भारत में लॉन्च हुई नई 2025 Mahindra Bolero Neo, जानें क्या हैं नए फीचर्स और कीमत

2025 Mahindra Bolero Neo भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

2025 Mahindra Bolero Neo का एक्सटीरियर डिजाइन नई Bolero Neo के डिजाइन की बात करें तो इसमें नया फ्रंट फेसिया दिया गया है, जिसमें सिल्वर हॉरिजॉन्टल एक्सेंट वाली नई ग्रिल डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया है. इसमें 16-इंच के नए अलॉय व्हील भी लगाए गए हैं. इस सब-4-मीटर एसयूवी का बॉक्सी, मज़बूत सिल्हूट, और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील, बिना किसी बदलाव के इसकी मज़बूत Bolero पहचान को बरकरार रखते हैं.

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी नई 2025 Mahindra Bolero Neo भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती पर लॉन्च किया है. इस अपडेटेड सब-4-मीटर लैडर-फ्रेम एसयूवी में मामूली कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, और नए फीचर्स भी दिए गए हैं, हालांकि इसके इंजन सेटअप को बरकरार रखा गया है. साथ ही इस एसयूवी के लाइनअप में एक नया टॉप-स्पेक N11 ट्रिम भी जोड़ा गया है.

कंपनी ने नई Mahindra Bolero Neo को नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है, जिनमें जींस ब्लू और कंक्रीट ग्रे शामिल हैं. इसके साथ ही इसमें मौजूदा डायमंड व्हाइट, स्टील्थ ब्लैक, पर्ल व्हाइट और रॉकी बेज के साथ बेचे जाएंगे. अब इसके साथ डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी उपलब्ध कराया गया है.

2025 Mahindra Bolero Neo का इंटीरियर और फीचर्स

वहीं नई Bolero में सबसे बड़े अपडेट इसके केबिन में देखने को मिलते हैं. Mahindra Bolero Neo में अब 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो पिछले 7-इंच यूनिट से बेहतर है. यह अब एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है.

2025 Mahindra Bolero Neo का इंटीरियर (फोटो - Mahindra & Mahindra)

इसके साथ ही इस एसयूवी में रियरव्यू कैमरा भी इस्तेमाल किया गया है. कार के केबिन में नया डुअल-टोन थीम दिया गया है, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर ब्लैक और बीच में बेज कलर का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें एक नया USB-C चार्जिंग पोर्ट भी शामिल किया गया है.

2025 Mahindra Bolero Neo (फोटो - Mahindra & Mahindra)

2025 Mahindra Bolero Neo इंजन और स्पेसिफिकेशन

2025 Bolero Neo के इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर mHawk 100 डीज़ल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 99 bhp की पावर और 260 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. Mahindra का दावा है कि नए सस्पेंशन अपग्रेड और ब्रेक डायनामिक्स के साथ इसकी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग स्थिरता में सुधार हुआ है.