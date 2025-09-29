ETV Bharat / technology

Leonidas सिस्टम ने एक पल्स में गिराए 61 ड्रोन, अब जंग में दिखेगा माइक्रोवेव का कमाल

हैदराबाद: आजकल जंग सिर्फ मैदान पर नहीं होते, बल्कि आसमान में भी होती है. इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि आजकल आसमान में इंसान नहीं मशीनों के बीच में भी लड़ाईयां होची है. ड्रोन यानी UAVs (Unmanned Aerial Vehicles), ने वॉर ज़ोन का पूरा तरीका ही बदल दिया है, चाहे सर्विलेंस की बात हो या वेपन्स डिलिवर करने की या फिर दुश्मनों के नेटवर्क में घुसपैठ करने की, ड्रोन हर जगह एक्टिव रहता है. अब ऐसी स्थिति में अगर दुश्मन ड्रोन के जरिए आसमान से अटैक करेंगे तो उनसे निपटने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है और इसी मौके पर Epirus का बनाया गया ‘Leonidas’ सिस्टम काम आता है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

Epirus का बनाया गया ‘Leonidas’ सिस्टम कोई आम हथियार नहीं बल्कि एक हाई-पावर माइक्रोवेव (HPM) टेक्नोलॉजी वाला एंटी-ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पूरे ड्रोन स्वार्म्स को पल भर में ही गिरा सकता है. अगर आप इसका कोई नमूना देखना चाहते हैं तो आप हाल ही में हुए एक लाइव-फायर डेमो में Leonidas का कारनामा देख सकते हैं. इस डेमो में Leonidas ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह गया. इस एंटी-ड्रोन सिस्टम ने 61 ड्रोन को सिर्फ एक पल्स से नीचे गिरा दिया. यह कुछ ऐसा था कि मान लीजिए किसी ने सिर्फ एक अदृष्य तीर मारा और सभी ड्रोन नीचे गिर गए.