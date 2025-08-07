Essay Contest 2025

ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट में शानदार लग रही नई Nissan Magnite Kuro एडिशन, जानें क्या है कीमत - 2025 NISSAN MAGNITE KURO LAUNCHED

Nissan ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Nissan Magnite का Kuro Edition बाजार में उतार दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 8.31 लाख रुपये है.

Nissan Magnite Kuro
Nissan Magnite Kuro एडिशन हुआ लॉन्च (फोटो - Nissan India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2025 at 10:46 AM IST

हैदराबाद: हाल में जारी किए गए कई सारे टीजर के बाद अब आखिरकार कार निर्माता कंपनी Nissan ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Nissan Magnite का Kuro Edition बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 8.31 लाख रुपये से 10.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. नई Nissan Magnite Kuro Edition को इसके हाई-स्पेक N-Connecta वेरिएंट पर बनाया गया है.

वहीं फीचर्स के मामले में यह टॉप-स्पेक Tekna और Tekna+ वेरिएंट से नीचे है. खास बात यह है कि यह प्री-फेसलिफ्ट Nissan Magni te Kuro से अलग है, जो उस समय केवल रेंज-टॉपिंग वेरिएंट में ही उपलब्ध थी. 2025 Magnite Kuro Edition की बुकिंग निसान की डीलरशिप और उसकी वेबसाइट के माध्यम से 11,000 रुपये में स्वीकार की जा रही है.

Nissan Magnite Kuro
Nissan Magnite Kuro एडिशन का डैशबोर्ड (फोटो - Nissan India)

2025 Nissan Magnite Kuro का एक्सटीरियर डिजाइन
Magnite Kuro को इसके नाम के अनुसार ही आकर्षक एक्सटीरियर डिजाइन दिया गया है. इसकी ग्रिल, आगे और पीछे की स्किड प्लेट्स, 16-इंच के अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और डोर हैंडल्स को ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट दिया गया है, जिसके साथ ब्लैक बॉडी बेहतरीन लगती है.

इसके अलावा, इसमें एलईडी हेडलाइट्स में ब्लैक टिंट दिया गया है और अब इसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं. इसके साथ ही Nissan ने N-Connecta, Tekna और Tekna+ वेरिएंट के लिए एक नया मेटैलिक ग्रे एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी पेश किया है.

2025 Nissan Magnite Kuro का इंटीरियर
Magnite Kuro के केबिन की बात करें तो इसमें डैशबोर्ड, गियर लीवर, स्टीयरिंग, दरवाज़े और सन वाइज़र जैसे कम्पोनेंट्स ब्लैक-आउट किए गए हैं, हालांकि लेआउट अन्य वेरिएंट जैसा ही है. Kuro एडिशन में Magnite N-Connecta वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स और सुरक्षा किट के अलावा एक वायरलेस चार्जर और डैश कैम भी मिलता है.

ध्यान दें कि Magnite Kuro में टॉप-स्पेक Tekna और Tekna+ वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फ़ीचर्स जैसे कूल्ड ग्लव बॉक्स, रिमोट इंजन स्टार्ट (सिर्फ़ टर्बो), ऑटोमैटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट फ़ॉग लाइट्स और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं.

2025 Nissan Magnite Kuro का पावरट्रेन और कीमत
जिस वेरिएंट पर यह आधारित है, उसी की तरह, Magnite Kuro को भी दोनों इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जिसके साथ दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसमें पहला 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 71 bhp की पावर देता है. जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स मिलता है.

Nissan Magnite Kuro
Nissan Magnite Kuro एडिशन का सीटिंग लेआउट (फोटो - Nissan India)
Nissan Magnite Kuro की कीमत
वेरिएंट्सनैचुरली एस्पिरेटेड-MTनैचुरली एस्पिरेटेड-AMTटर्बो-पेट्रोल MTटर्बो-पेट्रोल CVT
N-Connecta7.97 लाख रुपये8.52 लाख रुपये9.38 लाख रुपये10.53 लाख रुपये
Kuro8.31 लाख रुपये8.86 लाख रुपये9.72 लाख रुपये10.87 लाख रुपये
Tekna8.92 लाख रुपये9.47 लाख रुपये10.18 लाख रुपये11.40 लाख रुपये
Tekna+9.27 लाख रुपये9.82 लाख रुपये10.18 लाख रुपये11.76 लाख रुपये

वहीं, दूसरा इंजन 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 99bhp की पावर उत्पन्न करता है, जो 5-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ आता है. वहीं कीमत की बात करें तो Magnite Black एडिशन की कीमत N-Connecta वेरिएंट से 34,000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन Tekna और Tekna+ से क्रमशः 61,000 रुपये और 96,000 रुपये कम है.

