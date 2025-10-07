नई 2025 Mahindra Bolero खरीदने का है प्लान, तो जानें कौन सा वेरिएंट रहेगा सही
Published : October 7, 2025 at 5:18 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra Bolero का फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में उतार दिया है. नई Bolero के डिज़ाइन में बदलाव, नए फीचर्स, एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट दिया गया है. इसके साथ ही इस दमदार तीन-पंक्ति एसयूवी के लिए एक नया कलर विकल्प भी पेश किया है. गौरतलब है कि 2025 Mahindra Bolero रेंज की कीमतें भी प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से कम हैं. यहां हम आपको नई Bolero के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
2025 Mahindra Bolero की कीमत और पावरट्रेन
2025 Bolero फेसलिफ्ट की कीमत पर नजर डालें तो इस एसयूवी को 7.99 लाख रुपये से शुरू होकर बिल्कुल नए B8 वेरिएंट के लिए 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ये कीमतें प्री-फेसलिफ्ट Mahindra Bolero से 80,000 रुपये तक सस्ती हैं.
इंजन की बात करें तो इसमें मैकेनिकल तौर पर बदलाव नहीं किया गया है. इसके हुड के अंदर, 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-डीज़ल इंजन का इस्तेमाल जारी रखा गया है. यह इंजन 75 bhp की पावर और 210 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इसके साथ, केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प ही दिया जाता है.
2025 Mahindra Bolero के कलर ऑप्शन्स
प्री-फेसलिफ्ट Bolero को जहां तीन कलर ऑप्शन्स में बेचा जा रहा था, वहीं 2025 Bolero में इन तीन कलर ऑप्शन्स – डायमंड व्हाइट, डीसैट सिल्वर और रॉकी बेज को जारी रखा गया है. वहीं नई Bolero को एक अतिरिक्त कलर ऑप्शन स्टील्थ ब्लैक में पेश किया है. अंदर, वेरिएंट चाहे जो भी हो, केवल बेज और ब्लैक टोन ही उपलब्ध है.
2025 Mahindra Bolero के वेरिएंट-अनुसार फीचर लिस्ट
नई Bolero B4 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत - 7.99 लाख रुपये)
- 2 एयरबैग
- EBD के साथ ABS
- रिवर्स पार्किंग सेंसर
- पहली और दूसरी पंक्तियों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर
- स्पेयर व्हील कवर
- पावर स्टीयरिंग
- फ़्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पर्स
- इंजन ऑटो स्टार्ट-स्टॉप
- MID के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- विनाइल अपहोल्स्ट्री
- फ़ोल्डेबल तीसरी पंक्ति की सीट
- दरवाज़ों में बोतल होल्डर
नई Bolero B6 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत - 8.69 लाख रुपये)
B4 वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- पावर्ड विंडो
- रिमोट वाली चाबी
- फैब्रिक अपहोल्स्ट्री
- सेंट्रल लॉकिंग
- गहरे सिल्वर व्हील कवर
- इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
- 12V चार्जिंग पोर्ट
- USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
- स्टीयरिंग-व्हील माउंटेड कंट्रोल
नई Bolero B6 (O) वेरिएंट के फीचर्स (कीमत - 9.09 लाख रुपये)
B6 वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- कोर्नरिंग लाइट्स
- ड्राइवर इंफोर्मेशन सिस्टम
- रियर वॉशर और वाइपर
- फॉग लैंप
नई Bolero B8 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत - 9.69 लाख रुपये)
B6 (O) वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- 16 इंच के अलॉय व्हील
- लेदरेट अपहोल्स्ट्री
2025 Mahindra Bolero का कौन सा वेरिएंट रहेगा सही?
अब सवाल यह उठता है कि नई Mahindra Bolero का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, तो इसका B6 (O) वेरिएंट इस रेंज में सबसे किफायती है, और जरूरी फीचर्स से लोडेड है. इस वेरिएंट में फेसलिफ़्टेड मॉडल वाले सभी फंक्शनल अपग्रेड मौजूद हैं.
हालांकि अगर आप अलॉय व्हील्स और लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसे अतिरिक्त फील-गुड फ़ीचर्स को चाहते हैं, तो इसके टॉप-स्पेक B8 वेरिएंट को चुनना चाहिए. लेकिन कई बोलेरो खरीदार 60,000 रुपये बचाने के लिए B6 (O) लेना पसंद करेंगे.