पंचायतीराज में नहीं होगा जिला परिषद कैडर कर्मचारियों का विलय, प्रदेश में ऐसे एम्प्लॉयज की संख्या इतने हजार - HIMACHAL PANCHAYATI RAJ

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का पंचायतीराज में विलय नहीं होगा.

हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र
हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र (FILE)
Published : August 25, 2025 at 8:43 PM IST

Published : August 25, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read

शिमला: हिमाचल में पंचायतीराज विभाग में जिला परिषद कैडर के तहत सेवाएं दे रहे हजारों कर्मचारियों का पंचायतीराज विभाग में विलय नहीं किया जाएगा. विधानसभा मानसूत्र सेशन के छठे दिन नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार की ओर से प्रश्न काल में लगाए सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जवाब दिया.

पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह कहा, "जिला परिषद काडर के अधीन नियुक्त कर्मचारी संबंधित जिला परिषदों, जो कि पंचायतीराज संस्थाओं के कर्मचारी हैं. ऐसे में सरकार वर्तमान में इन कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में विलय करने का कोई विचार नहीं रखती है".

जिला परिषद कैडर के तहत 3746 कर्मचारी

प्रदेश में पंचायतीराज विभाग में जिला परिषद कैडर के तहत 3746 कर्मचारी कार्यरत है. इसमें सबसे अधिक 2581 पंचायत सचिवों की संख्या है. इसके अतिरिक्त राज्य भर में जिला परिषद कैडर के अंतर्गत अधिशाषी अभियंता 1, सहायक अभियंता की संख्या 26 है. वहीं, खंड अभियंता 12, डिजाइन अभियंता 5, कनिष्ठ अभियंता 168, तकनीकी सहायक 906, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक 11, कनिष्ठ लेखपाल 12, डाटा एंट्री ऑपरेटर 12, सेवादार कम चौकीदारों की कुल संख्या 12 हैं, जो जिला परिषद कैडर के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे है.

पंचायतें करेंगी पेयजल योजनाओं का रखरखाव

हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब पंचायतें पेयजल योजनाओं का रखरखाव करेगी. नाचन से विधायक विनोद कुमार की ओर से पूछे गए एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से 6 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)-03/2025-Devo. of Power-19288-23188 के तहत ग्रामीण पेयजन योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है. इस कार्य के लिए पंचायती राज संस्थाएं 15वें वित्तायोग में टाइड ग्रांट के तहत प्राप्त धनराशि की जनशक्ति विभाग के माध्यम से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव के लिए उपयोग करेगी.

