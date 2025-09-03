हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India Ltd ने अपनी एमपीवी Maruti Suzuki Ertiga को भारतीय बाजार के लिए अपडेट कर दिया है. कंपनी ने इस MPV को बाज़ार में मौजूद ग्राहकों के लिए और भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाने के लिए इसमें कुछ नए फ़ीचर्स और एक मामूली कॉस्मेटिक बदलाव भी किया है.

2025 Maruti Suzuki Ertiga में क्या हैं नए फीचर्स

इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसकी दूसरी पंक्ति के AC वेंट्स की जगह बदल दी है. यहां पर AC वेंट्स अब छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे दिए गए हैं, जहां हम ज़्यादातर कारों में देखते हैं.

2025 Maruti Suzuki Ertiga का इंटीरियर (फोटो - Maruti Suzuki India)

हालांकि यह फीचर थोड़ा डाउनग्रेड लग सकता है, और लेकिन इससे कंपनी को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटर कंसोल पर लगे एसी वेंट्स कंपनी के दूसरे उत्पादों में पहले से ही उपलब्ध थे.

2025 Maruti Suzuki Ertiga के एयरबैग (फोटो - Maruti Suzuki India)

वहीं तीसरी पंक्ति की बात करें तो यहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ-साथ अलग वेंट भी दिए गए हैं. इसके बाद आखिरकार, कंपनी ने यहां पर USB टाइप C पोर्ट भी जोड़ा है, वहीं दो दूसरी पंक्ति के बैठने वालों के लिए और दो तीसरी पंक्ति के बैठने वालों के लिए दिए गए हैं.

2025 Maruti Suzuki Ertiga का रियर प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki India)

2025 Maruti Suzuki Ertiga के कॉस्मेटिक बदलाव

इसमें हुए कॉस्मेटिक बदलावों की बात करें तो Maruti Suzuki ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिज़ाइन किया है. नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरी हुई यूनिट्स शामिल की गई हैं, जो एमपीवी के लुक को निखारने में मदद करती हैं. इसके अलावा, 2025 Maruti Suzuki अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किया गया है.

2025 Maruti Suzuki Ertiga का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki India)

2025 Maruti Suzuki Ertiga की कीमत

नई अपडेटेड Maruti Suzuki Ertiga की कीमत की बात करें तो कंपनी ने इस एमपीवी को 9.12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है, जबकि इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 13.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

2025 Maruti Suzuki Ertiga का साइड प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki India)

2025 Maruti Suzuki Ertiga का पावरट्रेन

इसके पावरट्रेन की बात करें तो Maruti Suzuki Ertiga के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है. यह इंजन 102 bhp की पावर और 136 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इसके अलावा, इस कार में CNG का भी विकल्प मिलता है.