ETV Bharat / technology

2025 Kia EV6 भारतीय बाजार में हुई लॉन्च, जानें क्या है इसकी कीमत और कितनी है रेंज

2025 Kia EV6 भारतीय बाजार में हुई लॉन्च ( फोटो - Kia India )

2025 Kia EV6 का डिजाइन इसमें मिलने वाले डिजाइन अपडेट की बात करें तो नई 2025 Kia EV6 का डिज़ाइन और भी आक्रामक हो गया है. कार के आगे की क्लासिक हेडलाइट्स की जगह अब LED DRLs और हेडलैम्प्स लगाए गए हैं, Kia EV3 और Kia EV4 कॉन्सेप्ट मॉडल्स की याद दिलाते हैं.

बता दें कि 2025 Kia EV6 को पहली बार Bharat Mobility Global Auto Expo 2025 में प्रदर्शित किया गया था. इस नए मॉडल का मुकाबला अपनी ही प्रतिद्वंद्वी Hyundai Ioniq 5, BYD Sealion 7, BMW iX1, Mercedes-Benz EQA और Volvo C40 Recharge से होने वाला है.

हैदराबाद: साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी Kia ने भारतीय बाजार में अपनी 2025 Kia EV6 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को 65.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर उतारा है. इस इलेक्ट्रिक कार के प्री-फेसलिफ्ट मॉडल, को दो वेरिएंट - GT-Line और GT-Line AWD में बेचा जा रहा था, जिनकी कीमत क्रमशः 60.9 लाख रुपये और 65.7 लाख रुपये, एक्स-शोरूम थी. वहीं इसके 2025 मॉडल को कंपनी ने केवल GT Line AWD वेरिएंट में पेश किया है.

साइड प्रोफाइल की बात करें तो Kia EV6 फेसलिफ्ट में 19-इंच के ब्लैक और व्हाइट एयरो अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं. इसमें पीछे की तरफ टेललैंप के तौर पर एक हॉरिजॉन्टल LED पट्टी का इस्तेमाल किया गया है.

2025 Kia EV6 का इंटीरियर (फोटो - Kia India)

2025 Kia EV6 का इंटीरियर

नई EV6 के इंटीरियर की बात करें तो इसमें उल्लेखनीय अपग्रेड के तौर पर नया डुअल 12.3-इंच कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन शामिल है. इसके अलावा, इस नए मॉडल में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है. इसमें दो-स्पोक D-कट स्टीयरिंग व्हील के साथ एक फिंगरप्रिंट सेंसर को जोड़ा गया है, जिससे ड्राइवर बिना किसी स्टैंडर्ड-की के Kia EV6 को स्टार्ट कर सकता है.

2025 Kia EV6 का साइड प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

2025 Kia EV6 के फीचर्स

नई Kia EV6 में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो OTA अपग्रेड के तौर पर इसमें नेविगेशन और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम दोनों शामिल होंगे. डिजिटल रियरव्यू मिरर, बेहतर 12-इंच की हेड्स-अप डिस्प्ले और ऑग्मेंटेड रियलिटी नेविगेशन सिस्टम केबिन के अन्य अपग्रेड हैं.

2025 Kia EV6 के स्पेसिफिकेशन

2025 Kia EV6 में Hyundai Motor Group का 84 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो पिछले 77.4 kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है. इस बैटरी की बदौलत कार की अधिकतम रेंज 663 किमी बताई जा रही है. नई बैटरी 350 kW DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो 18 मिनट में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है.

2025 Kia EV6 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

2025 Kia EV6 GT-Line AWD बढ़ी हुई कीमत पर 320 bhp की पावर और 605 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इसके अलावा, Kia का कहना है कि उसने राइड को आरामदायक बनाने, मोटर के शोर को कम करने और अतिरिक्त सेफ्टी के लिए बॉडी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए Kia EV6 के फ़्रीक्वेंसी-सिलेक्टिव डैम्पर्स को बेहतर बनाया है.