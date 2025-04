ETV Bharat / state

जोहरा सहगल का जन्मदिन: सहारनपुर के शाही परिवार में पैदा हुई थीं, कार से घूमा था यूरोप, बैले स्कूल जाने वाली पहली भारतीय - ZOHRA SEHGAL BIRTHDAY

जोहरा सहगल ने थिएटर से बनाई पहचान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 27, 2025 at 6:02 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 9:39 AM IST 7 Min Read

सहारनपुर : डांस हो, थिएटर हो, टेलीविजन हो या फिल्में, ऐसा कोई मंच नहीं जहां सहारनपुर में जन्मी जोहरा सहगल ने अपनी छाप न छोड़ी हो. अपने 60 साल के लंबे करियर में जोहरा सहगल ने कला के हर पहलू को छुआ और दो महाद्वीपों में ऐसी पहचान बनाई कि हर कोई उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानता है. आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों से लोग आज भी उनको याद करते हैं. 102 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था. अभिनेत्री जोहरा सहगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 को सहारनपुर के ढोली खाल मोहल्ले में हुआ था. उस समय सहारनपुर जिला यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था. जोहरा सहगल का बचपन का नाम साहिबजादी जोहरा मुमताज उल्लाह खां बेगम था. उनका परिवार पठानी सरदार मौलवी गुलाम जिलानी खान का वंशज था, जो 1760 में दिल्ली में अहमद शाह के दरबार में आए थे. उन्हें कोसी नदी के किनारे कुछ जमीन दी गई थी. रंगकर्मी जावेद सरोहा ने बताया कैसे हुई थी मुलाकात. (Video Credit; ETV Bharat) जोहरा का शाही परिवार से ताल्लुख : जोहरा अपने माता-पिता के सात भाई-बहनों में तीसरी संतान थीं. ऐसा कहा जाता है कि जोहरा के होश में आने से पहले ही उनकी मां का निधन हो गया था. ब्रिटिश काल में भी उनके परिवार को शाही परिवार के तौर पर जाना जाता था. जोहरा और उनकी बहन दोनों ने लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज में पढ़ाई की. जानकारों का कहना है कि जब जोहरा डेढ़ साल की थीं, तब उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था. इंग्लैंड के एक अस्पताल में उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था. चाचा के साथ कार से पूरा यूरोप घूमा था. (Photo Credit; ETV Bharat) रंगकर्मी जावेद सरोहा बताते हैं कि जोहरा के पिता का ट्रांसफर चकराता हो गया और पूरा परिवार वहीं आ गया. जोहरा की प्रारंभिक शिक्षा चकराता में ही हुई. 1930 में जोहरा अपने जीवन के सबसे रोमांचक सफर पर निकल पड़ीं. वह अपने चाचा के साथ कार से देहरादून से इंग्लैंड गईं. वे अलेक्जेंड्रिया से लाहौर, ईरान, फिलिस्तीन, सीरिया और मिस्र होते हुए नाव से यूरोप पहुंचे. बाजी और सीआईडी फिल्म में गीतों की कोरियोग्राफी की थी. (Photo Credit; ETV Bharat) जर्मनी की बैले स्कूल जाने वाली पहली भारतीय : जावेद सरोहा ने बताया, करीब 23 साल पहले उनकी मुलाकात जोहरा सहगल से दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी. इस कार्यक्रम में शबाना आजमी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी. उस वक्त जावेद सरोहा ने जोहरा सहगल को बताया कि वह सहारनपुर से आये हैं तो वे बहुत खुश हुईं और बताया कि सहारनपुर मेरा जन्मस्थल है.

जोहरा सहगल ने लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ाई की थी. (Photo Credit; ETV Bharat) जावेद बताते हैं कि जोहरा जर्मनी में मैरी विगमैन के बैले स्कूल में जाने वाली पहली भारतीय थीं. उन्होंने तीन साल तक आधुनिक नृत्य का अध्ययन किया. उन्होंने महान नर्तक उदय शंकर को प्रदर्शन करते देखा और उनसे बहुत प्रभावित हुईं. उदय शंकर ने उन्हें पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने साथ काम करने का मौका भी दिया.

