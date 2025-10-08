ETV Bharat / technology

2025 Mahindra Bolero Neo के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें क्या है कीमत

2025 Mahindra Bolero Neo ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

Published : October 8, 2025

हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में अपनी Mahindra Bolero Neo का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की लॉन्च से 4 साल बाद इसे मिड-साइकिल अपडेट दिया है. Mahindra Bolero Neo फेसलिफ्ट में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और नए फ़ीचर्स के साथ-साथ एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट भी जोड़ा गया है. 2025 Mahindra Bolero Neo की कीमत

नए फेसलिफ्ट वर्जन में ज़्यादा फ़ीचर्स जोड़ने के बावजूद, Mahindra ने Bolero Neo की कीमतों में 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की कटौती की है. गौरतलब है कि टॉप-स्पेक Bolero Neo N11, अपने से नीचे वाले ट्रिम लेवल, N10(O) से 50,000 रुपये सस्ता है. Bolero N10, कंपनी की मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी (MTT) के साथ आने वाला एकमात्र मॉडल है, जिसमें टूटी सड़कों पर बेहतर ट्रैक्शन के लिए लॉकिंग डिफरेंशियल सेटअप दिया गया है. 2025 Mahindra Bolero Neo का पावरट्रेन

नई Bolero Neo में मैकैनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.5-लीटर, टर्बो-डीजल mHawk100 इंजन इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 99 bhp की पावर और 260 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जोड़ा जाता है. जो इसके पिछले व्हील्स पर पावर सप्लाई करता है. Bolero Neo में पेट्रोल इंजन उपलब्ध नहीं होता है. 2025 Mahindra Bolero Neo के वेरिएंट-वार फीचर्स Bolero Neo N4 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 8.49 लाख रुपये) डुअल फ्रंट एयरबैग

ABS+EBD

कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल

बॉडी-कलर बंपर

15-इंच स्टील व्हील

स्पेयर व्हील कवर (टेलगेट पर लगा हुआ)

फ़्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग

मोचा ब्राउन अपहोल्स्ट्री

विनाइल सीट कवर

पावर स्टीयरिंग

सभी 4 पावर विंडो

ऑटो इंजन स्टार्ट/स्टॉप

इको ड्राइव मोड

12V चार्जिंग पोर्ट

फ़ोल्ड करने योग्य तीसरी पंक्ति की सीटें