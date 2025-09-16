ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई 2025 BMW S 1000 R रोडस्टर बाइक, जानें क्या है कीमत और डिजाइन

BMW Motorrad India ने अपनी 2025 BMW S 1000 R रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 19.90 लाख रुपये रखी गई है.

2025 BMW S 1000 R
नई 2025 BMW S 1000 R रोडस्टर बाइक भारत में हुई लॉन्च (फोटो - BMW Motorrad India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी BMW Motorrad India ने भारतीय बाजार में अपनी 2025 BMW S 1000 R रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 19.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मोटरसाइकिल भारत में पूरी तरह से निर्मित यूनिट (CBU) के रूप में उतारा गया है. इस लेटेस्ट अपडेट में डिज़ाइन में सूक्ष्म बदलाव, पावरट्रेन में सुधार और एक अधिक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज शामिल किया गया है.

2025 BMW S 1000 R का डिजाइन
2025 के लिए, नई BMW S 1000 R में एक नया स्प्लिट-हेडलाइट डिज़ाइन पेश किया गया है, जबकि इसके ओवरऑल सिल्हूट को बरकरार रखा गया है, जो सालों से इस मोटरसाइकिल का एक विशिष्ट एलिमेंट रहा है. इसकी नेकेड स्पोर्टबाइक पोज़िशनिंग के अनुरूप, इसकी शार्प और एग्रेसिव स्टाइलिंग को बरकरार रखा गया है.

2025 BMW S 1000 R का इंजन
इस रोडस्टर में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 999cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 11,000 आरपीएम पर 168 bhp की पावर और 9,250 आरपीएम पर 114 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के बारे में कंपनी ने दावा किया है कि इसकी बदौलत यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.

2025 BMW S 1000 R
2025 BMW S 1000 R (फोटो - BMW Motorrad India)

इसके अलावा, मोटरसाइकिल की अधिकतम रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा तक सीमित रखी गई है. बाइक के इंजन के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है, जिसे छोटे दूसरे गियर और बेहतर प्रतिक्रिया के लिए संशोधित फाइनल ड्राइव अनुपात के साथ अपडेट किया गया है.

2025 BMW S 1000 R के फीचर्स
इस बाइक में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो BWM S 1000 R में ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (MSR) और इंजन ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. इसके अलावा, अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें हेडलाइट प्रो के साथ ऑल-एलईडी लाइटिंग, एम क्विक एक्शन थ्रॉटल और तीन राइडिंग मोड (Road, Rain, और Dynamic) शामिल हैं. इन्हें 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले के ज़रिए मैनेज किया जा सकता है.

2025 BMW S 1000 R
2025 BMW S 1000 R (फोटो - BMW Motorrad India)

2025 BMW S 1000 R के वेरिएंट
2025 BMW S 1000 R को कंपनी ने कुल तीन ट्रिम्स में पेश किया गया है, जिसमें Standard, Style Sport, और M Sport पैकेज शामिल हैं. इसके Standard और Style Sport वेरिएंट को ब्लैक कलर में उतारा गया है, वहीं Style Sport को फ्लोरोसेंट ग्रीन एक्सेंट के साथ स्पेशल ब्लू कलर में पेश किया गया है.

2025 BMW S 1000 R के प्रतिद्वंद्वी
भारतीय बाजार में, नई BMW S 1000 R का मुकाबला अन्य लीटर-क्लास नेकेड स्पोर्टबाइक्स होने वाला है, जिनमें Ducati Streetfighter V4, Honda CB1000 Hornet SP, और Triumph Speed Triple 1200 RS शामिल हैं, जिनमें से सभी का परफॉर्मेंस और मूल्य समान है.

For All Latest Updates

TAGGED:

2026 BMW S 1000 R2025 BMW S 1000 R PRICE2025 BMW S 1000 R DESIGN2025 BMW S 1000 R FEATURES2025 BMW S 1000 R LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.