असम के एक व्यक्ति के पास है विंटेज वाहनों का बेहतरीन संग्रह, तस्वीरों में देखें कौन से वाहन हैं शामिल
असम में गुवाहाटी के प्रसेनजीत नारायण देव के पास संगीत वाद्ययंत्रों के साथ-साथ विंटेज वाहनों का एक बेहतरीन संग्रह है.
Published : September 16, 2025 at 5:55 PM IST
गुवाहाटी: गुवाहाटी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक, राजगढ़ में विंटेज वाहनों का एक बेहतरीन संग्रह मौजूद है. इसे 'द विंटेज व्हील्स' नाम दिया गया है और इसे पेशे से तबला वादक और दिल से संग्रहकर्ता प्रसेनजीत नारायण देव ने संजोया और संरक्षित किया है.
उनके घर पर क्लासिक गाड़ियों का एक संग्रह है, जिसमें 65 साल पुरानी Willy की जीप से लेकर Royal Enfield मोटरसाइकिल, Yezdi, Vespa और भी बहुत कई कंपनियों के विंटेज वाहन शामिल हैं. प्रत्येक गाड़ी भारत के मोटरिंग इतिहास की कहानी बयां करती है, जिसे समर्पण, देखभाल और प्रामाणिकता के साथ पुनर्स्थापित किया गया है.
प्रसेनजीत का वाहनों के प्रति आकर्षण बचपन से ही शुरू हो गया था. वह घर पर देखी गई कारों से प्रभावित थे. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि, "मुझे बचपन से ही वाहनों से लगाव था. मैंने 10 साल की उम्र में ही मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया था. यह आकर्षण धीरे-धीरे जुनून में बदल गया."
धीरे-धीरे यह जुनून एक मिशन में बदल गया और पिछले तीन दशकों से, प्रसेनजीत असम भर में घूम-घूमकर पुरानी गाड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, जिनमें से कई भूली हुई, टूटी हुई या बेकार हो चुकी हैं और लेकिन वे इन्हें फिर जीवित कर रहे हैं. ज़्यादातर गाड़ियां उन्होंने अपनी बचत से खरीदी थीं, जबकि कुछ दान में मिली थीं.
उनके संग्रह में कुछ दुर्लभ और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मॉडल शामिल हैं, जिनमें बाएं हाथ से चलने वाली 1967 मॉडल Willy Jeep, पांच गियर वाली Maruti 800, 1971 मॉडल Yezdi Motorcycle, 1994 मॉडल Bajaj Chetak स्कूटर, 1991 मॉडल Royal Enfield Bullet और 1985 की Yamaha RX 100 बाइक शामिल हैं. ये सभी मॉडल उस दौरान बेहद लोकप्रिय थे.
प्रसेनजीत के पास चार 4-व्हीलर और 13 दोपहिया वाहन हैं, साथ ही उनके संग्रह में अलग-अलग समय की पांच साइकिलें भी शामिल हैं. यह इस क्षेत्र के सबसे विविध व्यक्तिगत विंटेज संग्रहों में से एक है. उन्होंने बताया कि, "फ़िलहाल, केवल दो वाहन ही चलने लायक स्थिति में नहीं हैं, जबकि बाकी 15 पूरी तरह से चालू हालत में हैं. मैं अब भी नियमित रूप से उन पर सवारी करता हूं."
इन पुरानी गाड़ियों का रखरखाव आसान काम नहीं रहा है, क्योंकि इनके स्पेयर पार्ट्स मिलना अब काफी दुर्लभ है और अक्सर इन्हें दूर-दराज के शहरों से लाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि, "छोटी-सी खराबी भी बहुत महंगी पड़ सकती है. पार्ट्स स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मुझे अक्सर इन्हें दिल्ली या मुंबई से मंगवाना पड़ता है. इसलिए मैं फिल्मों या कार्यक्रमों के लिए इन्हें किराए पर देने से बचता हूं. यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है."
लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद, प्रसेनजीत इन मशीनों को न केवल अपने लिए, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. दिलचस्प बात यह है कि प्रसेनजीत का विंटेज म्यूजिक के प्रति जुनून सिर्फ़ ऑटोमोबाइल तक ही सीमित नहीं है. एक पेशेवर तबला वादक होने के नाते, वह अपने घर पर संगीत वाद्ययंत्रों का एक संग्रहालय भी चलाते हैं.
उनके पास 250 से ज़्यादा वाद्ययंत्र हैं, जिनमें पारंपरिक असमिया वाद्ययंत्रों से लेकर पश्चिमी शास्त्रीय वाद्ययंत्रों तक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि, "चाहे वह कोई वाद्य यंत्र हो या कोई पुराना वाहन, दोनों में कहानियां होती हैं. दोनों में आत्मा होती है. इन्हें संरक्षित करने का अर्थ है, हमारी सांस्कृतिक स्मृति को संरक्षित करना."
'द विंटेज व्हील्स' एक संग्रह से कहीं बढ़कर है. यह एक विरासत है. यह याद दिलाता है कि जुनून, धैर्य और व्यक्तिगत प्रयास से कुछ कालातीत बनाया जा सकता है. तेज़ कारों और क्षणभंगुर रुझानों के दौर में, प्रसेनजीत ने अतीत के चिरस्थायी आकर्षण को संरक्षित करने का विकल्प चुना है.
उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला व्यक्ति भी, पर्याप्त समर्पण के साथ, एक जीवंत संग्रहालय बना सकता है, जो इतिहास, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक गौरव का जश्न मनाता है.