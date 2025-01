ETV Bharat / technology

इस दिन लॉन्च होगी 2025 Ather 450 Series, जिसमें दिखेगा 'मैजिक ट्विस्ट' का जादू! - 2025 ATHER 450 SERIES LAUNCH DATE

By ETV Bharat Tech Team

Ather Energy का IPO

2024 में Ather Energy ने IPO (Initial Public Offering) के लिए एक रिक्वेस्ट किया था, जिसे SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने मंजूरी दे दी है। सेबी ने एथर के प्रस्ताव को अन्य छह कंपनियों के प्रपोज़ल्स के साथ मंजूरी दी है. एथर एनर्जी द्वारा प्रस्तावित IPO में नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जिनकी वैल्यू 3,100 करोड़ रुपये है, इसके साथ ही कंपनी के प्रमोटर्स और इन्वेस्टर शेयरहोल्डर्स के माध्यम से 2.2 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (Offer For Sale) भी होगा.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखकर सुनीता विलियम्स ने किया नए साल का स्वागत, देखें ये अद्भुत नजारा