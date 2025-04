ETV Bharat / technology

Hero की 2025 Passion Plus हुई भारत में लॉन्च, कीमत में भी हुआ इजाफा, ये मिला बड़ा अपडेट - 2025 PASSION PLUS LAUNCHED IN INDIA

Hero Passion Plus का मौजूदा मॉडल ( फोटो - Hero Motocorp )

By ETV Bharat Tech Team Published : April 11, 2025 at 5:19 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Hero Motocorp ने अपनी कम्यूटर मोटरसाइकिल Hero Passion Plus के 2025 वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने नए अपडेटेड मॉडल को OBD-2B उत्सर्जन नियमों के आधार पर अपडेट किया है. इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने 81,651 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. 2025 Hero Passion Plus के बारे में जानकारी

Hero Motocorp ने Hero Passion Plus के इंजन को OBD-2B के सख्त नियमों के अनुरूप अपडेट किया है. इस बदलाव के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 97.2cc, सिंगल-सिलिंडर, एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 7.9bhp की पावर और 8.05Nm का टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन Hero HF Delux और Splendor मॉडल में भी इस्तेमाल किया जाता है.

कंपनी ने नई 2025 Hero Passion Plus को दो कलर ऑप्शन्स में उतारा गया है, जिसमें रेड कलर के साथ ब्लैक और ब्लू कलर के साथ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है. हालांकि कंपनी ने पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें दो कलर ऑप्शन को कम कर दिया है. इस अपडेटेड मॉडल को कंपनी ने 81,651 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है, जो कि पिछले मॉडल की तुलना में 1,750 रुपये ज्यादा है. Honda ने भी अपनी मोटरसाइकिलों को किया अपडेट

बता दें कि Hero Motocorp की सबसे कड़ी प्रतिद्वंद्वी Honda Motorcycle भी लगातार अपने दोपहिया वाहनों को OBD-2B उत्सर्जन नियमों के आधार पर अपडेट कर रही है. Honda के पोर्टफोलियो में Honda Shine, Livo, Activa, Hornet और अन्य मॉडलों को अपडेट किया गया है. यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई नई 2025 Suzuki Hayabusa, जानें क्या है कीमत और नए फीचर्स