदारी, विशाखापत्तनम में बनेगा भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर
Adani Enterprises और Google ने विशाखापत्तनम में एक बड़े AI डेटा सेंटर परिसर की स्थापना के लिए साझेदारी की घोषणा की है.
Published : October 14, 2025 at 2:15 PM IST
विशाखापत्तनम: Adani Enterprises ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी AdaniConneX के माध्यम से, और Google ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत के सबसे बड़े AI डेटा सेंटर परिसर और नए हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है.
विशाखापत्तनम में Google का AI हब पांच सालों (2026-2030) में लगभग 15 बिलियन डॉलर का बहुआयामी निवेश है, जिसमें भारत में सबसे अधिक मांग वाले AI कार्यभार को चलाने के लिए एक मजबूत सबसी केबल नेटवर्क और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा समर्थित गीगावाट-स्केल डेटा सेंटर संचालन शामिल है.
कंपनी के एक बयान के अनुसार, इसे AdaniConneX और Airtel सहित इको सिस्टम भागीदारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा. बयान में कहा गया है कि AdaniConneX के सहयोग से विकसित Google AI हब के आधारभूत स्तंभों में विशाखापत्तनम में विशेष रूप से निर्मित AI डेटा सेंटर अवसंरचना शामिल है, जो भारत की AI क्षमताओं में पीढ़ीगत बदलाव लाने में महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग क्षमता जोड़ेगी.
यह परियोजना दोनों कंपनियों की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता पर भी आधारित है और इसमें आंध्र प्रदेश में नई पारेषण लाइनों, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और नवीन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में संयुक्त निवेश शामिल होगा. बयान में बताया गया है कि इससे न केवल डेटा सेंटर के संचालन को सहायता मिलेगी, बल्कि भारत के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की क्षमता और लचीलापन भी बढ़ेगा.
अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि, "Adani Group को इस ऐतिहासिक परियोजना पर Google के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जो भारत के डिजिटल परिदृश्य के भविष्य को परिभाषित करेगी. यह सिर्फ़ बुनियादी ढांचे में निवेश से कहीं बढ़कर है. यह एक उभरते राष्ट्र की आत्मा में निवेश है."
उन्होंने आगे कहा कि, "यह साझेदारी राष्ट्र निर्माण के हमारे साझा दृष्टिकोण और 21वीं सदी के उपकरणों से प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है. विशाखापत्तनम अब प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने के लिए तैयार है, और हम इस ऐतिहासिक यात्रा के वास्तुकार बनकर रोमांचित हैं."
Google Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा कि, "AI युग में भारत की विशाल क्षमता को अनलॉक करने के लिए, हम Google AI हब में निवेश कर रहे हैं, जो विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा और व्यवसायों, शोधकर्ताओं और रचनाकारों को AI के साथ निर्माण और विस्तार करने में सक्षम करेगा."
कुरियन ने कहा कि, "अडानी के साथ काम करते हुए, हम अपने अत्याधुनिक संसाधनों को समुदायों और ग्राहकों के करीब लाएंगे, और उन्हें वैश्विक मंच पर इनोवेशन करने और फलने-फूलने के लिए प्रदर्शन, सुरक्षा और मापनीयता प्रदान करेंगे."
बयान में कहा गया है कि इस AI हब और कनेक्टिविटी गेटवे का विकास विशाखापत्तनम और उसके बाद पूरे देश में आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन तैयार करेगा, जिससे डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा और प्रौद्योगिकी, निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हजारों नौकरियां पैदा होंगी.