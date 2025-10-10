ETV Bharat / technology

2026 Ducati Multistrada V4 Rally का ग्लोबल मार्केट के लिए खुलासा, जानें कब आएगी भारत

Ducati ने अपनी 2026 Ducati Multistrada V4 Rally का खुलासा किया है. इसे अगले साल भारत में लॉन्च किया जाएगा.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (फोटो - Ducati)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 11:51 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati ने अपनी 2026 Ducati Multistrada V4 Rally का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है. इस मोटरसाइकिल को साल 2026 की दूसरी तिमाही में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. यह एडवांस लंबी दूरी की आरामदेह यात्रा, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑफ-रोड क्षमता के कारण इसकी प्रमुख एडवेंचर टूरर को और भी अधिक सक्षम बनाती है.

Multistrada V4 Rally, Ducati के एडवेंचर-केंद्रित मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो में प्रमुख पेशकश है और इसके 2026 वर्जन के साथ इसमें कई अपग्रेड किए गए हैं. 2026 Multistrada V4 Rally में 200 मिमी लंबी ट्रैवल वाला अडेप्टिव स्काईहुक DSS EVO सस्पेंशन लगाया गया है, जिसमें कम गति पर ज़मीन तक आसान पहुंच के लिए नया ऑटोमैटिक लोअरिंग डिवाइस और 280 मिमी की बड़ी रियर डिस्क के साथ बेहतर ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया गया है.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (फोटो - Ducati)

2026 Ducati Multistrada V4 Rally का हार्डवेयर
कंपनी ने इसके ABS सिस्टम को रियर-टू-फ्रंट रणनीति के साथ अपडेट किया गया है, जिसमें रियर ब्रेक लगाने पर अपने आप ही फ्रंट ब्रेक लग जाता है. इसके अलावा, Ducati के रडार सूट, जिसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन दिया गया है, जिसके साथ अब फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और नए DVO (डुकाटी व्हीकल ऑब्ज़र्वर) एल्गोरिदम भी दिया गया है. यह कॉर्नरिंग के दौरान ABS फ़ंक्शन को बेहतर बनाते हैं.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (फोटो - Ducati)

इसके अलावा, कंपनी ने बाइक के कम्फर्ट और ट्रैवल क्षमता में भी उल्लेखनीय बदलाव किए हैं. इसमें चौड़ी और ऊंची विंडस्क्रीन, हीटेड ग्रिप्स, एडजस्टेबल सीटें और कई सीट हाइट एडजस्टेबल विकल्प शामिल हैं. इसके अलावा, Multistrada V4 Rally में कॉर्नरिंग लाइट्स, तेज़ डीएक्सेलरेशन के दौरान तेज़ आवृत्ति पर चमकने वाली डुकाटी ब्रेक लाइट और एक वैकल्पिक रियर फॉग लैंप के साथ बेहतर दृश्यता भी मिलती है.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (फोटो - Ducati)

2026 Ducati Multistrada V4 Rally का पारवट्रेन
2026 Multistrada V4 Rally के इंजन की बात करें तो इसमें 1,158cc का ग्रांटुरिस्मो V4 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 10,750 आरपीएम पर 170 bhp की पावर और 8,750 आरपीएम पर 121 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसका रैखिक टॉर्क वितरण सुचारू, प्रगतिशील त्वरण सुनिश्चित करता है, जिसमें काउंटर-रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट, डुकाटी क्विक शिफ्ट 2.0 और सभी रेव्स पर इष्टतम प्रतिक्रिया के लिए गियर-विशिष्ट टॉर्क मैपिंग की सहायता मिलती है.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (फोटो - Ducati)

बाइक में इस्तेमाल होने वाले हल्के और कॉम्पैक्ट एल्युमीनियम मोनोकॉक फ्रेम में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन स्विंगआर्म के पिवट को फिर स्थापित किया गया है, ताकि सस्पेंशन एंटी-स्क्वाट और पूर्ण भार के तहत स्थिरता में सुधार हो सके. Ducati ने 2026 Multistrada V4 Rally को दो कलर ऑप्शन में पेश किया है.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (फोटो - Ducati)

2026 Ducati Multistrada V4 Rally के कलर ऑप्शन
इन कलर ऑप्शन्स में - डुकाटी रेड, ब्रश्ड एल्युमीनियम पैनल और ब्लैक व्हील्स के साथ, और जेड ग्रीन, ब्रश्ड एल्युमीनियम पैनल और गोल्डेन व्हील्स के साथ शामिल हैं. यह मोटरसाइकिल तीन ट्रिम्स - रडार, एडवेंचर ट्रैवल और रडार, और फुल एडवेंचर में उपलब्ध है, जिसमें उन्नत टूरिंग, लगेज और परफॉर्मेंस फीचर्स शामिल हैं.