कामेश्वर सहगल से की थी शादी : जोहरा के जीवन ने एक नया मोड़ तब लिया जब उन्हें अचानक उदय शंकर का एक टेलीग्राम मिला, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वह जापान में उनके दल में शामिल हो सकती हैं. जोहरा ने हां कहा और 1935-40 के बीच उदय शंकर के समूह के साथ जापान, मिस्र, यूरोप और अमेरिका के दौरे पर निकल पड़ीं. भारत लौटने पर जोहरा ने उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर, अल्मोड़ा में पढ़ाया और यहीं उनकी मुलाकात कामेश्वर सहगल से हुई. जोहरा ने कामेश्वर सहगल से शादी की और उन्हें अपना जीवनसाथी बनाया. कुछ साल बाद, जोहरा और कामेश्वर लाहौर चले गए और ज़ोहरेश डांस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, लेकिन विभाजन के दौरान सांप्रदायिक तनाव ने उन्हें बॉम्बे जाने के लिए मजबूर कर दिया. जोहरा की बहन उजरा बट पृथ्वी थिएटर के साथ काम कर रही थीं और जोहरा भी उनके साथ जुड़ गईं. सबसे पहले पृथ्वी थिएटर से जुड़ीं : 1945 और 1959 के बीच, जोहरा ने पृथ्वी थिएटर के साथ एक अभिनेत्री के रूप में भारत के लगभग हर बड़े शहर का दौरा किया. उसी समय जोहरा वामपंथी समूह इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (IPTA) का भी एक अभिन्न हिस्सा बन गईं, जहां उनकी मुलाकात चेतन और उमा आनंद, बलराज और दमयंती साहनी, देव आनंद और केए अब्बास से हुई, जिन्होंने IPTA की पहली फिल्म धरती के लाल (1946) का निर्देशन किया था. जोहरा ने चेतन आनंद की नीचा नगर (1946) में अभिनय किया, जो उद्घाटन कान फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी. IPTA के साथ काम करते हुए, ज़ोहरा ने राज कपूर की आवारा (1951) सहित फिल्मी गीतों को कोरियोग्राफ भी किया. जब जोहरा सहगल अल्मोड़ा में उदय शंकर के संस्थान में पढ़ाती थीं, तो महान फिल्म निर्माता गुरुदत्त उनके छात्रों में से एक थे.

गानों के लिए कोरियोग्राफी भी की : बाद में जोहरा सहगल ने राज खोसला द्वारा निर्देशित उनकी दो फ़िल्मों, बाजी (1951) और सीआईडी ​​(1956) के लिए गीतों की कोरियोग्राफी की. ख़ास बात ये है कि जोहरा सहगल यहां से जाने के बाद कभी अपने जन्म स्थान सहारनपुर में नहीं आईं. हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि सहारनपुर उसका जन्म स्थान है. साहित्यकार डॉ. वीरेंद्र आजम ने बताया कि कामेश्वर की मृत्यु के बाद जोहरा 1959 में नई दिल्ली चली गईं. उन्होंने उस समय स्थापित नाट्य अकादमी की प्रमुख के रूप में काम किया. कुछ साल बाद जोहरा एक नृत्य छात्रवृत्ति पर इंग्लैंड चली गईं और लंदन में अपने गुरु उदय शंकर की नृत्य शैली सिखाना शुरू कर दिया. यहीं पर जोहरा ने एक अभिनेत्री के रूप में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की. मुल्ला नसरुद्दी शो से मिली दादी की पहचान : वह रुडयार्ड किपलिंग की कहानी पर आधारित बीबीसी के द रेस्क्यू ऑफ़ द प्लफ़्स (1964) और डॉक्टर हूं में दिखाई दीं. अगले दो दशकों में जोहरा ने माइंड योर लैंग्वेज, ज्वेल इन द क्राउन और तंदूरी नाइट्स (1985) जैसे लोकप्रिय शो में अभिनय किया. 1991 में दूरदर्शन के मुल्ला नसरुद्दीन में कथावाचक के रूप में ज़ोहरा की उपस्थिति ने उन्हें भारतीयों की एक नई पीढ़ी के ध्यान में ला दिया. यह शो बहुत हिट रहा, जिसमें रघुबीर यादव ने 13वीं सदी के बुद्धिमान व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन की भूमिका निभाई और जोहरा जल्द ही लाखों भारतीयों की प्रिय दादी बन गईं. 1990 के दशक में जोहरा की प्रसिद्ध नाटक एक थी नानी का पहली बार लाहौर में मंचन किया गया था. इसमें जोहरा और उनकी बहन उजरा बट ने अभिनय किया था, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थीं. जोहरा ने नाटक के अंग्रेजी संस्करण, ए ग्रैनी फॉर ऑल सीज़न्स के साथ अमेरिका का दौरा किया.



