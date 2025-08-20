ETV Bharat / technology

कार में मिलने वाले इस फीचर के साथ लॉन्च हुई नई 2025 Hero Glamour X 125, जानें क्या है कीमत - 2025 HERO GLAMOUR X 125 LAUNCHED

Hero Motorcorp ने अपनी नई Hero Glamour X 125 को लॉन्च कर दिया है. मोटरसाइकिल को 89,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.

2025 Hero Glamour X 125
नई 2025 Hero Glamour X 125 हुई लॉन्च (फोटो - Hero MotoCorp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 2:10 PM IST

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero Motorcorp ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई Hero Glamour X 125 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 125cc कम्यूटर सेगमेंट में पेश किया है, जो बेहद स्पोर्टी लुक के साथ पेश की गई है. भारत में 2005 से बिक्री के लिए उपलब्ध Hero Glamour में अब एक बड़ा अपडेट किया गया है.

कंपनी ने इस बाइक में क्रूज़ कंट्रोल का फीचर जोड़ा है, जो इस सेगमेंट में पहली बार मिला है. यह एक साहसिक कदम है जो खरीदारों के लिए कम्यूटर-क्लास दोपहिया वाहन से उम्मीदों के स्तर को बढ़ाता है. Hero Glamour X को कुल दो वेरिएंट में उतारा गया है, जिसमें ड्रम और डिस्क वेरिएंट शामिल हैं. जहां पहले वाले की कीमत 89,999 रुपये है, वहीं दूसरे वाले की कीमत 99,999 रुपये (एक्स-शोरूम) है.

2025 Hero Glamour X 125
2025 Hero Glamour X 125 के ग्राफिक्स और फ्यूल टैंक (फोटो - Hero MotoCorp)

2025 Hero Glamour X 125 में क्या अलग
तो नई Hero Glamour X में पुराने मॉडल के मुकाबले क्या अलग है. इस नई मोटरसाइकिल में सबसे बड़ा फीचर क्रूज कंट्रोल सिस्टम है, जो आमतौर पर प्रीमियम और बड़ी मोटरसाइकिलों जैसे TVS Apache RTR 310 या KTM 390 Duke में देखने को मिलता है. बाइक के दाएं स्विचगियर पर एक डेडिकेटेड क्रूज़ कंट्रोल टॉगल स्पीड सेट और रीसेट करने का स्विच दिया गया है. इसके अलावा इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम भी मिलता है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है.

2025 Hero Glamour X 125
2025 Hero Glamour X 125 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Hero MotoCorp)

2025 Hero Glamour X 125 के फीचर्स
नई Glamour X में कंपनी ने एक नया कलर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस्तेमाल किया है, जो इसकी खूबियों को और भी बेहतर बनाता है. इसमें गियर-शिफ्ट इंडिकेटर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं.

फीचर्स की लिस्ट में क्लस्टर के नीचे एक USB टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी शामिल है. इसमें तीन राइड मोड - Eco, Road और Power - भी दिए गए हैं. इसके अलावा Hero ने 'पैनिक ब्रेक अलर्ट' भी इंटीग्रेटेड किया है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर रियर इंडिकेटर्स को फ्लैश करता है.

2025 Hero Glamour X 125
2025 Hero Glamour X 125 की एलईडी टेललाइट (फोटो - Hero MotoCorp)

2025 Hero Glamour X 125 का डिजाइन
बाइक के लुक्स की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में आगे और पीछे पूरी तरह से एलईडी सेटअप दिया गया है और दोनों तरफ H-आकार के एलईडी डीआरएल लगाए गए हैं. इसके अलावा, मोटरसाइकिल में साधारण लेकिन आकर्षक दिखने वाले टैंक कवर और बॉडी पैनल भी दिए गए हैं.

जैसा कि हमने बताया कि नई Hero Glamour X को कुल दो वेरिएंट - ड्रम और डिस्क - में उतारा गया है, जिन्हें कुल पांच कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. जहां इसका ड्रम वेरिएंट मैट मैग्नेटिक सिल्वर और कैंडी ब्लेज़िंग रेड कलर में उपलब्ध है, वहीं डिस्क वेरिएंट मेटैलिक नेक्सस ब्लू, ब्लैक टील ब्लू और ब्लैक पर्ल रेड कलर ऑप्शन में मिलता है.

2025 Hero Glamour X 125
2025 Hero Glamour X 125 का इंजन (फोटो - Hero MotoCorp)

2025 Hero Glamour X 125 का इंजन
Hero Glamour X में 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,250 rpm पर 11.40 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 10.5 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी इंजन का इस्तेमाल Hero Xtreme 125R में भी किया जाता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा जाता है.

2025 Hero Glamour X 125
2025 Hero Glamour X 125 का साइड प्रोफाइल (फोटो - Hero MotoCorp)

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ फाइव-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर इस्तेमाल किए गए हैं. बाइक में दोनों तरफ 18-इंच के ट्यूबलेस व्हील लगाए गए हैं, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी है.

