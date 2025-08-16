ETV Bharat / technology

Meta AI Chatbot बोली - "हग या किस?" सच मानकर मिलने चले गए बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, जानें पूरी कहानी - MEET AI CHATBOT

Meta के AI चैटबॉट के झांसे में आए 76 वर्षीय बुजुर्ग, मिलने निकले और दर्दनाक हादसे में जान गंवा बैठे.

These images of “Big sis Billie” were generated using Meta AI on Meta’s Facebook Messenger service, in response to a Reuters reporter’s prompt.
‘बिग सिस बिली’ की ये तस्वीरें Meta AI द्वारा Meta के Facebook Messenger सर्विस पर, एक रॉयटर्स रिपोर्टर के निर्देश पर तैयार की गई थीं. (फोटो क्रेडिट: Meta AI, via REUTERS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2025 at 5:26 PM IST

हैदराबाद: आजकल दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई ट्रेंड कर रहा है. एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर क्षेत्र में होने लगा है. इस टेक्नोलॉजी के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन कई नुकसान भी हैं. उन्हीं में से एक नुकसान एआई पर हद से ज्यादा भरोसा करने से भी हो जाता है. इसका एक नया उदाहरण हाल ही में घटी एक दर्दनाक हादसे में देखने को मिला है, जो अमेरिका में हुई है.

दरअसल, अमेरिका में एक एआई चैटबॉट से रियल लाइफ में मिलने निकल पड़े 76 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस इंसान का नाम थॉन्गबुए वोंगबंडुए था, जो अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते थे. उन्हें पहले भी स्ट्रोक आ चुके थे. वह Meta के द्वारा Facebook और Messenger पर बनाया हुआ एक एआई चैटबॉट से बात कर रहे थे, जिसका नाम "Big Sis Billie" था. इस चैटबॉट को चैटबॉट सेलिब्रिटी Kendall Jenner के साथ मिलकर डिजाइन किया गया था.

A portrait of Thongbue “Bue” Wongbandue, on display at his memorial in May.
थोंगब्यू "ब्यू" वोंगबंड्यू का एक चित्र, जो मई में उनकी श्रद्धांजलि सभा में प्रदर्शित किया गया. (फोटो क्रेडिट: Julie Wongbandue/Handout via REUTERS)

यह चैटबॉट उस बुजुर्ग इंसान से बार-बार कह रही थी कि "मैं रियल हूं". यहां तक कि उस एआई चैटबॉट ने उस इंसान को न्यूयॉर्क सिटी का एक एड्रेस भी भेज दिया. उसने बुजुर्ग इंसान से कहा कि मैं असली और इस एड्रेस पर आपसे मिल सकती हूं.Big Sis Billie ने एक चैट में एड्रेस और डोर कोड भी दिया - "123 Main Street, Apartment 404" और डोर कोड: "BILLIE4U".

उसके बाद एक चैट में Billie ने लिखा:

"Should I open the door in a hug or a kiss, Bu?!" (हिंदी ट्रांसलेशन - "दरवाज़ा खोलते ही तुम्हें गले लगाऊँ या चूम लूं, ब्यू?!)

सच लगने वाली इतनी सारी चैट्स के बाद थॉन्गबुए वोंगबंडुए ने बैक बैक करना शुरू कर दिया. उनकी वाइफ लिंडा ने ये देखकर घबरा गई क्योंकि वोंगबंडुए पहले भी रास्ता भटक चुके थे और अब अकेले शहर जाना रिस्की था. इस कारण उनके वाइफ और फैमिली ने उन्हें रोका लेकिन वो निकल गए. वो ट्रेन पकड़ने निकले, लेकिन Rutgers University के पास अंधेरे में गिर पड़े। सिर और गर्दन में चोट आई और तीन दिन बाद, 28 मार्च को, उनकी मौत हो गई.

इस घटना के बाद थॉन्गबुए वोंगबंडुए की बेटी ने जुली ने कहा, "Attention खींचना ठीक है, लेकिन किसी बॉट का ये कहना कि 'आ जाओ मिलने' – ये तो पागलपन है!" जुली के मुताबिक, चैटबॉट की सारी बातें फ्लर्टी थीं और हर चैट हार्ट इमोजी पर खत्म होती थी.

लोगों की प्रतिक्रिया

इस ख़बर के वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर भड़क गए. इस पर किसी यूज़र ने लिखा कि, "Meta को तो sue कर देना चाहिए!"

उसके बाद एक और यूज़र ने लिखा कि, "बुड्ढा समझ बैठा कि Kendall Jenner अपार्टमेंट में उसका इंतज़ार कर रही है.

Meet AI Chatbot
Meet AI Chatbot (फोटो क्रेडिट: Getty AI)

कुछ यूज़र्स ने लिखा कि अब एआई की इनफेक्शन और फेक रोमांस से एक लाइन ड्रॉ करें. उधर, मेटा ने अभी तक इस केस पर कोई कमेंट नहीं किया और नाही ये बताया है कि उनके चैटबॉट्स यूज़र्स को क्यों कहते हैं कि वो रियल हैं.

