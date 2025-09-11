ETV Bharat / technology

2025 Tata Nexon EV के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

TATA Nexon EV का नया Empowered +A वेरिएंट लॉन्च किया गया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.

TATA Nexon EV
TATA Nexon EV के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 8:46 PM IST

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Nexon EV का नया टॉप-स्पेक वेरिएंट Nexon EV Empowered +A वेरिएंट लॉन्च किया है. यह कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. Tata Punch EV और Curvv EV के बीच Nexon EV आकर्षक कीमत और ढेर सारे फीचर्स के साथ आती है. यहां हम आपको इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में मिलने वाले वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बताने जा रहे हैं.

2025 Tata Nexon EV की कीमत

2025 Tata Nexon EV की प्राइस लिस्ट
वेरिएंटकीमत
Tata Nexon EV Creative+ MR12.49 लाख रुपये
Tata Nexon EV Fearless MR13.29 लाख रुपये
Tata Nexon EV Fearless+ MR13.79 लाख रुपये
Tata Nexon EV Creative 4513.99 लाख रुपये
Tata Nexon EV Fearless+ S MR14.29 लाख रुपये
Tata Nexon EV Empowered MR14.79 लाख रुपये
Tata Nexon EV Fearless 4514.99 लाख रुपये
Tata Nexon EV Empowered 4515.99 लाख रुपये
Tata Nexon EV Empowered+ 4516.99 लाख रुपये
Tata Nexon EV Empowered+ 45 Red Dark17.19 लाख रुपये
Tata Nexon EV Empowered+ A 4517.29 लाख रुपये
Tata Nexon EV Empowered+ A 45 Red Dark17.49 लाख रुपये


2025 Tata Nexon EV की कीमत 12.49 लाख रुपये से शुरू होकर 17.49 लाख रुपये तक जाती है. कंपनी इस कार को कुल आठ ट्रिम लेवल पर बेच रही है - जिनमें Creative, Creative+, Fearless, Fearless+, Fearless+ S, Empowered, Empowered+, और Empowered+ A शामिल हैं. इसके 'MR' वर्जन में 30kWh का बैटरी पैक मिलता है, जबकि इसके '45' वेरिएंट में 45kWh का बैटरी पैक मिलता है.

2025 Tata Nexon EV के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

Nexon EV Creative+ MR ट्रिम के फीचर्स
(कीमत - 12.49 लाख रुपये)

  • एलईडी हेडलाइट्स और डे-टाइम रनिंग लाइट्स
  • पावर्ड ORVMs
  • इल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील लोगो
  • 7-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
  • 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
  • वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
  • 4-स्पीकर साउंड सिस्टम
  • ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
  • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
  • रीजन मोड के लिए पैडल शिफ्टर्स
  • तीन ड्राइव मोड: इको, सिटी और स्पोर्ट
  • आगे और पीछे पावर विंडो
  • इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़
  • मैनुअली हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
  • कनेक्टेड कार तकनीक
  • हाइट-एडजस्टेबल सीट
  • 6.6 kW ऑन-बोर्ड चार्जर
  • 3.3 kW एसी वॉल बॉक्स
  • छह एयरबैग
  • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम
  • रिवर्स पार्किंग कैमरा
  • पार्क असिस्ट

Nexon EV Creative 45 ट्रिम के फीचर्स
(कीमत - 13.99 लाख रुपये)
Creative+ MR के फीचर्स से अतिरिक्त

  • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
  • रियर डिस्क ब्रेक
  • 16-इंच के अलॉय व्हील
  • केबिन एयर प्यूरीफायर
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

Nexon EV Fearless ट्रिम के फीचर्स
(कीमत - 13.29 लाख से 14.99 लाख रुपये)
Creative+ MR के फीचर्स से अतिरिक्त

  • एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
  • कॉर्नरिंग लाइट्स के साथ फ्रंट फॉग लैंप
  • सेंट्रल एलईडी डीआरएल स्ट्रिप
  • सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स
  • ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम
  • रूफ रेल्स
  • 16-इंच के एलॉय व्हील्स
  • लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
  • 10.25-इंच के इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
  • नेविगेशन के साथ 10.25-इंच के डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
  • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
  • एलेक्सा वॉयस असिस्टेंट
  • चार ट्वीटर
  • कूल्ड और इल्यूमिनेटेड ग्लवबॉक्स
  • आगे और पीछे 45W USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
  • रियर एसी वेंट
  • डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर
  • एचडी कैमरा-आधारित रिवर्स पार्क असिस्ट
  • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल 45 में)
  • एंटी-पिंच के साथ ड्राइवर विंडो वन-टच ऑटो अप/डाउन (केवल 45 में)
  • रियर डिस्क ब्रेक (केवल 45 में)
  • केबिन एयर प्यूरीफायर (केवल 45 में)
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (केवल 45 में)

Nexon EV Fearless+ MR के फीचर्स
(कीमत - 13.79 लाख रुपये)
Fearless MR के फीचर्स से अतिरिक्त

  • Arcade.ev ऐप सूट
  • फ्रंट आर्मरेस्ट
  • क्रूज़ कंट्रोल
  • वायरलेस चार्जर

Nexon EV Fearless+ S MR के फीचर्स
(कीमत - 14.29 लाख रुपये)
Fearless+ MR के फीचर्स से अतिरिक्त

  • सिंगल-पैनल सनरूफ
  • ऑटोमेटिक हेडलाइट्स
  • रेन-सेंसिंग वाइपर

Nexon EV Empowered के फीचर्स
(कीमत - 14.79 लाख से 15.99 लाख रुपये)
Fearless+ S MR के फीचर्स से अतिरिक्त

  • केबिन एयर प्यूरीफायर
  • वेलकम और गुड बाय DRL सीक्वेंस
  • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
  • आगे के DRL में चार्जिंग इंडिकेटर
  • ऑटो-डिमिंग IRVM
  • पीछे की सीट के बीच में आर्मरेस्ट
  • 360-डिग्री कैमरा
  • सबवूफर के साथ JBL साउंड सिस्टम
  • ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर
  • फ्रंट पार्किंग सेंसर
  • 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स
  • लेदरेट अपहोल्स्ट्री
  • स्पेयर व्हील (केवल 45 में)

Nexon EV Empowered+ 45 के फीचर्स
(कीमत - 16.99 लाख रुपये)
Empowered 45 के फीचर्स से अतिरिक्त

  • पैनोरामिक सनरूफ
  • फ्रंक
  • 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
  • SOS कॉलिंग
  • V2V (व्हीकल-टू-व्हीकल) और V2L (व्हीकल-टू-लोड) फंक्शन
  • 7.2kW एसी फ़ास्ट चार्जर

Nexon EV Empowered+ 45 Red Dark के फीचर्स
(कीमत - 17.19 लाख रुपये)
Empowered+ 45 के फीचर्स से अतिरिक्त

  • कार्बन ब्लैक एक्सटीरियर
  • ब्लैक अलॉय व्हील
  • रेड एक्सेंट के साथ ब्लैक-आउट एक्सटीरियर ट्रिम
  • एक्सक्लूसिव बैजिंग
  • रेड सीट्स के साथ पूरी तरह से ब्लैक इंटीरियर

Nexon EV Empowered+ A 45 के फीचर्स
(कीमत - 17.29 लाख रुपये)
Empowered+ 45 के फीचर्स से अतिरिक्त

  • लेवल - 2 ADAS सूट

Nexon EV Empowered+ A 45 Red Dark के फीचर्स
(कीमत - 17.49 लाख रुपये)
Empowered+ 45 Red Dark के फीचर्स से अतिरिक्त

  • लेवल-2 ADAS सूट

2025 Tata Nexon EV का कौन सा वेरिएंट है वैल्यु फॉर मनी?
अब सवाल यह उठता है कि Tata Nexon EV का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए? Nexon EV बेस वेरिएंट से ही काफी अच्छी तरह से सुसज्जित है, लेकिन यदि आप पैसे के लिए अधिकतम मूल्य चाहते हैं, तो Empowered ट्रिम्स अपने प्राइस प्वाइंट्स पर अपेक्षित कम्फर्ट प्रदान करता है, जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और कई अन्य फीचर्स शामिल हैं.

