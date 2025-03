ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुआ 2025 BMW C 400 GT स्कूटर, जानें क्या है कीमत और फीचर्स - 2025 BMW C 400 GT LAUNCHED IN INDIA

2025 BMW C 400 GT ( फोटो - BMW Motorrad India )

By ETV Bharat Tech Team Published : Mar 7, 2025, 5:24 PM IST

हैदराबाद: लग्जरी मोटरसाइकिल निर्माता BMW Motorrad India ने अपने मैक्सी स्कूटर BMW C 400 GT का 2025 वर्जन लॉन्च किया है. खास बात यह है कि इस स्कूटर की कीमत काफी प्रीमियम है, लेकिन इसके बावजूद यह कंपनी के लिए काफी बिक्री हासिल कर रहा है. नए 2025 BMW C 400 GT की कीमत अब 11.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. नया 2025 BMW C 400 GT अपने पिछले मॉडल से 25,000 रुपये महंगा है और यह भारत में पूरी तरह से निर्मित इकाई (CBU) के रूप में उपलब्ध है. 2025 BMW C 400 GT का डिजाइन

इसके डिजाइन की बात करें तो इसका ओवरऑल डिजाइन पुराने मॉडल के जैसा ही है, लेकिन BMW ने तेज हवा से सुरक्षा के लिए स्कूटर में नई विंडस्क्रीन का इस्तेमाल किया है, जबकि सीट की ऊंचाई को 10 मिमी घटाकर 775 मिमी से 765 मिमी कर दिया गया है, जिससे अब इस पर छोटे राइडर्स को भी सुविधा होगी. 2025 BMW C 400 GT (फोटो - BMW Motorrad India)

2025 BMW C 400 GT का एक नया वेरिएंट

उपरोक्त फीचर्स के अलावा, BMW Motorrad ने इस स्कूटर में एक नया एक्सक्लूसिव वेरिएंट भी पेश किया है, जिसमें गोल्डन अलॉय व्हील्स, ब्रेक कैलीपर्स, अनूठे ग्राफिक्स, सीट पर कढ़ाई वाला प्रतीक, हल्के रंग की विंडस्क्रीन, BMW लोगो प्रोजेक्शन के साथ फ्लोर लाइटिंग और स्टेनलेस-स्टील फ्लोरबोर्ड इंसर्ट के साथ पेश किया गया है. ये अतिरिक्त फीचर्स वैकल्पिक हैं और स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में अतिरिक्त कीमत पर आते हैं. 2025 BMW C 400 GT (फोटो - BMW Motorrad India) 2025 BMW C 400 GT का पावरट्रेन

इसके पावरट्रेन की बात करें तो C 400 GT में वही 350cc, सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 7,500rpm पर 33.5 bhp की पावर और 5,750rpm पर 35 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है. इसमें 12.8-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और इसका वजन 214 किलोग्राम है. स्कूटर में जहां आगे की ओर 15-इंच का व्हील, वहीं पीछे की ओर 14-इंच का व्हील मिलता है. इसमें टेलिस्कोपिक फोर्क और प्रीलोड-एडजेस्टेबल डुअल स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया गया है. 2025 BMW C 400 GT के सेफ्टी फीचर्स

2025 C 400 GT में कंपनी ने लीन-सेंसिटिव ABS प्रो, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल (DBC), डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (MSR) जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी 10.25-इंच TFT स्क्रीन, USB-C चार्जिंग पोर्ट और विस्तारित स्टोरेज क्षमता मिलती है. 2025 BMW C 400 GT (फोटो - BMW Motorrad India) कंपनी ने इसके फ्रंट स्टोरेज कम्पार्टमेंट और बूट स्पेस को बढ़ा दिया है. जहां फ्रंट कम्पार्टमेंट में 4.5-लीटर का स्टोरेज मिलता है, वहीं सीट के नीचे 37.6-लीटर का स्टोरेज मिलता है. कलर ऑप्शन की बात करें तो BWM Motorrad ने 2025 C 400 GT को दो रंग विकल्पों - ब्लैक स्टॉर्म और डायमंड व्हाइट मेटैलिक में पेश किया है, जहां दूसरा विकल्प सिर्फ स्पेशल एडिशन के साथ उपलब्ध है. यह भी पढ़ें: Honda H'ness CB350 को दिए गए तीन नए कलर ऑप्शन, जानें क्या है कीमत