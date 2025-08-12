ETV Bharat / technology

अगस्त की इस तारीख को लॉन्च होने वाली है 2025 Renault Kiger फेसलिफ्ट, जानें क्या होंगे बदलाव - 2025 RENAULT KIGER LAUNCH DATE

Renault India ने नई Triber को कुछ हफ्तों पहले ही लॉन्च किया था. अब कंपनी 2025 Renault Kiger फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाली है.

Renault Kiger
Renault Kiger वर्जन हो लॉन्च (फोटो - Renault India)
Published : August 12, 2025 at 1:55 PM IST

हैदराबाद: Renault India ने कुछ हफ्तों पहले ही अपनी किफायती MPV Renault Triber का फेसलिफ्ट अपडेट बाजार में उतारा है. अब जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Renault Kiger का भी फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में उतारने वाली है और कंपनी ने इसकी लॉन्च की तारीख की भी पुष्टि कर दी है.

जानकारी के अनुसार फ्रांसीसी कार निर्माता अपनी इस अपडेटेड एसयूवी को आगामी त्योहारी सीजन के लिए बाजार में उतारना चाहता है. इसलिए इस कार को आगामी 24 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि कंपनी अपनी Renault Kiger को एक बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट देने वाली है. नई Renault Triber की तरह, अपडेटेड Renault Kiger में भी बाहर और अंदर दोनों तरफ कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं.

Renault Kiger
Renault Kiger का रियर प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

2025 Renault Kiger में क्या हो सकते हैं बदलाव
बता दें कि कुछ समय पहले 2025 Renault Kiger फेसलिफ्ट की टेस्टिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं. इन तस्वीरों से पता चलता है कि इस SUV में नए डिजाइन का बंपर, हेडलैंप और ग्रिल इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि इसमें मिलने वाले अलॉय व्हील्स पहले जैसे ही रखे जा सकते हैं.

बता दें कि Renault द्वारा जारी की गई एक टीज़र तस्वीर से पता चलता है कि एसयूवी के C-आकार के एलईडी टेल लैंप में भी बदलाव किए जाएंगे, जबकि SUV में एक नया कलर ऑप्शन भी जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा, इंटीरियर की बात करें तो 2025 Triber की तरह ही इसके केबिन में भी नए कलर और फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन सिस्टम दिया जा सकता है.

Renault Kiger
Renault Kiger का इंटीरियर (फोटो - Renault India)

2025 Renault Kiger का पावरट्रेन
नई Renault Kiger में मिलने वाले पावट्रेन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव न किए जाने की संभावना है. कंपनी इस कार को दो इंजन विकल्पों में बेच रही है, जिसमें पहला 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जबकि दूसरा 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है. इसके नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT के साथ जोड़ा जाता है.

Renault Kiger
Renault Kiger (फोटो - Renault India)

वहीं इसके टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसके साथ ही कंपनी नई 2025 Renault Kiger का CNG वर्जन भी पेश कर सकती है. कीमत की बात करें तो मौजूदा समय में Renault Kiger को 6.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नए मॉडल की कीमत इससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है.

