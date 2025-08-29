हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India ने अपनी BMW X5 को नए फीचर्स के साथ अपडेट करते हुए, नई कीमत पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसके इसके चारों वेरिएंट की कीमतों में एक समान 2.5 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है और नई BMW X5 की कीमत अब लगभग 1 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.15 करोड़ रुपये हो गई है.

बता दें कि कंपनी ने पहले इसकी कीमत 97.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.125 करोड़ रुपये कर दी थी. इसके अलावा BMW India ने पहले उपलब्ध इसके M Sport वेरिएंट को और भी ज़्यादा स्पोर्टी लुक वाले M Sport Pro वेरिएंट से बदल दिया है.

2025 BMW X5 के फीचर्स

नई BMW X5 में सबसे बड़ा अपग्रेड यह है कि कंपनी ने इस कार में एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है, जो पहले केवल हाई-स्पेक वेरिएंट में ही मिलता था, लेकिन इसका इस्तेमाल अब पूरी रेंज में स्टैंडर्ड तौर पर किया जा रहा है.

इसके अलावा, BMW ने सभी BMW X5 वेरिएंट में xOffroad पैकेज को जोड़ा गया है, जो सेंटर कंसोल पर एक रॉकर स्विच के माध्यम से चार ऑफ-रोड ड्राइविंग मोड प्रदान करता है, जिसमें xSand, xRocks, xGravel और xSnow शामिल हैं.

2025 BMW X5 M Sport Pro में अंतर

मानक BMW X5 से तुलना करें तो, नया M Sport Pro वेरिएंट बाहर और अंदर से अलग दिखते हैं और इनमें ज़्यादा फ़ीचर्स भी दिए गए हैं. इस वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ, बाहर की तरफ़ M-विशिष्ट डिज़ाइन बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा ब्लैक-आउट इल्यूमिनेटेड ग्रिल इस्तेमाल किया गया है.

कार में M स्पोर्ट एग्जॉस्ट पाइप और रूफ रेल्स के साथ M स्पोर्ट एयरो पैकेज मिलता है, जिसमें फ्रंट स्प्लिटर, साइड स्कर्ट और रियर डिफ्यूज़र शामिल हैं. वहीं हायर वेरिएंट में अलग 21-इंच के अलॉय व्हील, M स्पोर्ट डिफरेंशियल और रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं. नए BMW X5 को ब्रुकलिन ग्रे, कार्बन ब्लैक, मिनरल व्हाइट, स्काईस्क्रेपर ग्रे, तंज़ानाइट ब्लू और ब्लैक सैफायर कलर विकल्पों में पेश किया गया है.

वहीं इसके इंटीरियर की बात करें तो नई BMW X5 M Sport Pro वेरिएंट को डुअल-टोन टार्टुफो (सैडल-ब्राउन) और ब्लैक कलर या व्हाइट और ब्लैक रंग में उपलब्ध कराया जा सकता है. स्टैंडर्ड BMW X5 में सजावटी स्टिचिंग और कॉन्यैक शेड के साथ छिद्रित सेंसाफिन अपहोल्स्ट्री इस्तेमाल की गई है.

2025 BMW X5 की कीमत

2025 BMW X5 वेरिएंट के अनुसार कीमत (in Rs) वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत कीमत में अंतर xDrive40i 1.003 करोड़ रुपये 97.80 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये xDrive40i M Sport Pro 1.13 करोड़ रुपये 1.105 करोड़ रुपये 2.5 लाख रुपये xDrive30d 1.023 करोड़ रुपये 99.80 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये xDrive30d M Sport Pro 1.15 करोड़ रुपये 1.125 करोड़ रुपये 2.5 लाख रुपये

जैसा कि हमने आपको बताया कि BMW X5 की कीमतों में 2.5 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें टॉप-स्पेक डीजल BMW xDrive30d M Sport Pro की कीमत 1.15 करोड़ रुपये है.

2025 BMW X5 का पावरट्रेन

मैकेनिकल तौर पर इस कार में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई 2025 BMW X5 xDrive40i में 3.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 376 bhp की पावर और 520 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. वहीं इसके xDrive30d में 3.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 282 bhp की पावर और 650Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

इन दोनों इंजन विकल्पों के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को जोड़ा जाता है, जो इसके चारों व्हील्स तक पावर ट्रांसमिट करता है. इन इंजन विकल्पों के साथ एक 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है, जो 12 bhp की पावर और 200Nm तक का टॉर्क प्रदान करता है.