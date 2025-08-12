हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar ने अपनी Toyota Urban Cruiser Taisor को 2025 इयर अपडेट दिया है, जिससे इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेफ्टीर फीचर्स में सुधार हुआ है और इसे एक नया कलर ऑप्शन भी दिया गया है.

इस अपडेट के साथ ही Toyota Taisor की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब इस Toyota एसयूवी की शुरुआती कीमत 7.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले 12,000 रुपये ज़्यादा महंगी हो गई है – और अब इसकी अधिकतम कीमत 13.19 लाख रुपये है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले 28,000 रुपये महंगी हो गई है.

2025 Toyota Taisor (फोटो - Toyota Kirloskar)

2025 Toyota Taisor में क्या हुए अपडेट

साल 2025 का अपडेट मिलने से पहले, Toyota Taisor के निचले वेरिएंट में दो एयरबैग और हाई-स्पेक ट्रिम्स में छह एयरबैग्स का फीचर दिया जाता था. अब, Toyota ने Taisor के सभी वेरिएंट में छह एयरबैग का फीचर प्रदान कर दिया है. बता दें कि Toyota Taisor, Maruti Suzuki Fronx, पर आधारित है, जिसे हाल ही में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स के साथ अपडेट किया गया है.

2025 Toyota Taisor का इंटीरियर (फोटो - Toyota Kirloskar)

गौरतलब है कि Maruti Suzuki ने मॉडल इयर अपडेट के साथ Maruti Fronx की कीमत में लगभग 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जबकि Toyota Taisor की कीमतों में लगभग एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

नया डार्क ब्लू कलर भी हुआ पेश

सेफ्टी अपग्रेड के अलावा, Toyota ने अब अपनी Toyota Taisor के लिए एक अतिरिक्त 'ब्लूइश ब्लैक' कलर ऑप्शन भी पेश किया गया है. यह कलर Maruti Fronx के नेक्सा ब्लू फिनिश का एक गहरा वर्जन जैसा ही दिखता है.

2025 Toyota Taisor (फोटो - Toyota Kirloskar)

2025 Toyota Taisor का इंजन और गियरबॉक्स

सेफ्टी फीचर्स में अपडेट के अलावा Toyota ने अपनी Taisor के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए खरीदार इस कार को दो इंजन विकल्पों के साथ खरीद सकते हैं. इनमें पहला 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 89 bhp की पावर उत्पन्न करता है, वहीं दूसरा 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 100 bhp की पावर प्रदान करता है.

2025 Toyota Taisor (फोटो - Toyota Kirloskar)

गियरबॉक्स विकल्पों की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, इसके अलावा 1.2-लीटर इंजन के साथ 5-स्पीड AMT और 1.0-लीटर टर्बो यूनिट के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता है. वहीं इसके 1.2-लीटर इंजन में CNG का भी विकल्प मिलता है, जो 77 bhp की पावर प्रदान करता है, हालांकि यह सिर्फ इसके E ट्रिम पर ही मिलता है.