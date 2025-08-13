नई दिल्ली: लिथियम आयन बैटरी और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए एशियाई देशों पर निर्भरता कम करने के लिए, चार लाभार्थी फर्मों को कुल 40 GWh एडवांस्ड केमेस्ट्री सेल (ACC) क्षमता प्रदान की गई है, और परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं. इस बारे में मंगलवार को संसद को सूचित किया गया.

भारत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उत्पादन और प्रचार के लिए अधिकांशतः अन्य एशियाई देशों पर निर्भर है, जिससे उद्योग को आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों और कीमत में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है.

इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वैश्विक बैटरी मूल्य श्रृंखला का अधिकांश आयात चीन से होता है, क्योंकि मूल्य श्रृंखला में देश की महत्वपूर्ण उपस्थिति है.

मंत्री ने कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा प्रशासित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना, जिसका नाम 'एडवांस केमेस्ट्री सेल (ACC) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' है, जिसके तहत एक लाभार्थी फर्म ने मौजूदा समय में पायलट रन के तहत 1 GWh ACC क्षमता की स्थापना की पुष्टि की है.

खान मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2025 को 2024-25 से 2030-31 तक सात सालों की अवधि के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के शुभारंभ को मंजूरी दी, जिसमें 16,300 करोड़ रुपये का प्रस्तावित व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और अन्य हितधारकों द्वारा 18,000 करोड़ रुपये का अपेक्षित निवेश शामिल है.

मंत्री ने कहा कि NCMM का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है, जिसमें खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और जीवन-अंत उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक के सभी चरण शामिल हैं.

उन्होंने आगे कहा कि, "खनिज संसाधनों से समृद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से, खान मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, कोट डी आइवर जैसे कई देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं."

खान मंत्रालय ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की भी स्थापना की है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व वाली विदेशी खनिज परिसंपत्तियों की पहचान करना और उनका अधिग्रहण करना है, विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट आदि जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना है.

KABIL ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों के अन्वेषण और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कैमयेन के साथ एक अन्वेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और लिथियम अन्वेषण और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है.

KABIL अन्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया में बड़े मूल्य की परियोजनाओं में संयुक्त निवेश की भी संभावना तलाश रहा है. खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP), इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों (iCET) पर पहल जैसे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भी सक्रिय है.