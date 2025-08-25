हैदराबाद: अमेरिकी क्रूज़र दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी, Indian Motorcycles ने भारतीय बाजार में अपनी पूरी Scout सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कुल आठ मॉडल शामिल हैं. कंपनी ने अपनी रेंज की शुरुआती कीमत 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) से शुरू होती है.

Indian Scout लाइनअप

Indian Scout लाइनअप को मोटे तौर पर दो कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें 999cc के छोटे सिक्सटी मॉडल और 1,250cc के फुल-फैट मॉडल शामिल हैं. Indian Scout रेंज में तीन सिक्सटी मॉडल - Scout Sixty Classic, Scout Sixty Bobber और Sport Scout Sixty शामिल हैं.

Indian Scout बाइक्स की रेंज (फोटो - Indian Motorcycles)

ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों सिक्सटी वेरिएंट में एक ही मूल इंजन और रोलिंग चेसिस है, और इसमें मुख्य अंतर स्टाइलिंग में है. Classic का लुक अपेक्षाकृत पारंपरिक है, वहीं Bobber का डिज़ाइन पीछे से थोड़ा अलग, कमज़ोर और ब्लैक है, जबकि Sport में हेडलाइट फेयरिंग, लंबे 'बार' हैं और यह पूरी तरह से ब्लैक है.

999cc इंजन के पावर आउटपुट

इन बाइक्स में मिलने वाले 999cc इंजन की बात करें तो, यह एक लिक्विड-कूल्ड V-ट्विन इंजन है, जो 84 bhp की पावर और 88 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. ये पावर आउटपुट शायद ही एंट्री-लेवल के हों, जबकि ये बाइक्स Indian Motorcycles लाइनअप में असल में 'एंट्री-लेवल' बाइक्स हैं. पहले की तरह और आज के ज़माने में किसी बाइक के लिए असामान्य, Scout Sixty मॉडल में 5-स्पीड गियरबॉक्स इस्तेमाल किया गया है.

Indian Scout बाइक्स की रेंज (फोटो - Indian Motorcycles)

1250cc इंजन के पावर आउटपुट

Indian Scout के बड़े 1,250cc इंजन की बात करें तो इनमें पांच मॉडल - Scout Classic, Scout Bobber, Sport Scout और 101 Scout मॉडल शामिल हैं. 1,250cc Classic, Bobber और Sport, छोटे Sixty मॉडल के समान डिज़ाइन टेम्पलेट का पालन करते हैं. वहीं अतिरिक्त दो मॉडलों की बात करें तो, इनमें से पहला, सुपर, एक लंबी, स्पष्ट विंडस्क्रीन और थीम के अनुरूप लेदर के सैडलबैग के रूप में कुछ टूरिंग उपकरणों से सुसज्जित है.

इस अलावा, 101 Scout, 8 बाइकों की इस मज़बूत सीरीज में सबसे स्पोर्टी मॉडल है और यह एकमात्र ऐसी बाइक है, जिसमें यूएसडी फोर्क, गैस-चार्ज्ड ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर और रेडियल-माउंटेड ब्रेम्बो मोनोब्लॉक कैलिपर्स का इस्तेमाल किया गया है. इसका इंजन भी बेहतर है और यह 109 bhp की पावर और 109 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि बाकी चार 1,250cc Scout बाइक्स 103 bhp की पावर और 108 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

Indian Scout बाइक्स की रेंज (फोटो - Indian Motorcycles)

इन सबके अलावा, हर बाइक कई ट्रिम लेवल में उपलब्ध है. Sixty मॉडल दो ट्रिम लेवल - स्टैंडर्ड और लिमिटेड में पेश की गई हैं. इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल एनालॉग गेज, ऑल-एलईडी लाइटिंग, ऑल-ब्लैक कलर और डुअल-चैनल ABS मिलता है.

इसके अलावा, लिमिटेड ट्रिम की बात करें तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, 3-राइडिंग मोड (Sport, Standerd और Tour), क्रूज़ कंट्रोल, अन्य पेंट स्कीम और एक यूएसबी चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Indian Scout बाइक्स की रेंज (फोटो - Indian Motorcycles)

इसके अलावा, 101 Scout को छोड़कर सभी 1,250cc Scout बाइक्स में लिमिटेड + टेक ट्रिम लेवल मिलता है, जिसमें डिजिटल-एनालॉग डिस्प्ले की जगह 4-इंच टचस्क्रीन कलर TFT डिस्प्ले और की-लेस इग्निशन का फीचर मिलता है. यह TFT ऑन-बोर्ड नेविगेशन, टोइंग/एक्सीडेंट अलर्ट, व्हीकल लोकेटर और कुछ अलग स्क्रीन लेआउट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Indian Scout लाइनअप की कीमत की बात करें तो यह 12.99 लाख रुपये से शुरू होकर 16.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) तक जाती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Limited और Limited+ Tech पैक वाली बाइक की कीमत ज़्यादा होगी, हालांकि यह कितनी होगी, यह अभी साफ नहीं हुआ है.

Indian Scout बाइक्स की रेंज (फोटो - Indian Motorcycles)

Indian Scout मॉडल के एकमात्र प्रतिद्वंद्वी Harley Davidson की Sportster मॉडल हैं, जिनकी Nightster की कीमत 13.51 लाख रुपये से शुरू होकर Sportster S के लिए 16.71 लाख रुपये तक जाती है. Indian Motorcycles के भारत भर में छह डीलरशिप - दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोच्चि में है.