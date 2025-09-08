ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुईं 2025 Ducati Multistrada V4 और V4 S, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

2025 Ducati Multistrada V4 S भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Ducati India )

वहीं दूसरी ओर, बेस वेरिएंट Ducati Multistrada V4 में फुली एडजस्टेबल मार्ज़ोची सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है, जबकि Multistrada V4 S में अपडेटेड सेमी-एक्टिव सिस्टम दिया गया है. Multistrada V4 S में सेल्फ-लेवलिंग फंक्शनैलिटी और बम्प डिटेक्शन का फीचर भी मिलता है, जो रियर सस्पेंशन को सड़क की स्थिति के अनुसार रियल टाइम में एडजस्ट करता है.

वहीं दूसरी ओर, Multistrada V4 S की बात करें तो इसके रडार सिस्टम में अब एक नया फ़ॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग (FCW) फ़ंक्शन भी मिलता है, जो डैशबोर्ड के ज़रिए राइडर्स को आगे होने वाली संभावित टक्करों के बारे में सचेत करता है. यह मौजूदा अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC) और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD) फीचर्स के साथ काम करता है.

2025 Ducati Multistrada V4 के इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स 2025 इयर अपडेट के तौर पर Ducati ने अपनी Multistrada में Panigale V4 में मिलने वाला डुकाटी व्हीकल ऑब्ज़र्वर (DVO) सिस्टम इस्तेमाल किया है. यह सिस्टम ABS, डुकाटी व्हीली कंट्रोल (DWC) और डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) की सटीकता बढ़ाने के लिए 70 सेंसरों से इनपुट सिमुलेट करता है.

हैदराबाद: स्पोर्टी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ducati ने भारतीय बाजार में अपनी 2025 Ducati Multistrada V4 और V4 S को लॉन्च कर दिया है. इन अपडेटेड, फ्लैगशिप एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिलों में स्टाइलिंग में मामूली बदलाव और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज इस्तेमाल किए गए हैं. कंपनी ने इन मोटरसाइकिलों को 22.98 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

2025 Ducati Multistrada V4 S (फोटो - Ducati India)

इन मोटरसाइकिलों में अपडेटेड ऑटोमैटिक लोअरिंग डिवाइस भी दिया गया है, जो 10 किमी/घंटा से कम स्पीड पर बाइक को 30 मिमी तक अपने आप नीचे कर देता है, जिससे स्थिर या कम स्पीड पर इसे चलाना आसान हो जाता है. 2025 Multistrada V4 में पांच राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिनमें कम ग्रिप वाली कंडीशन के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया वेट मोड भी शामिल है.

मोटरसाइकिल में एंड्यूरो मोड को भी रीकैलिब्रेट किया गया है. अन्य प्रमुख फीचर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में तीन-लेवल इंजन ब्रेक कंट्रोल (EBC), एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, क्रूज़ कंट्रोल और व्हीकल होल्ड कंट्रोल (VHC) जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं.

2025 Ducati Multistrada V4 S (फोटो - Ducati India)

2025 Ducati Multistrada V4 और V4 S के इंजन

2025 Multistrada V4 और V4 S में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इनमें 1,158cc का V4 ग्रांटुरिस्मो इंजन लगाया गया है. यह इंजन 10,750rpm पर 167 bhp की पावर और 9,000rpm पर 124 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. हालांकि अब कंपनी ने इसमें एक एडवांस विस्तारित सिलेंडर निष्क्रियीकरण प्रणाली भी मिलती है.

स्थिर होने पर यह सिस्टम रियर सिलेंडर बंद कर देता है, और इसके साथ ही यह धीमी गति पर रियर बैंक को भी निष्क्रिय रखता है, जिससे पिछले मॉडल की तुलना में ईंधन की खपत और उत्सर्जन में 6 प्रतिशत की कमी आने का दावा करता है. थ्रॉटल से पर्याप्त पावर की आवश्यकता होने पर, रियर सिलेंडर पुनः सक्रिय हो जाते हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि यह इंजन E20 ईंधन नियमों के अनुकूल है.

2025 Ducati Multistrada V4 S (फोटो - Ducati India)

2025 Ducati Multistrada V4 की कीमत

दोनों बाइक्स की कीमत पर नजर डालें तो 2025 Ducati Multistrada V4 की कीमतें अब बेस V4 के लिए 22.98 लाख रुपये और V4 S के लिए 28.64 लाख रुपये से शुरू होती हैं. ये कीमतें मौजूदा मॉडलों की तुलना में क्रमशः 1.50 लाख रुपये और 1.91 लाख रुपये बढ़ाई गई हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि Multistrada V4 S स्पोक व्हील्स के साथ भी उपलब्ध है, जिससे इसकी कीमत में 1.26 लाख रुपये का इज़ाफ़ा होता है.