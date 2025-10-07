ETV Bharat / technology

नई 2025 Mahindra Bolero खरीदने का है प्लान, तो जानें कौन सा वेरिएंट रहेगा सही

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra Bolero का फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में उतार दिया है. नई Bolero के डिज़ाइन में बदलाव, नए फीचर्स, एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट दिया गया है. इसके साथ ही इस दमदार तीन-पंक्ति एसयूवी के लिए एक नया कलर विकल्प भी पेश किया है. गौरतलब है कि 2025 Mahindra Bolero रेंज की कीमतें भी प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से कम हैं. यहां हम आपको नई Bolero के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

2025 Mahindra Bolero की कीमत और पावरट्रेन

2025 Bolero फेसलिफ्ट की कीमत पर नजर डालें तो इस एसयूवी को 7.99 लाख रुपये से शुरू होकर बिल्कुल नए B8 वेरिएंट के लिए 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ये कीमतें प्री-फेसलिफ्ट Mahindra Bolero से 80,000 रुपये तक सस्ती हैं.

इंजन की बात करें तो इसमें मैकेनिकल तौर पर बदलाव नहीं किया गया है. इसके हुड के अंदर, 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-डीज़ल इंजन का इस्तेमाल जारी रखा गया है. यह इंजन 75 bhp की पावर और 210 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इसके साथ, केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प ही दिया जाता है.

2025 Mahindra Bolero के कलर ऑप्शन्स

प्री-फेसलिफ्ट Bolero को जहां तीन कलर ऑप्शन्स में बेचा जा रहा था, वहीं 2025 Bolero में इन तीन कलर ऑप्शन्स – डायमंड व्हाइट, डीसैट सिल्वर और रॉकी बेज को जारी रखा गया है. वहीं नई Bolero को एक अतिरिक्त कलर ऑप्शन स्टील्थ ब्लैक में पेश किया है. अंदर, वेरिएंट चाहे जो भी हो, केवल बेज और ब्लैक टोन ही उपलब्ध है.