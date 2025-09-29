ETV Bharat / technology

Leonidas सिस्टम ने एक पल्स में गिराए 61 ड्रोन, अब जंग में दिखेगा माइक्रोवेव का कमाल

Epirus के Leonidas सिस्टम ने लाइव डेमो में 61 ड्रोन गिराए और दिखाया कि यह ड्रोन झुंड हमलों से निपटने में सक्षम है.

Leonidas neutralized 61-of-61 drones, culminating in a 49-drone swarm kill
Leonidas ने 61 में से सभी 61 ड्रोन को निष्क्रिय किया, जिसमें एक ही पल्स से 49 ड्रोन के झुंड को गिराया गया. (फोटो क्रेडिट: YouTube/ Epirus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 7:43 PM IST

हैदराबाद: आजकल जंग सिर्फ मैदान पर नहीं होते, बल्कि आसमान में भी होती है. इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि आजकल आसमान में इंसान नहीं मशीनों के बीच में भी लड़ाईयां होची है. ड्रोन यानी UAVs (Unmanned Aerial Vehicles), ने वॉर ज़ोन का पूरा तरीका ही बदल दिया है, चाहे सर्विलेंस की बात हो या वेपन्स डिलिवर करने की या फिर दुश्मनों के नेटवर्क में घुसपैठ करने की, ड्रोन हर जगह एक्टिव रहता है. अब ऐसी स्थिति में अगर दुश्मन ड्रोन के जरिए आसमान से अटैक करेंगे तो उनसे निपटने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है और इसी मौके पर Epirus का बनाया गया ‘Leonidas’ सिस्टम काम आता है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

Epirus का बनाया गया ‘Leonidas’ सिस्टम कोई आम हथियार नहीं बल्कि एक हाई-पावर माइक्रोवेव (HPM) टेक्नोलॉजी वाला एंटी-ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पूरे ड्रोन स्वार्म्स को पल भर में ही गिरा सकता है. अगर आप इसका कोई नमूना देखना चाहते हैं तो आप हाल ही में हुए एक लाइव-फायर डेमो में Leonidas का कारनामा देख सकते हैं. इस डेमो में Leonidas ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह गया. इस एंटी-ड्रोन सिस्टम ने 61 ड्रोन को सिर्फ एक पल्स से नीचे गिरा दिया. यह कुछ ऐसा था कि मान लीजिए किसी ने सिर्फ एक अदृष्य तीर मारा और सभी ड्रोन नीचे गिर गए.

अलग-अलग परिस्थितियों में किया गया टेस्ट

इस डेमो में अलग-अलग तरह की परिस्थितियों का टेस्ट किया गया-

  • एक सिचुएशन में दो अलग दिशाओं से आ रहे ड्रोन ग्रुप्स को एकसाथ डाउन किया गया.
  • एक सीन में सिर्फ एक खास ड्रोन को disable किया गया, पास वाले को कुछ नहीं हुआ.
  • वो भी बिना कॉलेटरल डैमेज के, एक ड्रोन को एक ‘safe zone’ में गिराया गया,
  • एक बार में अलग-अलग दूरी पर उड़ रहे तीन ड्रोन को भी एकसाथ गिराया गया.

Epirus के CEO Andy Lowery ने इसे एक “watershed moment” यानी एक नए युग की शुरुआत वाला पल बताया. उनका कहना है कि ये अब तक की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजिकल लीप है, जो काउंटर-ड्रोन के लिए काफी जरूरी थी. उन्होंने एक पंचलाइन बोली, “61 ड्रोन ऊपर भेजे... और 61 नीचे गिरे.” Leonidas का पहला वर्ज़न था, जो 2022 में बना था. अब कंपनी ने जुलाई 2025 में इसका अपग्रेडेड वर्ज़न लॉन्च किया है, जो पहले से दुगना पावरफुल है, जबकि उसका साइज पहले जितना ही है.

