2025 Mahindra Bolero Neo के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें क्या है कीमत
Mahindra ने हाल ही में अपनी Mahindra Bolero Neo का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : October 8, 2025 at 2:43 PM IST
हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में अपनी Mahindra Bolero Neo का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की लॉन्च से 4 साल बाद इसे मिड-साइकिल अपडेट दिया है. Mahindra Bolero Neo फेसलिफ्ट में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और नए फ़ीचर्स के साथ-साथ एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट भी जोड़ा गया है.
2025 Mahindra Bolero Neo की कीमत
नए फेसलिफ्ट वर्जन में ज़्यादा फ़ीचर्स जोड़ने के बावजूद, Mahindra ने Bolero Neo की कीमतों में 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की कटौती की है. गौरतलब है कि टॉप-स्पेक Bolero Neo N11, अपने से नीचे वाले ट्रिम लेवल, N10(O) से 50,000 रुपये सस्ता है. Bolero N10, कंपनी की मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी (MTT) के साथ आने वाला एकमात्र मॉडल है, जिसमें टूटी सड़कों पर बेहतर ट्रैक्शन के लिए लॉकिंग डिफरेंशियल सेटअप दिया गया है.
2025 Mahindra Bolero Neo का पावरट्रेन
नई Bolero Neo में मैकैनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.5-लीटर, टर्बो-डीजल mHawk100 इंजन इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 99 bhp की पावर और 260 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जोड़ा जाता है. जो इसके पिछले व्हील्स पर पावर सप्लाई करता है. Bolero Neo में पेट्रोल इंजन उपलब्ध नहीं होता है.
2025 Mahindra Bolero Neo के वेरिएंट-वार फीचर्स
Bolero Neo N4 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 8.49 लाख रुपये)
- डुअल फ्रंट एयरबैग
- ABS+EBD
- कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल
- बॉडी-कलर बंपर
- 15-इंच स्टील व्हील
- स्पेयर व्हील कवर (टेलगेट पर लगा हुआ)
- फ़्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग
- मोचा ब्राउन अपहोल्स्ट्री
- विनाइल सीट कवर
- पावर स्टीयरिंग
- सभी 4 पावर विंडो
- ऑटो इंजन स्टार्ट/स्टॉप
- इको ड्राइव मोड
- 12V चार्जिंग पोर्ट
- फ़ोल्ड करने योग्य तीसरी पंक्ति की सीटें
Bolero Neo N8 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 9.29 लाख रुपये)
N4 वेरिएंट के अतिरिक्त फीचर्स
- व्हील-आर्क क्लैडिंग
- डुअल-टोन आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVM)
- रिमोट की एंट्री
- फैब्रिक सीट्स
- स्टीयरिंग व्हील पर लगे ऑडियो कंट्रोल
- म्यूजिक प्लेयर (ब्लूटूथ, USB, AUX)
- सीटों की दूसरी पंक्ति मोड़ने योग्य
Bolero Neo N10 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 9.79 लाख रुपये)
N8 वेरिएंट के अतिरिक्त फीचर्स
- ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज
- LED डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL)
- कॉर्नरिंग लाइट
- फॉग लैंप
- इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
- रियर ग्लास वाइपर और डिफॉगर
- 15-इंच के सिल्वर अलॉय व्हील
- रियरव्यू कैमरा
- हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- फ्रंट USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
- क्रूज़ कंट्रोल
- 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट
Bolero Neo N10 (O) वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 10.49 लाख रुपये)
N10 वेरिएंट के अतिरिक्त फीचर्स
- लॉक डिफ्रेंशियल
Bolero Neo N11 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 9.99 लाख रुपये)
N10 वेरिएंट के अतिरिक्त फीचर्स
- 16-इंच के गहरे मैटेलिक ग्रे अलॉय व्हील
- लूनर ग्रे लेदरेट अपहोल्स्ट्री
2025 Mahindra Bolero Neo का कौन सा वेरिएंट है सही
भारत में केवल कुछ ही कार निर्माता चार मीटर से कम लंबाई वाली मज़बूत लैडर-ऑन-फ्रेम SUVs बेच रहे हैं, और अगर आप एक 7-सीटर कार की तलाश कर रहे हैं, तो यह लिस्ट और भी छोटी हो जाती है. Mahindra Bolero Neo इस एरिया में पूरी तरह से फिट बैठती है और लॉकिंग डिफरेंशियल जैसे हार्डवेयर के साथ आती है.
अब सवाल यह उठता है कि कौन सा वेरिएंट लिया जाए, तो अगर आप अक्सर खराब सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, तो लॉकिंग डिफरेंशियल सेटअप वाली Bolero Neo N10(O) एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. जो लोग एक अच्छे फीचर्स से लैस 7-सीट SUV की तलाश में हैं, उनके लिए 9-इंच टचस्क्रीन, क्रूज़ कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और रियरव्यू कैमरा जैसे फीचर्स वाला N10 ट्रिम एक अच्छा विकल्प हो सकता है.