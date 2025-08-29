हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने आने वाले महीनों में वैश्विक बाज़ारों के लिए अपनी अपडेटेड Tesla Model Y Performance का खुलासा किया है. बता दें कि Model Y Performance में स्टैंडर्ड Model Y की तुलना में उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं, जिनमें पावरट्रेन में अपग्रेड, अंडरबॉडी में बदलाव, केबिन में अपडेट और तकनीक में भी सुधार शामिल हैं.

Tesla Model Y Performance का एक्सटीरियर

इसके एक्सटीरियर की बात करें तो Tesla Model Y Performance को इसके बड़े 21-इंच अरैक्निड 2.0 फोर्ज्ड व्हील्स, स्पोर्टी फ्रंट और रियर बंपर, कार्बनफाइबर रियर स्पॉइलर और लाल ब्रेक कैलिपर्स से अलग पहचान मिलती है. हालांकि, कार के अंदर किए गए बदलाव ज्यादा व्यापक लगते हैं.

2026 Tesla Model Y Performance की सीट्स (फोटो - Tesla Europe)

Tesla Model Y Performance का पावरट्रेन

इस कार को ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ पेश किया गया है, और नई Model Y Performance में Model 3 Performance वाली 'Performance 4DU' इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 460 bhp की पावर प्रदान करती है, जो स्टैंडर्ड Model Y AWD में लगभग 395 bhp की पावर देती है. यह कार 0 से 96 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है.

कंपनी ने इसके सस्पेंशन को भी अपग्रेड किया है और स्टैंडर्ड Model Y के फ़्रीक्वेंसी-सिलेक्टिव डैम्पिंग को Model 3 Performance में देखे गए अधिक एडवांस अडैप्टिव डैम्पिंग सेटअप से बदल दिया गया है. कंपनी का दावा है कि इसके बैटरी पैक में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें नए हाई-डेंसिटी सेल शामिल किए गए हैं, जो 580 किमी तक की रेंज प्रदान करते हैं, यह रेंज Model 3 AWD से लगभग 6 किमी कम है. इसकी अधिकतम रफ्तार 250 किमी प्रति घंटा है.

2026 Tesla Model Y Performance का रियर प्रोफाइल (फोटो - Tesla Europe)

Tesla Model Y Performance का इंटीरियर

इसके केबिन की बात करें तो, Model Y Performance में नई स्पोर्ट्स सीटों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें साइड बोलस्टरिंग और कुशन मिलता है. सीटों में पावर एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है. इतना ही नहीं अंडरथाई सपोर्ट के लिए भी, साथ ही हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन फीचर मिलता है.

2026 Tesla Model Y Performance का डैशबोर्ड (फोटो - Tesla Europe)

वहीं पीछे की सीटों में पावर रिक्लाइन फंक्शन और सीट हीटिंग भी स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है. स्टैंडर्ड Model Y के फ़ैब्रिक ट्रिमिंग की तुलना में केबिन में नए कार्बन फ़ाइबर ट्रिमिंग भी दिए गए हैं. Model Y Performance में सेंट्रल टचस्क्रीन को भी अपग्रेड किया गया है, जो Model Y AWD में मिलने वाले 15.4-इंच यूनिट से बड़ा 16-इंच हो गया है.

Tesla ने तकनीक में किसी भी बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह बताया गया है कि Model Y Performance में परफॉर्मेंस के स्तर को एडजस्ट करने के लिए कुछ मॉडल-विशिष्ट ड्राइव मोड दिए गए हैं. फुल सेल्फ ड्राइविंग सहित अन्य सभी फीचर्स स्टैंडर्ड मॉडल से लिए गए हैं.

2026 Tesla Model Y Performance (फोटो - Tesla Europe)

Tesla Model Y Performance कब होगी लॉन्च

नई Tesla Model Y Performance के लॉन्च की बात करें तो, इसे इस साल अक्टूबर के आसपास यूरोपीय सड़कों पर उतरा जा सकता है, और यह मॉडल टेस्ला के बर्लिन कारखाने से बनकर तैयार होगा. हालांकि, यह देखना होगा कि नया Tesla Model Y Performance ट्रिम भारतीय बाज़ार में उतारा जाएगा या नहीं.