हैदराबाद: प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने अपनी 2026 Kawasaki Ninja ZX-6R को एक अपडेटेड कलर स्कीम के साथ पेश किया गया है, हालांकि इस बाइक को मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 11.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) की कीमत पर उतारा गया है. तो चलिए जानते हैं कि इस मोटरसाइकिल में क्या कुछ नया मिलता है.

2026 Kawasaki Ninja ZX-6R को मिले नए रीफ्रेश ग्राफिक्स

साल 2026 के लिए, दोपहिया वाहन निर्माता Kawasaki ने नई Kawasaki Ninja ZX-6R के लिए एक नए कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसे लाइम ग्रीन के नाम से पेश किया गया है. इसमें फेयरिंग और बॉडीवर्क में व्हाइट और ब्लू कलर की लाइन्स दी गई हैं, जो इसे पुराने मॉडल पर चूने के ग्रीन ऑप्शन की तुलना में एक अच्छा विपरीत देती हैं.

2026 Kawasaki Ninja ZX-6R (फोटो - Kawasaki India)

2026 Kawasaki Ninja ZX-6R का इंजन

मैकेनिकल तौर पर इस मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही पुराना 636cc, इन-लाइन-फोर सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 13,000 rpm 127 bhp की पावर (RAM Air के साथ अधिकतम पावर) और 11,000 rpm पर 69 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.

2026 Kawasaki Ninja ZX-6R (फोटो - Kawasaki India)

यह मोटरसाइकिल एक स्लिप और असिस्ट क्लच, एक टीएफटी स्क्रीन, पावर मोड और एक क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, बाइक में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर ट्रैक्शन कंट्रोल के तीन लेवल दिए गए हैं, इसके अलावा इसमें डुअल-चैनल ABS, और किब्स (Kawasaki इंटेलिजेंट एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम) शामिल हैं.

2026 Kawasaki Ninja ZX-6R (फोटो - Kawasaki India)

मोटरसाइकिल के पिछले मॉडल की कीमत 11.09 लाख रुपये थी, जिससे नया 2026 मॉडल 60,000 रुपये ज्यादा महंगा हो गया है. यह सिर्फ एक नई कलर स्कीम के लिए मूल्य निर्धारण में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन Kawasaki Ninja ZX-6R अभी भी एक बहुत ही आकर्षक मोटरसाइकिल है. यह बाइक एक इन-लाइन 4-सिलेंडर स्पोर्ट्सबाइक है, जो अपने सेगमेंट में बेहतरीन है.