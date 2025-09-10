ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई 2026 Kawasaki ZX-10R सुपरबाइक, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

हैदराबाद: स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी सुपर बाइक Kawasaki ZX-10R का 2026 वर्ज़न लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह कीमत पहले 18.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)थी, और इस अपडेट के चलते मोटरसाइकिल की कीमत में 99,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

दिलचस्प बात यह है कि Kawasaki India ने यह स्पष्ट किया है कि इस कीमत में 350cc से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर लगने वाली आगामी GST दर शामिल नहीं है. 22 सितंबर से लागू होने वाला संशोधित टैक्स स्लैब ऐसी बाइकों को हाई टैक्स श्रेणी में डाल देगा, जिसका मतलब है कि कीमतों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

2026 Kawasaki ZX-10R का इंजन

पिछले संस्करण की तुलना में नए मॉडल के पावर आउटपुट में गिरावट दर्ज की गई है. 2025 मॉडल में मिलने वाला 999cc, इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन अधिकतम 210 bhp की पावर और 114.9 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता था. वहीं 2026 मॉडल में यही इंजन 202 bhp की पावर (रैम इनटेक के साथ) और 112 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

नई 2026 Kawasaki ZX-10R में इंजन के पावर और टॉर्क आउटपुट में 7.8 bhp और 2.9 Nm की कमी आई है. हैरानी की बात यह है कि Kawasaki ने बाइक के परफॉर्मेंस में इस गिरावट के पीछे का कारण नहीं बताया है, और हालांकि आगे संभावता जताई जा रही है कि इसका कारण स्पष्ट हो सकता है.

निराशा जनक बात यह है कि मोटरसाइकिल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है और परफॉर्मेंस आंकड़े कर दिए गए हैं. इसके अलावा, 2026 मॉडल पुराने मॉडल जैसा ही है. इतना ही नहीं मोटरसाइकिल के कलर ऑप्शन्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई 2026 Kawasaki ZX-10R कुल दो कलर ऑप्शन्स - कावासाकी KRT ग्रीन और ग्रे विद ग्रीन एक्सेंट में पेश की गई है.