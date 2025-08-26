हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने हाल ही में अपनी Renault Kiger Facelift को लॉन्च किया है और इसके साथ ही कंपनी ने इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतों की घोषणा भी की है. Renault Triber फेसलिफ्ट के बाद, नई Renault Kiger, कंपनी का दूसरा फेसलिफ्टेड मॉडल है, जिसे साल 2025 में भारत में लॉन्च किया गया. इसमें कॉस्मेटिक्स के साथ-साथ वेरिएंट लिस्ट और फीचर्स लिस्ट को भी अपडेट किया गया है.

फेसलिफ्ट अपडेट के अंतर्गत नई Renault Kiger के मौजूदा ट्रिम्स RxE, RxL और RxZ का नाम बदलकर अब Authentic, Evolution, Techno और Emotion कर हो गए हैं. सभी चार ट्रिम लेवल 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं, जबकि Tecno और Emotion में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलता है.

इस कार में इंजन नए नहीं हैं, बल्कि पुराने Renault Kiger से लिए गए हैं और हालांकि अब यह E20 मानकों के अनुरूप हैं. गियरबॉक्स विकल्पों में स्टैंडर्ड तौर पर 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि नैचुरली एस्पिरेटेड यूनिट के साथ AMT और टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CVT का विकल्प मिलता है. Renault Kiger फेसलिफ्ट की कीमत 6.30 लाख रुपये से शुरू होकर 11.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

2025 Renault Kiger Facelift का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

Renault Kiger Authentic के फीचर्स

(इंजन: 1.0-लीटर NA-MT, कीमत: 6.30 लाख रुपये)

एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप

एलईडी टेल लैंप

कवर सहित 16-इंच के स्टील व्हील

फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

मैनुअल AC

PM 2.5 फ़िल्टर

आगे और पीछे की पावर विंडो

रिमोट लॉक/अनलॉक

6-एयरबैग

ESC

ट्रैक्शन कंट्रोल

हिल स्टार्ट असिस्ट

रियर पार्किंग सेंसर

सीट बेल्ट रिमाइंडर - सभी पैसेंजर्स के लिए

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर

Renault Kiger Evolution के फीचर्स

(इंजन: 1.0-लीटर NA-MT/AMT, कीमत: 7.10 लाख से 7.60 लाख रुपये)

Kiger Authentic फीचर्स के अलावा

2025 Renault Kiger Facelift का इंटीरियर (फोटो - Renault India)

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन

एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले (वायर्ड)

स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो कंट्रोल

4-स्पीकर

रियर एसी वेंट

इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर

रियर पार्सल शेल्फ

डे/नाइट एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर

हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

रियर व्यू कैमरा

शार्क फिन एंटीना

Renault Kiger Techno के फीचर्स

(इंजन: 1.0-लीटर NA-MT/AMT, कीमत: 8.20 लाख से 8.93 लाख रुपये, इंजन: 1.0-टर्बो-पेट्रोल CVT, कीमत: 10 लाख रुपये)

2025 Renault Kiger Facelift का रियर प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

Kiger Evolution फीचर्स के अलावा

प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप

50 किलो भार क्षमता वाली रूफ रेल्स

16-इंच फ्लेक्स व्हील्स (कवर के साथ स्टाइलिश स्टील व्हील्स)

स्टोरेज और आर्मरेस्ट के साथ फ्रंट सेंटर कंसोल

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले

ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

पावर फोल्डिंग विंग मिरर

हाइ़ट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का फीचर

रियर वाइपर और वॉशर

की-लेस एंट्री एंड गो

ऊपरी ग्लव बॉक्स

एंटीपिंच के साथ ड्राइवर विंडो ऑटो अप/डाउन

Renault Kiger Emotion के फीचर्स

(इंजन: 1.0-लीटर NA-MT/AMT, कीमत: 9.15 लाख से 9.38 लाख रुपये, 1.0-टर्बो-पेट्रोल MT/CVT, कीमत: 10 लाख से 11.30 लाख रुपये)

2025 Renault Kiger Facelift का साइड प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

Kiger Techno फीचर्स के अलावा