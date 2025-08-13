हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Jawa Yezdi Motorcycle ने भारतीय बाजार में Jawa Yezdi Roadster का 2025 मॉडल लॉन्च कर दिया है. इस नई मोटरसाइकिल में कई नए अपग्रेड्स दिए गए हैं, जिनमें बेहतर बिल्ड क्वालिटी और नया इंजन शामिल किया गया है. इस मोटरसाइकिल को पांच आकर्षक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.

Jawa Yezdi BSA ओनरशिप एश्योरेंस प्रोग्राम के तहत, इस मोटरसाइकिल पर 4 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी स्टैंडर्ड तौर पर दी जा रही है. मोटरसाइकिल की वारंटी अवधि बढ़ाने और रोडसाइड असिस्टेंस जैसे फीचर्स भी पेश किए गए हैं.

2025 Yezdi Roadster (फोटो - Jawa Yezdi Motorcycle)

नई Yezdi Roadster को कंपनी ने 2.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है, जिसकी कीमत 2.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इच्छुक ग्राहक 2025 Jawa Yezdi Roadster को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 999 रुपये की टोकन राशि पर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जो बुकिंग रद्द होने पर पूरी तरह से रिफंडेबल है.

2025 Jawa Yezdi Roadster की कीमतें नीचे दी गई हैं:

2025 Jawa Yezdi Roadster की कीमत कलर ऑप्शन्स कीमत (एक्स-शोरूम) Sharkskin Blue Rs 2.10 lakh Smoke Grey Rs 2.13 lakh Bloodrush Maroon Rs 2.17 lakh Savage Green Rs 2.22 lakh Shadow Black Rs 2.26 lakh

भारत में, 2025 Jawa Yezdi Roadster मुख्य रूप से Royal Enfield Meteor 350, Honda CB350 और Harley-Davidson X440 के साथ मुकाबला करती है.

2025 Jawa Yezdi Roadster में क्या है नया

नई Yezdi Roadster अपने पिछले मॉडल की तुलना में कई अपग्रेड के साथ आती है. डिज़ाइन की बात करें तो, 2025 Yezdi Roadster में मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से में स्टाइलिंग में थोड़ा बदलाव किया गया है. बाइक के पिछले हिस्से में नए डिज़ाइन वाला फेंडर मिलता है, जिसमें टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक नया स्लीक टेललैंप सेटअप दिया गया है.

इसकी सीट के डिज़ाइन को भी अपडेट किया गया है, क्योंकि सीट का पिछला हिस्सा अब हटाने योग्य है. नई Yezdi Roadster के अलॉय व्हील्स में थोड़ा बदलाव किया गया है. इसमें डुअल-टोन कलर, हाइड्रोफॉर्म्ड हैंडलबार और हटाने योग्य पिलियन सीट भी शामिल है. इसके साथ Jawa कस्टम एक्सेसरीज़ की एक सीरीज भी दी गई है, जिनका इस्तेमाल मोटरसाइकिल को कस्टमाइज़ करने के लिए किया जा सकता है.

2025 Jawa Yezdi Roadster का पावरट्रेन

इस मोटरसाइकिल में एक नए इंजन का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 334cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड Alpha2 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 28.6 bhp की पावर और 30 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. Alpha2 इंजन पहले Yezdi Adventure मोटरसाइकिल में दिया जाता था. Jawa Yezdi Roadster का नया इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिसे स्लिपर क्लच से सपोर्ट मिलता है.

2025 Yezdi Roadster (फोटो - Jawa Yezdi Motorcycle)

2025 Jawa Yezdi Roadster का हार्डवेयर

मैकेनिकल तौर पर, 2025 Jawa Yezdi Roadster में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क सेटअप और रियर में ट्विन शॉक सेटअप दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ 320 मिमी डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ 240 मिमी रियर डिस्क ब्रेक लगाया गया है. इस बाइक में नया 150-सेक्शन वाला रियर टायर भी दिया गया है. नई Yezdi Roadster की सीट की ऊंचाई 795 मिमी और फ्यूल टैंक 12.5 लीटर का है.