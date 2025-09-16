ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई 2025 BMW S 1000 R रोडस्टर बाइक, जानें क्या है कीमत और डिजाइन

नई 2025 BMW S 1000 R रोडस्टर बाइक भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - BMW Motorrad India )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 16, 2025 at 7:15 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी BMW Motorrad India ने भारतीय बाजार में अपनी 2025 BMW S 1000 R रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 19.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मोटरसाइकिल भारत में पूरी तरह से निर्मित यूनिट (CBU) के रूप में उतारा गया है. इस लेटेस्ट अपडेट में डिज़ाइन में सूक्ष्म बदलाव, पावरट्रेन में सुधार और एक अधिक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज शामिल किया गया है. 2025 BMW S 1000 R का डिजाइन

2025 के लिए, नई BMW S 1000 R में एक नया स्प्लिट-हेडलाइट डिज़ाइन पेश किया गया है, जबकि इसके ओवरऑल सिल्हूट को बरकरार रखा गया है, जो सालों से इस मोटरसाइकिल का एक विशिष्ट एलिमेंट रहा है. इसकी नेकेड स्पोर्टबाइक पोज़िशनिंग के अनुरूप, इसकी शार्प और एग्रेसिव स्टाइलिंग को बरकरार रखा गया है. 2025 BMW S 1000 R का इंजन

इस रोडस्टर में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 999cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 11,000 आरपीएम पर 168 bhp की पावर और 9,250 आरपीएम पर 114 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के बारे में कंपनी ने दावा किया है कि इसकी बदौलत यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.