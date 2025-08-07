Essay Contest 2025

खरीदना चाहते हैं 2025 Tata Harrier, तो जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स - 2025 TATA HARRIER VARIANT EXPLAINED

Tata Motors ने हाल ही में अपनी Tata Harrier के लाइनअप को अपडेट किया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.

2025 Tata Harrier
2025 Tata Harrier (फोटो - Tata Motors)
Published : August 7, 2025 at 5:15 PM IST

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने हाल ही में अपनी Tata Harrier एसयूवी के वेरिएंट लाइन-अप में बदलाव किया है, जिसके चलते इसके ट्रिम्स की संख्या 11 से घटाकर 6 कर दी है. एंट्री-लेवल Tata Harrier Smart की कीमत 15 लाख रुपये है, जिसमें बदलाव नहीं किया गया है, जबकि अन्य वेरिएंट में X प्रत्यय और फीचर्स में फेरबदल किया गया है. यहां हम 2025 Tata Harrier के प्रत्येक वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

2025 Tata Harrier के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

Tata Harrier Smart ( कीमत- 15 लाख रुपये)

  • 6 एयरबैग
  • ईएसपी
  • ईबीडी के साथ एबीएस
  • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीट बेल्ट
  • एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी टेललाइट्स और एलईडी डीआरएल
  • 17-इंच के अलॉय व्हील्स
  • 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

2025 Tata Harrier Pure X (कीमत- 17.99 लाख से 19.59 लाख रुपये)
Smart वेरिएंट के फीचर्स के अलावा

  • 360-डिग्री कैमरा
  • रिमोट सेंट्रल लॉकिंग
  • रियर वाइपर और वॉशर
  • पैनोरामिक सनरूफ
  • ऑटो-फोल्ड के साथ पावर्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर
  • 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
  • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
  • 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • क्रूज़ कंट्रोल
  • की-लेस एंट्री एंड गो

2025 Tata Harrier Adventure X (कीमत- 18.99 लाख से 21.34 लाख रुपये)
Pure X वेरिएंट के फीचर्स के अलावा

  • रियर डिफॉगर
  • ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और वाइपर
  • ब्लैक और ब्राउन कलर के लेदरेट इंटीरियर
  • मेमोरी फ़ंक्शन वाली 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
  • टेरेन मोड - नॉर्मल, रफ और वेट
  • ड्राइव मोड - सिटी, स्पोर्ट्स और इको

2025 Tata Harrier Adventure X+ (कीमत- 19.34 लाख से 21.69 लाख रुपये)
Adventure X वेरिएंट के फीचर्स के अलावा

  • लेवल -2 ADAS सुइट
  • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
  • Tata Harrier Fearless X (कीमत- 22.34 लाख से 24.74 लाख रुपये)
  • Adventure X+ वेरिएंट के फीचर्स के अलावा
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
  • 18-इंच के अलॉय व्हील
  • सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स के साथ आगे और पीछे की कनेक्टेड लाइटें
  • 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
  • सबवूफर सहित 9-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम
  • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
  • डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल
  • पीछे की सीटों के लिए विंग्ड हेडरेस्ट और सन ब्लाइंड्स
  • एम्बिएंट लाइटिंग
  • वायरलेस चार्जर

Tata Harrier Fearless X+ (कीमत- 24.44 लाख से 26.69 लाख रुपये)
Fearless X वेरिएंट के फीचर्स के अलावा

  • 7-एयरबैग
  • आपातकालीन कॉल और ब्रेकडाउन असिस्ट
  • एयर प्यूरीफायर
  • कनेक्टेड कार तकनीक
  • 10-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम, जिसमें एक सबवूफर भी शामिल है
  • जेस्चर-कंट्रोल्ड टेलगेट
  • 6-वे पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट
  • डिस्प्ले के साथ बेजल वाला टेरेन मोड सलेक्टर

2025 Tata Harrier का कौन से वेरिएंट खरीदने के लिए है सही
अब सवाल यह उठता है कि 2025 Harrier का कीमत और फीचर्स के लिहाज से, कौन सा वेरिएंट खरीदने के लिए सही है. तो Tata Harrier का Pure X वेरिएंट अपनी कीमत के हिसाब से बेहतरीन वेरिएंट है, क्योंकि इसमें सभी ज़रूरी फीचर्स मिलते हैं. अगर आपका बजट ज़्यादा है, तो आप Adventure X और Adventure X+ वेरिएंट के बारे में सोच सकते हैं.

